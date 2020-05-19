Невезуха

Марьюшка Просмотров: 138 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 14:13 by

Вот бывает так, что живешь и в ус не дуешь. Не сказать, что мне с детства прям так дико везло, но в проблемах я особо не плавала. Много ситуаций было, что спасало чудо. А было и не спасало.Истории этой лет 10 уже. Вот случилось у меня много счастья - и диплом я получила (чуть не офигела, писала по ночам, каждый день, уснула прям на дипломе в итоге), нашла отличную работу с космическим окладом (только вот работала я без сна и отдыха, прям реально, потому что диплом писала, в 4 легла, а в 6 вскочила уже), тут и замуж вышла (правда, на свадьбе мы поругались раза два сильно, но улеглось вроде), потом мужу наследство дали (домик в деревне, но ведь можно и пожить пока, потом продать и первый взнос будет), а я еще и забеременела (правда, беременность плохая была, я родила сыночка и больше мамой стать не смогла), папа отдал нам машину (девятка, со мной одного года выпуска, проездила еще 3 года))). Вот вроде и везение, но все с какими-то оговорками. Да я не обращала внимание. Мелочи же, еще зацикливаться.Но потом нас как накрыло, как сглазил кто - у мужа работы нет совсем (он промышленный альпинист), вот вроде подпишут объект, а с оплатой тянут и тянут или вообще не платят, меня выгнали из-за родов, с домом непонятки, еле продали, сейчас живем в пригороде большого города в садах, еле и это купили. Так вроде бы все отлично выстраивается, но в пиковый момент все просто "обламывается", очень похоже на зависть чью-то, правда.Все какие-то спотыки, какие-то мелочи, но очень уж противные. Пробурили скважину, так сразу ВСЕ деньги кончились, которые откладывали на обустройство ее. Так и не потратили никуда, а просто "сквозь пальцы". Я подумала, фигово бюджет веду, давай записывать. Тоже хрень на плетень - не сходится совсем дебет с кредитом. Все записывала до копейки - ну вот не сходится, все как то плывет перед глазами, потом сама удивляюсь, как так смотрела-то?Мы начнем больше денег зарабатывать, думаем закрыть кредиты, допустим, пожить нормально - а после закрытия раз и все финансы урезаются до минимально необходимых. Причем сразу, хотя работать так ж точно, а то и больше продолжаем. В чем-то нам везло всегда, но сейчас и этого нет.Описывать можно долго, да и нудно это все. И со здоровьем проблемы были у всех, с финансами, с работой тоже - не мелочи, а реально проблемы (онкология, подсудные дела после подстав и пр.). И как, интересно, у некоторых, у кого дела плохо были, сразу после наших проблем просто выстреливали. Может, совпадение?К бабкам я обращалась, конечно, только толку нет. Все как одна говорят, что сглазили и очень сильно - типа, очень удачливые, завидно.И вот анализируя все это я думаю, сглазил нас кто? Или сами дураки?

Ключевые слова: Зависть сглаз удача невезение авторская история

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