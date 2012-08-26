"Снегурочка" или "Чёрный дар" в крещенский мороз

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:51

Афина Паллада Просмотров: 1 136 Комментарии: 10 +13 Вчера, 07:51 by

Земля слухами полнится, без них и жить скучно, особенно в деревне, где все всё друг про друга знают, где каждый каждому - или брат, или кум, или сват. Если кто на одном краю деревни чихнет, то на другом конце: "Будь здоров, Иван Петров!"- ему ответят. Одна баба сказала, вторая повторила, третья приврала, а четвертая всё своими глазами видела, все своими ушами слышала. Вот и мне показалось, что нечто подобное я уже слышала, а деревень с названием Заболотье много в Смоленской области, и не только... Пересказываю историю так, как мне рассказали в электричке. Правда, пришлось удалить из рассказа местные идиоматические выражения и некоторые "пикантные" моменты, несколько "литературно обработав" пересказ.Это событие потрясло жителей деревни Заболотье. Событие произошло в январе 1966 года, тогда, когда был почти 30-градусный мороз. Трактористы - молодой мужчина и парень лет 16-и - перегоняли только что полученный новый трактор в свою деревню. Они в душе побаивались ехать ночью через лесную полосу, которая соединяла два лесных массива. Место это дурной славой пользовалось. Ехали по просеке, мысли нехорошие в голову лезли, сердце колотилось и у того, и другого - состояние, близкое к панике! Проехали просеку, переехали узкоколейку, свернули - тут до деревни рукой подать. Вокруг - белый снег, луна светит. Свет у трактора горит и передний, и задний. Вдруг мотор у трактора заглох, и свет погас. Старший вылез тогда из кабины и услышал душераздирающий крик, переходящий в плач. В лунном свете он увидел то, чему отказывались поверить глаза его. На снегу, одна-одинешенька, сидела девочка в черном платке и черной шубке, только ручки и ножки у неё были голыми - не рукавичек, ни штанишек, она громко кричала, плакала навзрыд. Первой мыслью у него было: "Как она не околела? Голой попой на снегу сидит! И еще орёт!" Ему в тот момент в голову не пришло задуматься над тем, как в такое время, в такой лютый мороз, неизвестно чей ребёнок оказался один в глухом месте? Подошел к зареванной девочке, на руки взял, потом распахнул тулуп и прижал ее к себе. Ручки и ножки у девочки словно изо льда были, и мужчина почувствовал, как холод будто вошел в него, но девочка при этом доверчиво к нему прижалась и затихла.До деревни ехали молча, а когда тракторист внес девочку в жарко натопленную избу, она опять раскричалась и расплакалась, а теща его запричитала: "Да кто это?! Да как же это?! И где ты её подобрал? И зачем ты её сюда притащил?" А куда же еще он мог ребёнка пристроить? У него свой сынишка есть, пусть вместе растут, тем более, что в доме был достаток, и сам тракторист не раз премирован был.Милиция, что из города приехала, ничего так и не выяснила. Вопросы о родителях девочки и о том, кто она такая, так и остались вопросами. Сельский врач, осмотрев ребенка, удивлялся. Девочка маленькая, а глаза и взгляд - как у взрослой женщины, и всё-то она понимает, умничка, и здоровье у неё "железное", прямо "Снегурочка", не застудилась, не расхворалась."Снегурочку" в доме стали звать Машей. Она была понятливой, сообразительной и... хитрой. Пока росла, вроде всё шло нормально, и в хозяйстве, и в семье, только вот названный "отец" её чаще, чем обычно, выпивать начал, и на жену покрикивать без всякой на то причины. Теща злилась, даже ругалась, ей не нравилось, что зять родному сыну только подзатыльники раздает, а чужую девку по головке гладит, на колени к себе посадит и конфетку ей даст, а она к нему так и льнет, ласково так прижимается, разве что не мурлычит, будто бы кошка. Маша только названного "отца" и любила, по хозяйству всё успевала делать быстрее названных "мамы" и "бабушки", вот только скотина домашняя её к себе не подпускала, и корова молоко не отдавала, поэтому только теща корову и доила, да и подружек не было у "Снегурочки" - сторонились её девчонки, а попросту - побаивались.Как-то раз провинился сынок, так "Снегурочка" (Маша) "отцу" нажаловалась, наговорила всего, и тот, может потому что выпивший был, на родного сына руку поднял, и перестарался! Обида, несправедливое наказание, боль сыграли злую роль, и мальчик, не выдержав, сбежал из дому. Искали его, искали - и не нашли. Пропал! Его мать и бабушка все глаза выплакали, мать даже слегла с горя, а вот отец ни слезинки не пролил, весь в работу "ушел", поскольку в работе он - "зверь". Разное в деревне болтали, а "Снегурочка" (Маша) так своим тяжелым взглядом на баб посмотрит, что их болтливые язык вмиг "залипали". Названная "бабушка" "Снегурочку" побаиваться стала, в церковь ходила, батюшке жаловалась и на зятя, и на найденыша - "Снегурочку". Но чем батюшка мог помочь? Ведь зять её и Маша - оба некрещеные, в церковь не ходят, усовестить их и на путь истинный наставить невозможно. "Без Бога она в душе, треклятая!" - твердила теща про Машу и тем самым сама на себя беду накликала.