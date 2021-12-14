Холодная каптёрка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

K.Berger Просмотров: 377 Комментарии: 3 +12 Вчера, 21:04 by

Х О Л О Д Н А Я К А П Т Ё Р К АСрочную службу в армии мне посчастливилось провести в Заполярье, в Мурманской области. Природа тех мест суровая, но удивительная и красивая. Помимо северного сияния и полчищ комаров, довелось видеть и НЛО, и слышать ночью на болотах детские (или женские) голоса. Но речь сейчас о другом.Недалеко от нашей казармы, метрах в 50-70, между дорогой к нашему радиоцентру и небольшим болотцем, стоял маленький домик. Одноэтажный, с маленькой прихожей и двумя комнатками. Заколоченные досками окна и большой амбарный замок на двери. Раньше, в 50-60-х годах в нём жили девушки-радистки. Позднее, когда мужская часть населения восстановилась после войны, служить стали парни, и домик превратили в склад старых кроватей, матрасов и подушек. В отличие от другой каптёрки, где хранилась необходимая в повседневном солдатском быту всячина и находившейся в здании клуба и столовой, его называли «холодной каптёркой».Однажды старшина роты послал моего дружка Витю за матрасом в ту самую холодную каптёрку. Матрас Витёк принёс, но выглядел каким-то бледным и взволнованным.- Что, Витёк, матрас не хотел отдаваться? Пришлось с ним побороться? – шутили мы.- Вы не поверите, - ответил Витя дрожащим голосом. – Я там такое видел!- Неужели старые кровати? – продолжали подначивать его ребята.- Да идите вы! Зашёл в каптёрку, включил свет. Вдруг краем глаза вижу какое-то движение внизу. А это маленький человечек с длинной рыжей бородой. Я отшатнулся, снова посмотрел, а его уже нет. Только борода по полу тянется и за углом исчезает. Я первый попавшийся матрас схватил и дёру оттуда!Кто-то не поверил, осыпая Витька шуточками, а кто-то отнёсся к рассказу более серьёзно, вспоминая подобные случаи из своей жизни. Так или иначе, но к холодной каптёрке стали относится с опаской, стараясь по одному в неё не ходить.Проходя по дороге мимо этого домика, я часто замечал какой-то дискомфорт и желание быстрее миновать это место. Впрочем, необитаемые и заброшенные дома всегда вызывают у большинства людей не самые положительные эмоции.Водопровода в нашем радиоцентре не было, только цистерна с НЗ. Питьевую воду на дежурство смена приносила в армейских термосах, а за водой для уборки ходили летом на ближайшую речку (заодно по пути можно полакомиться черникой или собрать грибов), а в тёмное время года приходилось таскаться в казарму. Обычно это происходило в 4-5 часов утра (хотя утро в полярную ночь понятие относительное).Как-то настала моя очередь притащить воды. Взяв ёмкость, я пошёл по дороге. Подходя к холодной каптёрке, заметил свет, пробивающийся через щели между досками, закрывавшими окна. Приблизившись к двери, увидел висящий на ней замок. В казарме подошёл к дежурному.- Свет в холодной каптёрке забыли выключить, - сообщил я ему.- А туда сегодня никто не ходил… - подумав, ответил он. – Странно.Набрав воды, я поплёлся обратно. Света в домике уже не было. Несмотря на ношу, я припустил что имелось сил и вскоре добрался до центра.Кто это был? Домовой? Каптёрный, как иногда мы называли длиннобородое существо? Или, учитывая географию места и близость Норвегии, кобольд?

Ключевые слова: Существо здание служба авторская история

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