Воспоминания из детства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:56

Плюшечка Просмотров: 305 Комментарии: 5 +13 Сегодня, 17:56 by

Приветствую всех любителей мистики! Не судите строго, пишу в первый раз.Не могу сказать, что моя жизнь соткана из мистических событий, но без них не обходилось - это точно.Я ребёнок, мне года 3-4. Лежу в постели, не могу уснуть, так как лето и на улице ещё не темно. Смотрю в окно и вижу, что на подоконнике с улицы сидит вроде как кошка, но или в шляпе, или в шапке - в общем, ушей на голове не видно. И лицо вроде как человеческое, но тёмного цвета. Я лежу и представляю, кто это может быть. Понимаю, что похоже на игрушку. Умом понимаю, что ей неоткуда взяться. И не страшно мне было, а больше любопытно, что это такое. Пока перебрала, кто это может быть, оно пропало. И я уснула.По времени близко к первому воспоминанию. Ночью плохо спала, несколько раз просыпалась, помню: бабушка подошла и что-то говорила про волосы. Утром проснулась у бабушки, спрашиваю, что она про волосы говорила. А она мне показывает небольшое гнездышко из волос на телевизоре, вот, мол, ты так крутилась всю ночь, даже волосы так закрутились, на подушке нашла. А может, домовой так закрутил. Помню, что целый день подходила и разглядывал этот комок волос, думала, мама придёт вечером, а я ей покажу и спрошу про домового. А к вечеру волосы пропали. Мама мне не поверила, говорила, что мы выдумываем.Мне 6 лет. Болею гриппом, температура высокая. Начались галлюцинации слуховые, как будто у людей темп речи замедляется, то резко ускоряется, что даже не понятно, о чем говорят. И зрительные, будто рожи страшные отовсюду на меня смотрят. Мне не страшно, я чувствую, что это не настоящее все. А они из-под шкафа, из-за шторы смотрят. Очень похожи на рисунки ацтеков, это я уже сейчас так думаю.Потом я выздоровела. Все прошло, и я, наверное, забыла бы обо всем. Но однажды, играя на улице летом при ярком солнце, заглянула в окно с улицы, даже ладошками от солнца загородилась. А на кухне из-за печки одна из тех рож выглядывает, и тогда мне жутко стало. После болезни тогда почти полгода прошло.

Ключевые слова: Детство домовой галлюцинации рожицы авторская история

Другие, подобные истории: