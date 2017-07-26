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Истории из жизни

Цыганка

После института я жила у своей бабушки в Сибири, домой ездила в отпуск. И вот в одном из отпусков случился этот эпизод. В принципе, ничего особенного, просто цыганка здесь показала себя с хорошей стороны, что не очень часто бывает.

Итак, я дома с семьей, с котом — все прекрасно, но отпуск заканчивается, а на рынок-то мы с мамой только пару раз сходили — это не дело. И вот собрались мы с ней и подались и по дороге встретили одну знакомую нам обеим даму. Ну как даму, по сути, злобную и ненавидящую весь мир особу. Обычно она даже и не здоровалась, мимо проходила, вроде и не знает тебя, а тут сама маму окликнула и прямо запела: "Ой, здравствуйте, ой, к вам дочечка приехала, да какая красавица стала, да как на вас похожа, да ой, да ай!"

Ну, поохала, поахала, почапала своей дорогой. Mы еще удивились: кто ее укусил, что она такая ласковая вдруг стала. А ближе к вечеру в дверь позвонили, мы в квартире жили тогда. Открываю я дверь — цыганочка мелкая, лет 9-10: "Дай покушать". Я ей говорю: "Ты правда голодная?". А снизу голос — на площадке между этажами мать ее стоит: "Конечно, голодная она!" — говорит.

Я дверь закрыла, быстренько бутеров пару сделала, огурцов еще положила в пакет, выношу девчонке. Взяла, спасибо сказала, а взрослая цыганка, мне: "Ты ей поесть дала, за это я тебе скажу: сглаз на тебе". Я испугалась, думаю, начнется сейчас: "Дай денежку, сниму". A цыганка повернулась и пошла вниз по лестнице, и мелкая за ней помчалась. Маме сказала, конечно, но как-то мельком.

А на следующий день меня и прихватило: ладно, температура высоченная, но там было сразу все — и головная боль, и давление упало, и рвота, и прочие прелести. Причем, на ровном месте. Таблетки — по нулям, укол какого-то антибиотика четвертого поколения — по нулям. Тут-то мама и вспомнила про встречу нашу возле рынка и песни сладкие. Помчалась в церковь за святой водой. Дня два я ее пила, пока не начало отпускать помаленьку.

Конечно, может это и вирус был, но не многовато ли совпадений? А давление у меня первый и единственный раз тогда упало, больше не было такого.
А цыганка, что цыганка... сглаз увидела — неудивительно, а вот что денег не просила — это необычно.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:26
Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория
Сегодня, 06:26 by SniffПросмотров: 477Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Встреча цыганка сглаз святая вода авторская история

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:46
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 700
Ну, после того, как накормили, просить денег - это была бы вообще наглость. А сглаз, по словам цыганей, на всех нас лежит.
Ваши симптомы очень похожы на вирусное заболевание. Я как-то подцепила летом такой вирус, думала к праотцам отойду! За три дня почти на 4 кг похудела, воду пью, а она обратно... потом оклемалась. А святая водичка и вправду помогает, если верить!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#2 написал: ramasha
Сегодня, 07:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 109
Ротовирусная ифекция, моей доче довелось пару раз переболеть,ужас!!!!
Вот одно не дает мне покоя: почему цыганка не помогла? увидела, ошарашила,что на вас сглаз. Ну помоги ты, либо скажи что сделать-тебе же помогли,еды дали,а она спешно ретировалась. grin
Зарегистрирован: 9.03.2016
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:15
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2529|-1)
Публикаций: 1 477
Комментариев: 9 377
Цитата: Крокозябла
А святая водичка и вправду помогает, если верить!

Святая истина, без веры в счастливый исход предпринимаемых действий, ни одно дело и поступок не делается.) А дальше как уж получится.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 09:36
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1099|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 707
не думала, что от сглаза только святая водичка одна может помочь...Дай Бог!
и странно что девочка цыганка именно к Вам в квартиру позвонила (хотя ей могли и не открывать другие соседи). Но все равно странно, что не сама цыганка, а именно дочь и именно покушать...Этот нюанс всовокупе странный для меня.

Цитата: Крокозябла
воду пью, а она обратно...

Мотилиум тормозит позывы к рвоте если это вирус.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#5 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:58
+1
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Репутация: (48|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 191
Цитата: ramasha
почему цыганка не помогла?

Сколько цыган видел и знаю, еще ни одна порчу не снимала. Погадать - пожалуйста. Вот нагнать могут.
Зарегистрирован: 11.05.2018
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