Ночной гость

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:36

Бабушка Лера Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:36 by

Всем доброго времени суток! Это будет моя первая история, которую я собиралась поведать целый год. Не судите строго.Уже позапрошлый, 2020 год, был очень богат на события, и моя семья не оказалась исключением.Ноябрь 2020. Я практически на восьмом месяце беременности. Мне сообщают, что моего папы больше нет. Ковид, закрытый гроб и полное отрицание происходящего. Спустя уже более года я по-прежнему иногда представляю, что он вернётся, ведь я не видела его; вдруг там, в гробу, был не он?.. Это так, из разряда бреда и фантастики.Полтора месяца я жила в ожидании какого-то знака, думала, что ребёнок родится на папины 40 дней. Знаков дождалась (о них, если захотите, в другой истории), родов тогда ещё нет.Конец декабря. Ночь. Муж старается уснуть, а я, как доблестная половина беременных, лежу и думаю, что можно съесть. Мои размышления прервал супруг, когда он вскочил с кровати и побежал к входной двери (ее было видно с дивана, где мы спали).Далее с его слов: «Лежу я, значит, пытаюсь уснуть, но никак не получается; открываю глаза, а у двери, рядом с щитком, стоит мужик: высокий такой, в теле. Я за ним последил, подумал, что если бы это был вор, пес бы залаял, а он вон - спит у нас между подушек. Слежу дальше, в щитке ковыряется. Ну я и побежал его ловить, а когда встал, он уже исчез».Конечно, замок дверной мы проверили, он был закрыт. Я мужу сказала что-то типа «успокойся, может папа приходил» и с чистой совестью пошла спать.На утро мы проснулись от звонка свекров. Они звонили сообщить, что умерла его бабушка, как раз примерно в то время, когда у нас были «гости». Супруг рассказал родителям нашу ночную историю и, видимо, чуть подробнее описал внешность того мужчины, на что они вместе предположили, что это мог быть покойный бабушкин брат и он не ковырялся в щитке, а махал рукой.Не знаю, притянули ли они эти факты за уши или действительно это был он, но то, что такое произошло, остаётся реальностью.

Ключевые слова: Смерть отец болезнь беременность авторская история

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