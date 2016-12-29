Совпадения или нет

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марфуша Просмотров: 708 Комментарии: 7 +13 Вчера, 20:41 by

Обычно истории вспоминаются ассоциативно, вот и сейчас почитав истории фосторевцев, вспомнила две весьма занимательные.История 1. Про невезение.Прочитала на днях историю "Невезуха" и решила написать про свою. Может, это, конечно, и совпадение, жизнь ведь как зебра, полосы сменяют друг друга, но все же некоторые моменты меня насторожили.Была у меня знакомая, назовём её Катя, сошлись мы с ней на том, что у нас детки одного возраста. А если точнее - вместе беременные ходили, родили с разницей в месяц, у обеих первенцы, соответственно, делились всем, советовались. Вживую как-то не часто получалось видеться, но в ВК и на телефоне каждый день были на связи. И вот наступила чёрная полоса, причём всё связано с финансами. Вроде пройдёт немного времени, всё налаживаться только начинает, и опять что-то случается. Где-то раз на третий такой "посадки", я стала уже и про сглаз думать, и про порчу, ведь всё на ровном месте случалось. Повторюсь, всё связано было именно с финансами. Естественно, первое, что приходит на ум, это как минимум размышления, кому же так завидно. Стала перебирать всех друзей и знакомых. Но все с кем я на тот момент общалась и общаюсь до сих пор, это действительно близкие и любимые люди. Беременность дело такое, "ненужные" люди отпадают сами собой, ведь с тобой становится многим скучно. Всех перебрала, всё проанализировала, и всплыло несколько занятных совпадений, как вы думаете с кем? Правильно, именно с "новенькой" подружкой Катей.Сделаю маленькую оговорку, с Катей мы, можно сказать, были заочно знакомы, наши мужья в свое время вместе работали. Мы с ней пару раз пересекались, а когда узнали об интересном положении друг друга, как-то сблизились. И вот решили мы с Катей встретиться, уже без наших половинок, походить по магазинам, присмотреть коляски-кроватки. Мы с ней внешне похожи, характеры тоже, интересы, вообще редко бывает так комфортно с людьми. Разговоры были обо всем и ни о чём, но вот один мне впоследствии вспомнился. Речь зашла о помощи со стороны будущих бабушек-дедушек, как моральной, так и финансовой. Катя запросто спросила где работает мама, сколько получает, как устроился мой муж. Я без всякой задней мысли посвятила её, естественно без подробностей про зп, но с оговоркой, что всё весьма неплохо и стабильно. И вот оно первое совпадение, спустя пару недель маму мою сокращают. А надо сказать она работала в крупной организации (которая ещё всех нас переживёт на века), на хорошей должности более 15 лет. И собиралась там работать до самой пенсии, а это ещё лет 20, если не больше. Причём специализация у неё весьма редкая, но фирма буквально в течение недели, решила сократить этот отдел, в итоге по всей стране, более 1000 тыс. человек были сокращены, включая мою маму. А потом ещё через неделю, под сокращение попал мой муж, в абсолютно другой сфере, просто работы стало меньше, и в таком количестве сотрудников уже не было необходимости. А мой муж, и ещё пару ребят были ещё на испытательном сроке, и, естественно, попали под раздачу.Ну бывают в жизни чёрные полосы, неужели надо сразу проводить какие-то параллели и сразу впадать в панику с криками "сглазили ироды"! Нет, конечно. Да, обидно, неприятно, но это жизнь.Прошло какое-то время, с Катей мы продолжали общаться, но встретиться всё не получалось. У нас родились детки, всё время было посвящено им и новым заботам. И вот, наконец у нас получилось с ней снова встретиться. Весёлые разговоры, общие планы. Я поделилась с ней, что у нас наконец-то всё уладилось, муж нашёл хорошую работу, где его ценят и платят. А буквально через месяц у фирмы, в которую устроился муж, случается кризис. Сначала задерживают зп, директор кое-как пытается держаться на плаву, по крупицам выплачивает деньги, но в итоге всё идёт крахом. Фирма закрывается, мой муж опять без работы. Я в декрете, на руках месячный ребёнок. Благо хоть без кредитов и ипотек. Да и родители наши помогали.