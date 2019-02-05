Приходил прощаться

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:56

Милсдарь Ведьмак Просмотров: 211 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 08:56 by

В 2015 году у моего отчима обнаружился рак. Он несколько раз ездил в Ханты-Мансийск на химиотерапию, к сожалению, это не помогло, болезнь прогрессировала, но он держался молодцом - ездил на дачу, в гараж, в общем, занимался делами, какими занимаются шестидесятилетние мужики.4 сентября ему стало совсем плохо, да так, что не смог подняться с постели. Вызвали «скорую», но на такой стадии уже ничем не могли помочь, разве что поставить укол обезболивающего. На семейном совете решили всё-таки положить отца в хоспис, так как все работающие, особо некому было сидеть с ним, а в больнице какой никакой уход.Мы с сестрой и мамой каждый день навещали его после работы.В один из дней я задержался на работе и не смог прийти к отцу, подумал завтра обязательно зайду. Этой же ночью снится сон - мы с сестрой и со своими семьями в гостях у родителей. Посидели, пообедали, решили всей толпой пойти погулять на улице, я зачем-то решил зайти в свою бывшую комнату. Захожу и вижу отца, который сидит в кресле, я удивился, потому как все же осознаю, что он должен быть в больнице, спрашиваю у него:- Ты чего тут сидишь? Пойдём с нами.Он мне отвечает:- Ноги болят, тяжело ходить.К слову, у него на фоне болезни, да и от самой химиотерапии, начали суставы в ногах болеть, и, как нам объяснил врач, из-за того, что отец курил всю жизнь, сосуды в ногах недополучали кислород.Недолго думая, я беру отца на руки и с ним выхожу на улицу…Утром звонит сестра в слезах, говорит отец умер ночью.В последние годы отец намекал маме (как она нам потом рассказывала: отец говорил, лёжа в хосписе, что к нему его умерший отец приходит и стоит рядом молча), чтоб похоронили его рядом со своим отцом, который захоронен в уже закрытом кладбище в Новороссийске. А так как кладбище уже закрытое, то можно призахоранивать к существующим могилам только урны с прахом, поэтому решили кремировать, да и с перевозкой тела много волокиты, прах же можно перевозить в салоне самолёта.После процедуры сожжения урну с прахом из ритуального зала выносил я, на руках…

Ключевые слова: Отец сны смерть болезнь авторская история

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