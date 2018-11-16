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Истории из жизни

История, которую не помнят

Прочитала историю "Мистика или плохая (выборочная) память?" и решила написать свою.

У моей тёти двое детей Катя и Слава. Мы с ними погодки, Катя старшая, а я младшая. Когда мне было лет 7, мы с мамой приехали в гости к тёте. Был январь месяц, на улице уже темно, мамы смотрели какой-то сериал на кухне, а мы, малышня, сидели в детской. Это была небольшая комната, по обе стороны окна располагались высокие советские кровати, думаю, многие помнят такие, у них ещё днище сеткой. Мы с сестрой сидели на одной, а Славка на другой. Я с братом о чём то болтала, а Катя крутила какую-то финтифлюшку в руках, пребывая в своих мыслях. В один момент эта вещица выпадает из рук сестры и заваливается за кровать. Катя полезла доставать свою "игрушку". Она сначала сунула руку между стеной и кроватью, но, ничего не нащупав, решила посмотреть, куда она упала. Почему она решила доставать эту вещь таким способом, а не просто залезла под кровать, не знаю. Когда Катя посмотрела в эту щель, она секунд десять молчала, а потом заорала как ошпаренная. На её крик тут же прибежали мамы, у неё случилась истерика, она плакала и боялась подходить к кровати. Когда сестра успокоилась, тётя Света аккуратно попыталась выяснить, что так сильно напугало Катю. Дочка так и не смогла внятно объяснить, что произошло, она лишь сказала, что её кто-то или что-то сильно напугало.

Но мы были дети, и зачастую такие внезапные страхи быстро забываются. Страх прошёл, но интерес остался. Мы со Славой во всю расспрашивали сестру, что там было. Но ответ Кати был неизменный, её что-то напугало, а что именно, она и сама понять не может. По прошествии нескольких лет мы периодически вспоминали эту историю и гадали, что же Катя видела. Мамы нас успокаивали, что это детское воображение или, на крайний случай, домовой и его бояться не надо.

Казалось бы, в этом случае мистики нет, просто разыгравшаяся детская фантазия. Возможно. Но последующие события уже объяснить сложнее. В этой истории участвовали пять человек, а в последствии это стало, так сказать, семейной легендой о домовом, так говорили наши бабушки. Они, в отличие от мам, были точно уверены, что это домовой показался сестре. Всё это я описываю, чтобы было понятно, что историю знают многие родственники, точнее, знали. В один из приездов, когда мы были уже подростками, я решила снова вспомнить эту историю. Слава, как всегда, с шутками и прибаутками начал выдвигать различные версии. Катя нас сначала молча слушала, а потом просто так спросила, о чём мы вообще. Мы, конечно, удивились, но объяснили, что обсуждаем "легенду о домовом". На это сестра сказала, что такого не было и она не помнит, чтобы её кто-то пугал. Первое, о чём мы со Славой подумали, что Катя прикалывается, но она твердила своё, не было такого, и всё тут. Не долго думая, дабы подтвердить наши слова, мы напомнили нашу легенду тёте Свете. Вот тут то мы действительно удивились, тётя слышала об этом происшествии первый раз. Нас со Славкой взял азарт, и в течение недели мы расспрашивали всех, кто знал об этой истории, помнят ли они её. Но никто так и не вспомнил "легенду о домовом". Даже бабушки, которые дали событиям это название и любили о нём порассуждать.

Сейчас мы уже взрослые люди, нам по тридцать лет, свои семьи. Но со Славой мы до сих пор ломаем голову, почему никто не помнит, как испугалась маленькая Катя нечто под кроватью. Спустя двадцать лет мы с братом помним, а остальные родственники помнили только первые лет семь. Может, произошёл какой-то перелом в реальности и эти события стерлись у людей из памяти? Ведь двое не могут сходить с ума.
Вчера, 18:44 by МарфушаПросмотров: 875Комментарии: 9
+19

