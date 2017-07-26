Цыганка

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:26

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Sniff Просмотров: 477 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 06:26 by

После института я жила у своей бабушки в Сибири, домой ездила в отпуск. И вот в одном из отпусков случился этот эпизод. В принципе, ничего особенного, просто цыганка здесь показала себя с хорошей стороны, что не очень часто бывает.Итак, я дома с семьей, с котом — все прекрасно, но отпуск заканчивается, а на рынок-то мы с мамой только пару раз сходили — это не дело. И вот собрались мы с ней и подались и по дороге встретили одну знакомую нам обеим даму. Ну как даму, по сути, злобную и ненавидящую весь мир особу. Обычно она даже и не здоровалась, мимо проходила, вроде и не знает тебя, а тут сама маму окликнула и прямо запела: "Ой, здравствуйте, ой, к вам дочечка приехала, да какая красавица стала, да как на вас похожа, да ой, да ай!"Ну, поохала, поахала, почапала своей дорогой. Mы еще удивились: кто ее укусил, что она такая ласковая вдруг стала. А ближе к вечеру в дверь позвонили, мы в квартире жили тогда. Открываю я дверь — цыганочка мелкая, лет 9-10: "Дай покушать". Я ей говорю: "Ты правда голодная?". А снизу голос — на площадке между этажами мать ее стоит: "Конечно, голодная она!" — говорит.Я дверь закрыла, быстренько бутеров пару сделала, огурцов еще положила в пакет, выношу девчонке. Взяла, спасибо сказала, а взрослая цыганка, мне: "Ты ей поесть дала, за это я тебе скажу: сглаз на тебе". Я испугалась, думаю, начнется сейчас: "Дай денежку, сниму". A цыганка повернулась и пошла вниз по лестнице, и мелкая за ней помчалась. Маме сказала, конечно, но как-то мельком.А на следующий день меня и прихватило: ладно, температура высоченная, но там было сразу все — и головная боль, и давление упало, и рвота, и прочие прелести. Причем, на ровном месте. Таблетки — по нулям, укол какого-то антибиотика четвертого поколения — по нулям. Тут-то мама и вспомнила про встречу нашу возле рынка и песни сладкие. Помчалась в церковь за святой водой. Дня два я ее пила, пока не начало отпускать помаленьку.Конечно, может это и вирус был, но не многовато ли совпадений? А давление у меня первый и единственный раз тогда упало, больше не было такого.А цыганка, что цыганка... сглаз увидела — неудивительно, а вот что денег не просила — это необычно.

Ключевые слова: Встреча цыганка сглаз святая вода авторская история

Другие, подобные истории: