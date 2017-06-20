Ночной гость

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:27

..Lenochka.. Просмотров: 877 Комментарии: 18 +26 Сегодня, 11:27 by

Случилось это года четыре назад. Я тогда жила еще с бывшим мужем в однокомнатной квартире. Бывшим он стал по причине пьянства. Жила я с ним четыре года, и последние два из них прям, сильно запивался. Совет всем женщинам, не терпите такого мужика, уходите сразу.Помню, что это был февраль. Муж в очередном запое, домой приходил только пожрать, да поспать, а так всё шлялся где-то. В тот день он пришел домой около 12 часов ночи, завалился спать на кровати. Я легла на диване, ибо с этим «ароматным» мужчиной рядом лежать желания не было. Сон никак не шёл, обида и злость бушевали в разуме. Лежу, смотрю телевизор. Стук в дверь, посмотрела на часы 00.30. Ну, думаю, не иначе дружки алкаши потеряли товарища и жаждут продолжения банкета. Вставать не стала, мысленно обматерила гостя. Стук был недолгим, быстро прекратился. Что характерно, не услышала звука входной двери. Обычно громыхает очень громко, когда кто-то выходит или заходит. Ну да ладно, уснула, на следующий день забыла о ночном визитере.Утром муж побежал догоняться, я занялась домашними делами. В тот день ночевать домой он не пришел. Я так же вечером легла на диване, смотрела телевизор. Стук в дверь, взгляд на часы 00.30. Точно знаю, что стучит не муж, он бы долбился долго и упорно, да и названивать бы начал по телефону. А здесь стук аккуратный, недолгий. Испугалась, не пошла к двери. Стук прекратился, звука закрывающейся двери внизу слышно не было опять. Уснула.На следующий день муж пришел или точнее приполз часов в 11 вечера, завалился спать. Лежу, 00.20, уже стало любопытно, придёт или нет ночной гость. 00.30, стук в дверь… Муж храпит, ему на всё пофиг. Всё-таки любопытство пересилило страх. Подхожу к двери, она у нас двойная, открываю одну дверь, смотрю в глазок. За дверью никого нет, но вижу тень со стороны лестницы, значит, гость стоит на ней (слева от двери сразу начинался спуск вниз). Сердце бешено колотится.-Кто там? - спрашиваю.-Я – голос мужской, но вроде незнакомый. Хотя через дверь я плохо различаю голоса, да и говорил тихо.-Кто «я»?-Открывай, я с подарком! - последовал ответ.И тут мне стало как-то жутко страшно, промямлила, что-то из ряда «не надо мне никаких подарков, вы время видели», захлопнула вторую дверь, юркнула под одеяло. Стуков больше не было, дверь внизу не громыхнула. Уснула. На следующий день гостя не было, и далее тоже. Вот и думаю, что же это всё-таки было. Подвыпивший дружок моего бывшего мужа, но почему все три дня ровно в 00.30? Соседи? Но на ум никто из них не приходит, кто мог бы приходить в такое время, да еще и с какими-то подарками. Так много вопросов, но так мало на них ответов…

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