Так как постоянного пастуха в той деревне не было, скотину сами пасли по очереди. В стаде корова была бодливая, она не послушалась пожилую женщину, пошла на неё. Та побежала и упала, ударившись головой о камень. Мальчишки всё видели, в деревню побежали и рассказали, как дело было, пока нашли машину, пока её в больницу привезли - время упустили, да и хирург сказал, что даже после аварий редко кого с такими травмами головы привозят. "Не жилец она, не жилец!" Похоронив названную "бабушку", "Снегурочка" (Маша) совсем стесняться названной "мамы" и людей перестала. Бабы болтали разное, мужики судачили, девчонки, которые за луговой земляникой бегали, рассказывали, что видели вместе "Снегурочку" с её... названным "отцом"! Она выросла гладкой и красивой, парни деревенские на нее заглядывались, но и побаивались, словно ледяным могильным холодом от нее веяло, и от её взгляда кровь в жилах стыла. "Ласково" и "нежно" она только на названного "отца" глядела. Сердце названной "матери" не выдержало, ум её был не в состоянии понять такое, и поэтому высказала она мужу всё, что думает. То к совести его взывала, то кляла его за то, что сын из-за него из дому сбежал, "Всё зло, все беды от твоей "Снегурочки" проклятой, исчадие ада ты в дом притащил, не иначе!" - кричала она. Тут и сама "Снегурочка" в избу заглянула и насмехаться над "матерью" стала, а соседи слышали ругань и крик, как будто смертельно раненая птица вскрикнула. Хозяин во двор вышел с окровавленным ножом в руке и завыл... Признался, что жену зарезал по пьяни, судили его, но жену он только на два года пережил, так как погиб в результате несчастного случая, уже находясь в заключении."Снегурочка" (Маша) стала полновластной хозяйкой. Дом был у нее справный, сад и огород, скотина и птица всякая, однако в деревне она не осталась, все удачно продала и в областной центр уехала. Деревенские бабы иногда её в базарный день видели, как она по рынку ходит и торгуется. Вся из себя такая, в модном парике, нарядная, пальцы в кольцах. По слухам, путалась она с кем-то из райкомовских и тот из-за неё своей должности лишился, а директор универмага, где она продавцом работала, под уголовную статью попал за свои "делишки". Она как будто одно зло вокруг себя сеяла, а в деревне Заболотье объявился заезжий молодец, рослый, видный из себя, правда с красным лицом, оспинками изрытом, но всё равно красивый. Первым его местный тракторист узнал и по деревне разболтал, что это пропавший сын его погибшего в заключении напарника заявился. Всё ему рассказали, всю правду. Старики, матерясь, "Снегурочку" так и сяк кляли, и отца его, дескать, она убийцей сделала. И зачем он её маленькой подобрал в таком нехорошем месте, зачем в свой дом принес? И бабы, старухи которые, твердили о "дьяволовом семени", о "Мороза лютом порождении". У парня - "голова кругом", он сходил на могилу и к бабушке, и к матери, стоял с непокрытой головой, а потом упал на землю и зарыдал. Бабы, бессовестные, подглядывали, поэтому видели, как подошла к нему рыжеволосая красавица, та, которую он своей женой представил, видели, как помогла ему подняться, что-то приговаривая, видели, как он сразу затих, как быстро успокоился. Они уехали вместе, в тот же день, не сказав никому не слова. А деревенские сплетницы, которые на базар в город ездили торговать, шокирующую для всех новость привезли: "Нет больше "Снегурочки", сгорела Машка!" Кто-то из её богатых покровителей помог ей "купить" машину, она, как и всегда, поставила машину в гараж, но сама из гаража не вышла. Дед-сторож спохватился только тогда, когда повалил густой черный дым. Мужики слышали страшные крики и завывания, когда пытались вышибить дверь, которую заклинило. Спасти "Снегурочку" не успели - так сильно она обгорела, и смерть её была мучительной. Было возбуждено уголовное дело, установлено, что причиной пожара был поджог, и что смерть молодой женщины - не случайность. Однако, виновных так и не нашли, слишком много "заинтересованных" убрать её с дороги было, учитывая её участие в торговых махинациях. Дело закрыли, очередной "висяк", и никто не обратил внимание на слова сторожа о её "рыжей подружке"...

Ключевые слова: Деревня девочка несчастья семья зима авторская история

Другие, подобные истории: