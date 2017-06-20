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Истории из жизни

Ночной гость

Случилось это года четыре назад. Я тогда жила еще с бывшим мужем в однокомнатной квартире. Бывшим он стал по причине пьянства. Жила я с ним четыре года, и последние два из них прям, сильно запивался. Совет всем женщинам, не терпите такого мужика, уходите сразу.

Помню, что это был февраль. Муж в очередном запое, домой приходил только пожрать, да поспать, а так всё шлялся где-то. В тот день он пришел домой около 12 часов ночи, завалился спать на кровати. Я легла на диване, ибо с этим «ароматным» мужчиной рядом лежать желания не было. Сон никак не шёл, обида и злость бушевали в разуме. Лежу, смотрю телевизор. Стук в дверь, посмотрела на часы 00.30. Ну, думаю, не иначе дружки алкаши потеряли товарища и жаждут продолжения банкета. Вставать не стала, мысленно обматерила гостя. Стук был недолгим, быстро прекратился. Что характерно, не услышала звука входной двери. Обычно громыхает очень громко, когда кто-то выходит или заходит. Ну да ладно, уснула, на следующий день забыла о ночном визитере.

Утром муж побежал догоняться, я занялась домашними делами. В тот день ночевать домой он не пришел. Я так же вечером легла на диване, смотрела телевизор. Стук в дверь, взгляд на часы 00.30. Точно знаю, что стучит не муж, он бы долбился долго и упорно, да и названивать бы начал по телефону. А здесь стук аккуратный, недолгий. Испугалась, не пошла к двери. Стук прекратился, звука закрывающейся двери внизу слышно не было опять. Уснула.

На следующий день муж пришел или точнее приполз часов в 11 вечера, завалился спать. Лежу, 00.20, уже стало любопытно, придёт или нет ночной гость. 00.30, стук в дверь… Муж храпит, ему на всё пофиг. Всё-таки любопытство пересилило страх. Подхожу к двери, она у нас двойная, открываю одну дверь, смотрю в глазок. За дверью никого нет, но вижу тень со стороны лестницы, значит, гость стоит на ней (слева от двери сразу начинался спуск вниз). Сердце бешено колотится.

-Кто там? - спрашиваю.

-Я – голос мужской, но вроде незнакомый. Хотя через дверь я плохо различаю голоса, да и говорил тихо.

-Кто «я»?

-Открывай, я с подарком! - последовал ответ.

И тут мне стало как-то жутко страшно, промямлила, что-то из ряда «не надо мне никаких подарков, вы время видели», захлопнула вторую дверь, юркнула под одеяло. Стуков больше не было, дверь внизу не громыхнула. Уснула. На следующий день гостя не было, и далее тоже. Вот и думаю, что же это всё-таки было. Подвыпивший дружок моего бывшего мужа, но почему все три дня ровно в 00.30? Соседи? Но на ум никто из них не приходит, кто мог бы приходить в такое время, да еще и с какими-то подарками. Так много вопросов, но так мало на них ответов…


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27 by ..Lenochka..Просмотров: 877Комментарии: 18
+26

Ключевые слова: Муж пьянство ночь стук ночной гость авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 11:33
+5
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 58
Кто бы это не был..открывать не стоит..живой он или мертвый...
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: ..Lenochka..
Сегодня, 11:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 20
Цитата: Vologodskaya
Кто бы это не был..открывать не стоит..живой он или мертвый...

Я тоже так подумала)
Зарегистрирован: 3.02.2021
#3 написал: Lotus
Сегодня, 12:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 85
Ужас просто!
Зарегистрирован: 25.01.2018
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 12:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (225|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 316
Зря вы не открыли, сейчас знали бы кто из вашего окружения поклонник- неадекват. Может его опасаться стоит, может это ваш будущий муж был, не просто так он появился в знаковый период вашего бытия.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#5 написал: DRUID
Сегодня, 14:27
+9
Группа: Посетители
Репутация: (356|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 445
Это хорошо когда нехи приличные приходят стучатся, а то есть такие, что и без стука вваливаются.
Подруга на днях звонит вся в панике, говорит, ночью мол чуть не окачурилась. Часа в 3 ночи стал орать кот, раньше никогда этого он не делал. Орал минут 5 потом резко замолк. Тут подругу мою неожиданно кто-то хватает за ногу, она в крик, а крикнуть не может, пошевелиться не может. Лежит готовая помереть и слышит очень страшный голос "Это не она", и её ногу отпускают. Паралич проходит и она с воплями бежит к мужу в комнату, муж бежик к ней, проверил всю спальню никого. Теперь вместе спят.
А кота муж на улицу выпроводил из-за мяуканья, а он то видать хозяйку пытался защитить.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 14:39
+3
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 729
Видимо, слова про подарок должны были сыграть решающую роль. Ан-нет. И хорошо, что гг не открыла. Смущает троекратное повторение и позднее время. Знакомые так наверное не стали бы три дня подряд в гости ходить. А тут явно нечисть. И на сон не похоже.
Жутко, плюс!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 15:03
+4
Группа: Посетители
Репутация: (225|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 316
Цитата: Jako tako
Смущает троекратное повторение и позднее время. Знакомые так наверное не стали бы три дня подряд в гости ходить