Ключевые слова: Домовой память сестра кровать испуг авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 20:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 221
Можно предположить, что Катя действительно вскрикнула от чего- нибудь( например,ударилась). А кому то из вас со Славой в связи с детской впечатлительностью показалось, что она заорала от того, что увидела под кроватью(может, Катя даже так сказала, чтобы вас напугать). Затем один из вас передал свои впечатления другому, другому показалось, что все так и было. Затем,этот случай оброс среди вас со Славой подробностями и обрел реальные черты.
А на самом деле, вполне возможно, что ничего такого страшного и не было.
Но за историю плюсану.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (356|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 715
А, время оно такое. Как ластик)).
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:17
+1
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 60
+++
Очень интересно! Люблю такие истории с незавершонностью - истина где-то рядом...
Зарегистрирован: 1.02.2019
#4 написал: marzzz
Вчера, 21:54
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 88
Комментариев: 6 409
Думаю, если бы реально Катя, которой не три года, а уже восемь, увидела чудо-юдо под кроватью, она б не только визг подняла, а и обрисовала все это в красках и детялях! Взрослый уже ребенок. Да и страсть такую вряд ли она забыла бы! Не забывается такое. stuck_out_tongue_winking_eye И так как ничего путного под кроватью не было, то и вспоминать нечего и некому. Кроме вас со Славиком, двух напуганных детишек.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:22
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (32|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 670
Столкнулась на НГ с такой же проблемой. Племяннику мужа подарила мама маленький дрон. Он с ним играл весь вечер. На мой вопрос куда делся управляемый самолётик, который мы ему в том году покупали, на меня все посмотрели, как на даму с лёгкой придурью. Сказали, что никакого самолётика мы не дарили. Ни дочь, ни муж, ни свекровь не помнили такого.. Я закрыла тему. Целую неделю пыталась вспомнить хоть какую нибудь зацепку к самолётику-магазин, где покупали, ещё что - нибудь. И тут у меня щелкнуло! Деньги на самолётик у нас появились после того, как мы собрали весь металл, который валялся около дома мужниных родителей и муж сдал его в приемный пункт! Вот по - этому и было принято решение купить ребенку подарок! Только когда я с гордостью об этом сообщила мужу, и он и моя дочь вспомнили, что самолётик то был! Они даже вспомнили, где покупали.
А до этого была Таня - дура.)))
Так что, по истории очень даже верю, что все могли забыть.
Как точно подметил Пик Ник время - ластик!
Зарегистрирован: 10.07.2018
  
#6 написал: Sniff
Вчера, 22:37
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 536
Бывает такое)) Ты помнишь, а другие нет, ты с маниакальным упорством пытаешься заставить вспомнить, а тебе, уже " лишь бы заткнулась", делают вид, что вспомнили)) И уже когда подробности мелкие приводишь, тогда " да, было что- то такое")

По истории-- мне кажется, ребенок бы с красках расписал чудо под кроватью, и чего не было-- всмомнил бы))
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#7 написал: Васнецова
Вчера, 23:47
+1
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Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 264
....странно и интересно устроена память, казалось бы : несколько человек участвовало в одном событии, а запомнили его только два...

Мне тоже память выдаёт потрясающие сюрпризы. Например: мне 5 лет, летний солнечный день, я и бабушка идём к какой-то её знакомой партнихе....что я запомнила: запах в квартире, беспорядок, полумрак, нитки и мальчишка, лицо не помню, но ему лет 7, он весёлый, он приветлив и мы с ним играем, он - её внук. Позже, этот эпизод стёрся из моей памяти..я никогда о нём не вспоминала. Я переехала в другой район, пошла в школу, прошло лет 7-8 и в школе происходит ЧП, разбивается молодой человек..ученик 9 класса. Мы из праздного интереса сбегаем с уроков на его похороны..и что я вижу: в гробу симпатичный мальчик, худое лицо, светлые волосы....и вдруг щелчок в голове и всплывает тот далёкий летний день: партниха, запах ниток и мальчишка лет 7...это был он, причём я в этом уверена. Спустя время выяснилось, что не ошиблась. Как я узнала его, если внешне совсем не помню, да и изменился он, вырос плюс не живой ? послевкусие очень долго не проходило..

Или этажом ниже жили некие Дементьевы, я точно помню, что у них была большая собака и толстая дочка с косой...они съехали и въехали другие жильцы. Так вот мои родители не помнят никаких Дементьевых, зато в памяти остались те что жили после них..я уж думаю, а были ли эти Дементьевы вообще? Или как маленький ребёнок их запомнил на всю жизнь, а взрослые люди, от которых вероятно я и узнала фамилию соседей, их не помнят.

Плюс в карму) за историю.
Зарегистрирован: 15.07.2016
#8 написал: Матвеевский
Вчера, 23:51
0
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Репутация: (77|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 224
Да, интересная история. Нас память часто подводит. Бывают даже ложные воспоминания, когда мозг "дорисовывает" подзабытую картинку. В любом случае, за историю плюс. Очень интересно было
Зарегистрирован: 5.03.2018
#9 написал: Марфуша
Сегодня, 03:06
+2
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Публикаций: 6
Комментариев: 24
Суть в том, что историю помнили после этого приличное количество родственников и друзей. И она периодически всплывала в беседах. Т.е. не было такого, что произошла некая ситуация, и потом мы с братом о ней вспомнили, а остальные нет. Тогда ничего удивительного не было. Но её помнили наши близкие лет 7 +-. А потом в один мой приезд вспомнил это событие только брат, и как Катя испугалась, и что мы про домового думали и версия, что сестре просто показалось. Остальные события из жизни люди помнили, например как мы с велосипедов падали и т.п. А тут вдруг забыли, тем более мамы, когда сами успокаивали ревущего ребёнка. Мамы мне кажется помнят всё, что происходило с их дитём))
Зарегистрирован: 18.01.2017
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