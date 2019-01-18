Бу-бу-бу

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

ninikka Просмотров: 344 Комментарии: 5 +8 Вчера, 19:33 by

Я редко вспоминаю эту историю, т.к. даже воспоминания мне неприятны и мучительны даже спустя двадцать с лишним лет.В ту пору, когда это случилось, я работала в оптовом отделе одного крупного торгового дома. В нашем просторном кабинете стояли в три ряда столы доброй дюжины сотрудников и посетители толклись с утра до вечера.То зимнее утро началось как всегда. Ничто не предвещало. Напротив меня сидел нудный заказчик, который долго копался в каталоге, задавал много вопросов по ассортименту, качеству, срокам годности и прочее и прочее. Я отвечала ему на автомате, и при этом не могла отвести взгляда от тучного посетителя в другом конце зала. Он сидел спиной ко мне, вел оживленный диалог с менеджером, при этом постоянно вытирая носовым платком шею и лицо, словно ему было очень душно. Меня же он заинтересовал тем, что я никак не могла сфокусировать на нем взгляд – контуры его фигуры дрожали и расплывались, хотя других людей я видела как обычно четко. В какой-то момент я поняла, что заслоняет от меня фигуру этого мужика какая-то прозрачно-серая субстанция, которая находится у него за спиной и с каждой минутой становится все ярче, обретает четкие контуры человеческой фигуры в длинной одежде и странно двигается, словно исполняет какой-то ритуальный танец.Танец закончился тем, что полный мужчина внезапно рухнул со стула на пол. Теперь уже полностью черная тень на секунду слилась с фигурой мужчины, но тут же отпрянула от него и плавно полетела к выходу. Уже у самой двери она резко затормозила и обернулась на меня. Я видела, как находясь на месте, она удлиняется и тянется в мою сторону. Мгновение – и вот она уже напротив моего лица.«Бу-бу-бу», - она издевательски прокричала это мне в лицо! В детском саду так делают хулиганы-мальчишки, чтобы подразнить противника.Очнулась я на полу, вся мокрая. Мечущиеся в ужасе коллеги вылили на меня чуть ли не ведро воды, чтобы привести в чувство.Мужика спасти не удалось. Он скоропостижно скончался.

Ключевые слова: Смерть танец тень авторская история

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