Сейчас много разных чудиков развелось. Таких как этот, скромных тихариков, сразу не распознаешь пока ближе не познакомишься.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#8 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 15:06
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (378|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 539
Ну правильно, он к вам с подарком и пришел. Вы ж намучились с алкашом,вот открыли бы дверь и супруг ваш больше не появился никогда, загнулся где нибудь.Ответ простой.)))
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#9 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 15:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1354|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 968
Цитата: DRUID
Это хорошо когда нехи приличные приходят стучатся, а то есть такие, что и без стука вваливаются.
Подруга на днях звонит вся в панике, говорит, ночью мол чуть не окачурилась. Часа в 3 ночи стал орать кот, раньше никогда этого он не делал. Орал минут 5 потом резко замолк. Тут подругу мою неожиданно кто-то хватает за ногу, она в крик, а крикнуть не может, пошевелиться не может. Лежит готовая помереть и слышит очень страшный голос "Это не она", и её ногу отпускают. Паралич проходит и она с воплями бежит к мужу в комнату, муж бежик к ней, проверил всю спальню никого. Теперь вместе спят.
А кота муж на улицу выпроводил из-за мяуканья, а он то видать хозяйку пытался защитить.

Хорошо что спать вместе стали, всё ж муж и жена))). А котейку напрасно на улицу, они очень тонко чувствуют негатив, они сильный оберег.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#10 написал: conjure one
Сегодня, 15:34
+3
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 883
Пьянство, конечно, зло, а беспробудное особенно. В этой истории сочувствую всем, так или иначе, но жизнь пошла под откос. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#11 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 15:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1354|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 968
Сам рассказ жуткий, конечно. И в квартире не безопасно, и за её пределами, даже не было к кому обратиться... Может, пьянства мужа и притягивали в дом всякий негатив. В любом случае, хорошо, что всё хорошо закончилось! ++++
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 18:01
+3
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 646
Я считаю это кто-то из окружения мужа, знает где и в каком состоянии тот находится, а женщина не серьезная помеха обчистить квартиру. С подарком он ага, это как раньше в дверной глазок букетом закрывали. Либо действительно странноватый воздыхатель, опять же из окружения мужа. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#13 написал: den_ing
Сегодня, 18:19
+4
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 223
Мне раз такая жуть приснилась, якобы стучит кто-то, я в глазок - а там бабка кривая в белой пижаме, морда лживая, хитрая, мерзкая...
-Открывай,-говорит, - а то сейчас сама войду!
С мантрой монтажника 5 разряда на устах я и проснулся. Подошел к двери, посмотрел в глазок, а там сосед, что отправил жену с детьми в деревню, кадрит другую соседку-разведенку, вся из себя милую и симпатишную...
Плюнул на них и думаю, надо ж, бесстыдники, так разгневали дух черной подъездной бабки, что та ко мне без спросу в исподнем в сон залезла...
Интересно, моя история относится к ИИЖ?)))))
Зарегистрирован: 10.09.2014
#14 написал: Kinigos
Сегодня, 18:28
+3
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Репутация: (225|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 316
Цитата: den_ing
бесстыдники, так разгневали дух черной подъездной бабки, что та ко мне без спросу в исподнем в сон залезла...

Вдохновили бабушку на лирику и амуры. Как была, в пижаме, принеслась.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#15 написал: Tigger power
Сегодня, 18:57
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2666|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 646
Цитата: Kinigos
Цитата: den_ing
бесстыдники, так разгневали дух черной подъездной бабки, что та ко мне без спросу в исподнем в сон залезла...

Вдохновили бабушку на лирику и амуры. Как была, в пижаме, принеслась.

Вот скорее оно)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#16 написал: angeldeath666.92
Сегодня, 19:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Цитата: Vologodskaya
Кто бы это не был..открывать не стоит..живой он или мертвый...

Точно. Мало ли какие подарки. Ножик в кармане или пистолет.

Цитата: Tigger power
Я считаю это кто-то из окружения мужа, знает где и в каком состоянии тот находится, а женщина не серьезная помеха обчистить квартиру. С подарком он ага, это как раньше в дверной глазок букетом закрывали. Либо действительно странноватый воздыхатель, опять же из окружения мужа. +

Тоже подумалось так. Либо муж ГГ кому-нибудь задолжал, назанимал на пьянки, вот и стали его пасти, чтобы долги выбить.

Ну если тень отбрасывает-уже хорошо) что-то материальное, живое, не бабайка))
Зарегистрирован: 18.03.2020
#17 написал: Lisya
Сегодня, 21:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Может судьба ваша добрая к Вам приходила и стучала. Что мол с алкашом таким живёшь? Или предки Вам показывали, что не Ваша это жизнь, алкаша ждать, обихаживать, кормить?
Зарегистрирован: 11.01.2021
#18 написал: NEMO 1
Сегодня, 22:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (188|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Цитата: Lisya
Может судьба ваша добрая к Вам приходила и стучала. Что мол с алкашом таким живёшь? Или предки Вам показывали, что не Ваша это жизнь, алкаша ждать, обихаживать, кормить?

Да уж добрая точно)))) всё добро ближе к полночи и приходит))) стучится, скребётся в двери и рычит 407
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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