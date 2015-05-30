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Истории из жизни

Ночевка на заросшей колее

Что-то вспомнила давнюю ужасную историю с другом моего отца. Мне тогда было лет 9-10, всех подробностей не помню, но в общих чертах… тоже ужасно…

Был у моего отца очень хороший друг, дружили семьями, часто ходили друг к другу в гости. Мы с сестрой были маленькие, и он нас всё время катал на спине, а мы его за это звали “дядя Лошадь”. С отцом они часто ездили и на рыбалку, и за грибами.

И в тот раз “дядя Лошадь” поехал в лес за чем-то, я уже не помню, то ли за клюквой, то ли за грибами, но не с моим отцом, а с двумя другими друзьями. Почему-то поехали они с ночевкой, естественно, выпили, улеглись на ночёвку. А утром двое из них не проснулись. Но не потому, что водка палёная была, а потому, что спать улеглись на заросшей травой железнодорожной колее. Судя по виду этой колеи, по ней много лет уже никто не ездил. А именно в эту ночь что-то проехало. Двоих папиных друзей порубило просто в мясо. А третий (он спал в стороне от колеи) от увиденного слёг с сердечным приступом. Для меня до сих пор загадка, как их нашли-то вообще, сотовых телефонов тогда ещё не было.

“Дядю Лошадь” и второго друга в морге опознавал мой отец, жен и родственников, по понятным причинам, не пустили. После этого он очень долгое время не мог видеть сырое мясо, его реально выворачивало от этого зрелища…

Автор - Мадама Пик.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:37
Вчера, 19:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 731Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Друг лес ночёвка железнодорожная колея смерть морг опознание

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Комментарии

#1 написал: Молния
Вчера, 20:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 95
Не мистическая, но очень страшная история... +
Зарегистрирован: 30.05.2015
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 366
Тут никакое сердце не выдержит! fearful
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 638
Я дико извиняюсь....где мистика?
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#4 написал: верю-не верю
Вчера, 22:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 183
Н-да, что ж это там такое проехало по заросшей колее? Прямо случай из криминальной хроники. Неужели следователь так ничего и не выяснил? История страшно жуткая no , но пока без оценки.
Зарегистрирован: 17.05.2019
#5 написал: abrashechka
Сегодня, 00:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (421|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 327
Не мистика, потому что подобные "заросшие колеи" довольно часто - используемые, тем более что история давняя. Могут быть торфовозные пути, может еще что ехать. "В мясо порубить" вполне могут вагонетки с торфом и тепловоз с низкой посадкой.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#6 написал: ponchik
Сегодня, 00:30
+5
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
Господи, какая жуткая история. Но, свербит вопрос, как можно было улечься спать на ж/д путях, хоть и заросших? Как же спать лежа на рельсах и шпалах? Сама прожила почти всю свою сознательную жизнь около железки, видела и очень заросшие ж/д пути, но спать бы на них не улеглась никогда и ни за что. За историю +.
Зарегистрирован: 7.07.2019
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