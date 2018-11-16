История, которую не помнят

Марфуша Просмотров: 875 Комментарии: 9 +19 Вчера, 18:44 by

Прочитала историю "Мистика или плохая (выборочная) память?" и решила написать свою.У моей тёти двое детей Катя и Слава. Мы с ними погодки, Катя старшая, а я младшая. Когда мне было лет 7, мы с мамой приехали в гости к тёте. Был январь месяц, на улице уже темно, мамы смотрели какой-то сериал на кухне, а мы, малышня, сидели в детской. Это была небольшая комната, по обе стороны окна располагались высокие советские кровати, думаю, многие помнят такие, у них ещё днище сеткой. Мы с сестрой сидели на одной, а Славка на другой. Я с братом о чём то болтала, а Катя крутила какую-то финтифлюшку в руках, пребывая в своих мыслях. В один момент эта вещица выпадает из рук сестры и заваливается за кровать. Катя полезла доставать свою "игрушку". Она сначала сунула руку между стеной и кроватью, но, ничего не нащупав, решила посмотреть, куда она упала. Почему она решила доставать эту вещь таким способом, а не просто залезла под кровать, не знаю. Когда Катя посмотрела в эту щель, она секунд десять молчала, а потом заорала как ошпаренная. На её крик тут же прибежали мамы, у неё случилась истерика, она плакала и боялась подходить к кровати. Когда сестра успокоилась, тётя Света аккуратно попыталась выяснить, что так сильно напугало Катю. Дочка так и не смогла внятно объяснить, что произошло, она лишь сказала, что её кто-то или что-то сильно напугало.Но мы были дети, и зачастую такие внезапные страхи быстро забываются. Страх прошёл, но интерес остался. Мы со Славой во всю расспрашивали сестру, что там было. Но ответ Кати был неизменный, её что-то напугало, а что именно, она и сама понять не может. По прошествии нескольких лет мы периодически вспоминали эту историю и гадали, что же Катя видела. Мамы нас успокаивали, что это детское воображение или, на крайний случай, домовой и его бояться не надо.Казалось бы, в этом случае мистики нет, просто разыгравшаяся детская фантазия. Возможно. Но последующие события уже объяснить сложнее. В этой истории участвовали пять человек, а в последствии это стало, так сказать, семейной легендой о домовом, так говорили наши бабушки. Они, в отличие от мам, были точно уверены, что это домовой показался сестре. Всё это я описываю, чтобы было понятно, что историю знают многие родственники, точнее, знали. В один из приездов, когда мы были уже подростками, я решила снова вспомнить эту историю. Слава, как всегда, с шутками и прибаутками начал выдвигать различные версии. Катя нас сначала молча слушала, а потом просто так спросила, о чём мы вообще. Мы, конечно, удивились, но объяснили, что обсуждаем "легенду о домовом". На это сестра сказала, что такого не было и она не помнит, чтобы её кто-то пугал. Первое, о чём мы со Славой подумали, что Катя прикалывается, но она твердила своё, не было такого, и всё тут. Не долго думая, дабы подтвердить наши слова, мы напомнили нашу легенду тёте Свете. Вот тут то мы действительно удивились, тётя слышала об этом происшествии первый раз. Нас со Славкой взял азарт, и в течение недели мы расспрашивали всех, кто знал об этой истории, помнят ли они её. Но никто так и не вспомнил "легенду о домовом". Даже бабушки, которые дали событиям это название и любили о нём порассуждать.Сейчас мы уже взрослые люди, нам по тридцать лет, свои семьи. Но со Славой мы до сих пор ломаем голову, почему никто не помнит, как испугалась маленькая Катя нечто под кроватью. Спустя двадцать лет мы с братом помним, а остальные родственники помнили только первые лет семь. Может, произошёл какой-то перелом в реальности и эти события стерлись у людей из памяти? Ведь двое не могут сходить с ума.

Ключевые слова: Домовой память сестра кровать испуг авторская история

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