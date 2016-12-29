Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Совпадения или нет

Обычно истории вспоминаются ассоциативно, вот и сейчас почитав истории фосторевцев, вспомнила две весьма занимательные.

История 1. Про невезение.
Прочитала на днях историю "Невезуха" и решила написать про свою. Может, это, конечно, и совпадение, жизнь ведь как зебра, полосы сменяют друг друга, но все же некоторые моменты меня насторожили.
Была у меня знакомая, назовём её Катя, сошлись мы с ней на том, что у нас детки одного возраста. А если точнее - вместе беременные ходили, родили с разницей в месяц, у обеих первенцы, соответственно, делились всем, советовались. Вживую как-то не часто получалось видеться, но в ВК и на телефоне каждый день были на связи. И вот наступила чёрная полоса, причём всё связано с финансами. Вроде пройдёт немного времени, всё налаживаться только начинает, и опять что-то случается. Где-то раз на третий такой "посадки", я стала уже и про сглаз думать, и про порчу, ведь всё на ровном месте случалось. Повторюсь, всё связано было именно с финансами. Естественно, первое, что приходит на ум, это как минимум размышления, кому же так завидно. Стала перебирать всех друзей и знакомых. Но все с кем я на тот момент общалась и общаюсь до сих пор, это действительно близкие и любимые люди. Беременность дело такое, "ненужные" люди отпадают сами собой, ведь с тобой становится многим скучно. Всех перебрала, всё проанализировала, и всплыло несколько занятных совпадений, как вы думаете с кем? Правильно, именно с "новенькой" подружкой Катей.

Сделаю маленькую оговорку, с Катей мы, можно сказать, были заочно знакомы, наши мужья в свое время вместе работали. Мы с ней пару раз пересекались, а когда узнали об интересном положении друг друга, как-то сблизились. И вот решили мы с Катей встретиться, уже без наших половинок, походить по магазинам, присмотреть коляски-кроватки. Мы с ней внешне похожи, характеры тоже, интересы, вообще редко бывает так комфортно с людьми. Разговоры были обо всем и ни о чём, но вот один мне впоследствии вспомнился. Речь зашла о помощи со стороны будущих бабушек-дедушек, как моральной, так и финансовой. Катя запросто спросила где работает мама, сколько получает, как устроился мой муж. Я без всякой задней мысли посвятила её, естественно без подробностей про зп, но с оговоркой, что всё весьма неплохо и стабильно. И вот оно первое совпадение, спустя пару недель маму мою сокращают. А надо сказать она работала в крупной организации (которая ещё всех нас переживёт на века), на хорошей должности более 15 лет. И собиралась там работать до самой пенсии, а это ещё лет 20, если не больше. Причём специализация у неё весьма редкая, но фирма буквально в течение недели, решила сократить этот отдел, в итоге по всей стране, более 1000 тыс. человек были сокращены, включая мою маму. А потом ещё через неделю, под сокращение попал мой муж, в абсолютно другой сфере, просто работы стало меньше, и в таком количестве сотрудников уже не было необходимости. А мой муж, и ещё пару ребят были ещё на испытательном сроке, и, естественно, попали под раздачу.

Ну бывают в жизни чёрные полосы, неужели надо сразу проводить какие-то параллели и сразу впадать в панику с криками "сглазили ироды"! Нет, конечно. Да, обидно, неприятно, но это жизнь.

Прошло какое-то время, с Катей мы продолжали общаться, но встретиться всё не получалось. У нас родились детки, всё время было посвящено им и новым заботам. И вот, наконец у нас получилось с ней снова встретиться. Весёлые разговоры, общие планы. Я поделилась с ней, что у нас наконец-то всё уладилось, муж нашёл хорошую работу, где его ценят и платят. А буквально через месяц у фирмы, в которую устроился муж, случается кризис. Сначала задерживают зп, директор кое-как пытается держаться на плаву, по крупицам выплачивает деньги, но в итоге всё идёт крахом. Фирма закрывается, мой муж опять без работы. Я в декрете, на руках месячный ребёнок. Благо хоть без кредитов и ипотек. Да и родители наши помогали.

