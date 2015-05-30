Ночевка на заросшей колее

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 731 Комментарии: 6 +10 Вчера, 19:37 by

Что-то вспомнила давнюю ужасную историю с другом моего отца. Мне тогда было лет 9-10, всех подробностей не помню, но в общих чертах… тоже ужасно…Был у моего отца очень хороший друг, дружили семьями, часто ходили друг к другу в гости. Мы с сестрой были маленькие, и он нас всё время катал на спине, а мы его за это звали “дядя Лошадь”. С отцом они часто ездили и на рыбалку, и за грибами.И в тот раз “дядя Лошадь” поехал в лес за чем-то, я уже не помню, то ли за клюквой, то ли за грибами, но не с моим отцом, а с двумя другими друзьями. Почему-то поехали они с ночевкой, естественно, выпили, улеглись на ночёвку. А утром двое из них не проснулись. Но не потому, что водка палёная была, а потому, что спать улеглись на заросшей травой железнодорожной колее. Судя по виду этой колеи, по ней много лет уже никто не ездил. А именно в эту ночь что-то проехало. Двоих папиных друзей порубило просто в мясо. А третий (он спал в стороне от колеи) от увиденного слёг с сердечным приступом. Для меня до сих пор загадка, как их нашли-то вообще, сотовых телефонов тогда ещё не было.“Дядю Лошадь” и второго друга в морге опознавал мой отец, жен и родственников, по понятным причинам, не пустили. После этого он очень долгое время не мог видеть сырое мясо, его реально выворачивало от этого зрелища…Автор - Мадама Пик.

Ключевые слова: Друг лес ночёвка железнодорожная колея смерть морг опознание

Другие, подобные истории: