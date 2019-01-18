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Истории из жизни

Бу-бу-бу

Я редко вспоминаю эту историю, т.к. даже воспоминания мне неприятны и мучительны даже спустя двадцать с лишним лет.
В ту пору, когда это случилось, я работала в оптовом отделе одного крупного торгового дома. В нашем просторном кабинете стояли в три ряда столы доброй дюжины сотрудников и посетители толклись с утра до вечера.

То зимнее утро началось как всегда. Ничто не предвещало. Напротив меня сидел нудный заказчик, который долго копался в каталоге, задавал много вопросов по ассортименту, качеству, срокам годности и прочее и прочее. Я отвечала ему на автомате, и при этом не могла отвести взгляда от тучного посетителя в другом конце зала. Он сидел спиной ко мне, вел оживленный диалог с менеджером, при этом постоянно вытирая носовым платком шею и лицо, словно ему было очень душно. Меня же он заинтересовал тем, что я никак не могла сфокусировать на нем взгляд – контуры его фигуры дрожали и расплывались, хотя других людей я видела как обычно четко. В какой-то момент я поняла, что заслоняет от меня фигуру этого мужика какая-то прозрачно-серая субстанция, которая находится у него за спиной и с каждой минутой становится все ярче, обретает четкие контуры человеческой фигуры в длинной одежде и странно двигается, словно исполняет какой-то ритуальный танец.

Танец закончился тем, что полный мужчина внезапно рухнул со стула на пол. Теперь уже полностью черная тень на секунду слилась с фигурой мужчины, но тут же отпрянула от него и плавно полетела к выходу. Уже у самой двери она резко затормозила и обернулась на меня. Я видела, как находясь на месте, она удлиняется и тянется в мою сторону. Мгновение – и вот она уже напротив моего лица.
«Бу-бу-бу», - она издевательски прокричала это мне в лицо! В детском саду так делают хулиганы-мальчишки, чтобы подразнить противника.
Очнулась я на полу, вся мокрая. Мечущиеся в ужасе коллеги вылили на меня чуть ли не ведро воды, чтобы привести в чувство.
Мужика спасти не удалось. Он скоропостижно скончался.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:33 by ninikkaПросмотров: 344Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Смерть танец тень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Felicita
Вчера, 19:45
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 26
довольно странный случай, никогда о таком раньше не слвшала.
Что или кто это мог быть, так запросто забирающий жизни...сидишь на стуле никого не трогашь, а тут бац фигня какая то прозрачная залетает и приветик.
Зарегистрирован: 18.01.2019
#2 написал: User163
Вчера, 19:58
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 5
В жизни всякое может быть и дряни хватает
Зарегистрирован: 14.12.2021
#3 написал: Ель
Вчера, 19:59
+3
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 162
заметила, что ее заметили, и чуть чуть похулиганила, разнообразила процесс
Зарегистрирован: 19.05.2020
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:27
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Комментариев: 751
Вот это жуть! Такого я ещё здесь не читала! Определённо плюс! good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 00:38
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Комментариев: 988
Как в фильме «Привидение». Не сложно упасть от такого в обморок. Возилась долго эта тень за его спиной, видно заставляла его попотеть, делала ему что-то плохое физически намеренно.
Жутко. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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