Муж у меня человек ответственный, сразу устроился "хоть куда", а параллельно искал хорошую работу. Наконец всё у него получилось, опять стало всё стабильно. А ещё появилась возможность взять грузовую машину. Машину взяли, нашли водителя. Дополнительный доход, на этот раз складываем в кубышку на "всякий пожарный", как говорится. И вот мы опять с Катей решили вместе посидеть. У нас всё хорошо, у них тоже. Друг за друга рады. А через неделю у нашего друга случается беда, нужна финансовая помощь. Мы даём ему в долг все наши сбережения, а на следующий день машина капитально ломается. А на ремонт денег-то лишних нет. Ещё несколько месяцев мы это разгребали, благо друг вовремя отдал долг. Вот тут я уже начала задумываться. Слишком странно для меня это было. Только пообщаюсь с Катей, больше месяца не проходит, как финансовая западня. Но я старалась эти мысли гнать от себя, всё-таки мне с ней очень нравилось общаться. Но для себя я решила, если следующий раз произойдёт что-то подобное, общение я сведу на нет.После последнего раза мы с ней не виделись больше полугода. В очередную встречу я с Катей не была столь откровенна. Обсуждали дела, какие-то новости, но финансовые вопросы я уже обходила стороной. И что вы думаете, не прошло и двух недель, как один из лучших, а теперь бывших друзей моего мужа берет у нас крупную сумму в долг и в итоге пропадает. Причём некоторые деньги мы дозанимали у родителей. Да, можно сказать, что сами дураки, но человек был ближе многих родственников, более того, он уже занимал не раз и всегда отдавал вовремя.После последнего случая, я с Катей потихоньку перестала общаться. Причём я твёрдо для себя решила, что не буду с ней видеться вживую. Но ничего плохого от общения в той же самой соцсети, не было. Но она сама стала "сливаться", перестала писать первая, отвечала с запозданием, а потом и просто писала через раз. Но как говорится "на нет и суда нет". Я писать перестала, и вот уже как три года мы с ней не общаемся.Мой муж как-то встретил супруга Кати, тот пожаловался, что у них всё плохо. А у нас наконец-то таких непредвиденных ситуаций больше не было. Конечно, не всегда всё гладко с деньгами, всё-таки последние события в мире многих выбили из колеи, но не так резко и странно.История 2. Чистка квартирыМоя свекровь женщина современная и в меру суеверная. Во что-то вообще не верит, к чему-то, наоборот, прислушивается. У неё скорее из серии, на всякий случай, "постучать по дереву". Единственное что она умеет из "мистического" это чистить жилище. И то, как сказать умеет, в свое время, когда у неё дома была тяжёлая атмосфера, её пожилая соседка научила заговору и несложному ритуалу. В общих чертах ритуал заключался в хождении по дому с церковной свечой, окроплением углов святой водой и чтением этого заговора. Собственно, тогда свекровь свою квартиру почистила. Тени не забегали, духи не повылетали, но жить стало намного лучше, может, конечно, это и психосоматика. Но один раз всё-таки, кое-что необычное произошло.Была у неё хорошая знакомая, которая получила по наследству квартиру. Соответственно, как и многие, решила её сдавать. Квартира хорошая, чистая, в отличном районе, но всё никак не хотела сдаваться. Или сделки срывались, или жильцы больше месяца не жили. Причём люди съезжали спокойно, то есть их не пугало что-то, а по абсолютно естественным причинам.Знакомая пожаловалась на эту неудачу моей свекрови. Недолго думая, она предложила как-нибудь "почистить" квартиру. Получится - отлично, а если нет, то тут уже не к ней, на том и порешили. Через несколько дней они всё приготовили, и свекровь сделала этот несложный ритуал. Визуально, да и атмосферно, никаких изменений не было. Но выходя из квартиры, она на ровном месте рухнула так, что больше месяца не могла встать на ногу, хорошо хоть перелома не было. А квартирка-то быстренько стала сдаваться. И эти люди снимают её до сих пор, держат в чистоте и платят исправно.Вот две истории, может, конечно, и совпадения, а может, без мистики тут всё же не обошлось.

Ключевые слова: Свеча ритуал зависть авторская история

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