Муж у меня человек ответственный, сразу устроился "хоть куда", а параллельно искал хорошую работу. Наконец всё у него получилось, опять стало всё стабильно. А ещё появилась возможность взять грузовую машину. Машину взяли, нашли водителя. Дополнительный доход, на этот раз складываем в кубышку на "всякий пожарный", как говорится. И вот мы опять с Катей решили вместе посидеть. У нас всё хорошо, у них тоже. Друг за друга рады. А через неделю у нашего друга случается беда, нужна финансовая помощь. Мы даём ему в долг все наши сбережения, а на следующий день машина капитально ломается. А на ремонт денег-то лишних нет. Ещё несколько месяцев мы это разгребали, благо друг вовремя отдал долг. Вот тут я уже начала задумываться. Слишком странно для меня это было. Только пообщаюсь с Катей, больше месяца не проходит, как финансовая западня. Но я старалась эти мысли гнать от себя, всё-таки мне с ней очень нравилось общаться. Но для себя я решила, если следующий раз произойдёт что-то подобное, общение я сведу на нет.

После последнего раза мы с ней не виделись больше полугода. В очередную встречу я с Катей не была столь откровенна. Обсуждали дела, какие-то новости, но финансовые вопросы я уже обходила стороной. И что вы думаете, не прошло и двух недель, как один из лучших, а теперь бывших друзей моего мужа берет у нас крупную сумму в долг и в итоге пропадает. Причём некоторые деньги мы дозанимали у родителей. Да, можно сказать, что сами дураки, но человек был ближе многих родственников, более того, он уже занимал не раз и всегда отдавал вовремя.

После последнего случая, я с Катей потихоньку перестала общаться. Причём я твёрдо для себя решила, что не буду с ней видеться вживую. Но ничего плохого от общения в той же самой соцсети, не было. Но она сама стала "сливаться", перестала писать первая, отвечала с запозданием, а потом и просто писала через раз. Но как говорится "на нет и суда нет". Я писать перестала, и вот уже как три года мы с ней не общаемся.
Мой муж как-то встретил супруга Кати, тот пожаловался, что у них всё плохо. А у нас наконец-то таких непредвиденных ситуаций больше не было. Конечно, не всегда всё гладко с деньгами, всё-таки последние события в мире многих выбили из колеи, но не так резко и странно.

История 2. Чистка квартиры
Моя свекровь женщина современная и в меру суеверная. Во что-то вообще не верит, к чему-то, наоборот, прислушивается. У неё скорее из серии, на всякий случай, "постучать по дереву". Единственное что она умеет из "мистического" это чистить жилище. И то, как сказать умеет, в свое время, когда у неё дома была тяжёлая атмосфера, её пожилая соседка научила заговору и несложному ритуалу. В общих чертах ритуал заключался в хождении по дому с церковной свечой, окроплением углов святой водой и чтением этого заговора. Собственно, тогда свекровь свою квартиру почистила. Тени не забегали, духи не повылетали, но жить стало намного лучше, может, конечно, это и психосоматика. Но один раз всё-таки, кое-что необычное произошло.

Была у неё хорошая знакомая, которая получила по наследству квартиру. Соответственно, как и многие, решила её сдавать. Квартира хорошая, чистая, в отличном районе, но всё никак не хотела сдаваться. Или сделки срывались, или жильцы больше месяца не жили. Причём люди съезжали спокойно, то есть их не пугало что-то, а по абсолютно естественным причинам.
Знакомая пожаловалась на эту неудачу моей свекрови. Недолго думая, она предложила как-нибудь "почистить" квартиру. Получится - отлично, а если нет, то тут уже не к ней, на том и порешили. Через несколько дней они всё приготовили, и свекровь сделала этот несложный ритуал. Визуально, да и атмосферно, никаких изменений не было. Но выходя из квартиры, она на ровном месте рухнула так, что больше месяца не могла встать на ногу, хорошо хоть перелома не было. А квартирка-то быстренько стала сдаваться. И эти люди снимают её до сих пор, держат в чистоте и платят исправно.

Вот две истории, может, конечно, и совпадения, а может, без мистики тут всё же не обошлось.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:41 by МарфушаПросмотров: 708Комментарии: 7
+13

Ключевые слова: Свеча ритуал зависть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сергей Фомин
Вчера, 22:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Правильно Катю отшили. Женщина похоже чужой удачей питалась.
Зарегистрирован: 29.12.2016
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:11
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2831|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 802
Интересные истории, странно почему Катя начала избегать общения первой. Все началось с совпадения ваших беременностей, так может вы с ней просто синхронизировались и у той стороны также сыпались неудачи и возможно Катя вас тоже подозревала, как вариант. Но совпадение конечно подозрительное. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 00:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 148
Отличные истории, особенно первая, +++

К невозвращённому займу лучше отнестись философски. Не зря же есть поговорка: если вы одолжили кому-то деньги и с тех пор не видели этого человека, подумайте: а может быть, оно того стоило?))

В то, что Катя могла иметь такой талант, чтобы ввести в кризис несколько разных предприятий – вот в это немного не верится. Если бы такие были, то половина страны уже стояла бы с протянутой рукой (впрочем, у нас в стране уже есть такая ситуация, но что-то мне подсказывает, что виновата в этом не Катя, ой, не Катя))

А дружба проверяется годами и испытаниями (это ведь не какая-то там любовь, чёрт бы её забрал)). Не стоит особо откровенничать с малознакомым человеком.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#4 написал: Vologodskaya
Сегодня, 08:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 153
вот про чистку квартиры наверное совпадение
Зарегистрирован: 20.06.2017
#5 написал: слон и слоненок
Сегодня, 12:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 61
Ой, да есть такие глазливые люди. Вроде ничего и не скажет, а в душе позавидует: вот, мол, почему у меня не так хорошо, за что это ей, а не мне? И энергия ситуации меняется в плохую сторону. Автор, по-видимому, человек открытый, закрывать энергетику в общении не умеет, вот и утекает от нее. Самое лучшее, не общаться с завистливыми и глазливыми людьми.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (91|-6)
Публикаций: 21
Комментариев: 2 190
Мне кажется, что в первой истории глазила сама себя хозяйка. Уверен в этом. Катя тут не при чём. Не исключено, что она завидует, но это тоже не проблема.
Обещал как-то потрещать по поводу своего отношения к деньгам, ситуация под этой историей в самый раз.
Не зря у нас монотеизм везде и всюду. Единобожие внедрили боги, чтобы ограничить знания людей. Если не вдаваться в осуждение богов и не огорчаться в ответ на обман, а внимательно читать священные писания, можно распознать элементы энергетической защиты. К примеру, вот это: "...Ты во мне, и я в тебе...", "... что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог...". И много чего ещё в похожем плане.
Всегда напрягался в получении денег, опасался потери, терял и страдал от потерь, озирался на окружающих, чтобы не украли и тому подобное. Ясно было одно, что у меня был комплекс по поводу своих денег. Эти мысли очень сильно напрягали, выжимали из меня все соки. И, однажды размышляя, решил, а почему бы не примерить божественную защиту на себя?... Никто ведь мне этого не запрещает.
Лет пятнадцать назад однажды, при получении денег из банкомата, сказал себе: это не я, а ты, и это всё не моё, а твоё. И так всегда. С тех пор при любой форме потери или приобретения меня это не задевает. О деньгах и приобретениях могу говорить с любым человеком, но могу и молчать, могу занять, а могу и не занимать, могу наврать, а могу сказать правду, никогда не читаю расчётных листков и не пытаюсь доказывать, что я прав. И меня вообще не интересует, какими я суммами обладаю, разве что при очередной покупке смотрю, хватит - али нет. Это защита идёт от богов, и она работает.

Плюсанул за историю.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Katri32
Сегодня, 14:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Не верю я в совпадения. Была у меня такая подружка. Что-то расскажешь, все кувырком начинает идти. Хотя девушка была очень дружелюбная и не завистливая. В итоге дружбу свела на нет.
Зарегистрирован: 31.10.2020
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.