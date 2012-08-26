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Истории из жизни

"Снегурочка" или "Чёрный дар" в крещенский мороз

Земля слухами полнится, без них и жить скучно, особенно в деревне, где все всё друг про друга знают, где каждый каждому - или брат, или кум, или сват. Если кто на одном краю деревни чихнет, то на другом конце: "Будь здоров, Иван Петров!"- ему ответят. Одна баба сказала, вторая повторила, третья приврала, а четвертая всё своими глазами видела, все своими ушами слышала. Вот и мне показалось, что нечто подобное я уже слышала, а деревень с названием Заболотье много в Смоленской области, и не только... Пересказываю историю так, как мне рассказали в электричке. Правда, пришлось удалить из рассказа местные идиоматические выражения и некоторые "пикантные" моменты, несколько "литературно обработав" пересказ.

Это событие потрясло жителей деревни Заболотье. Событие произошло в январе 1966 года, тогда, когда был почти 30-градусный мороз. Трактористы - молодой мужчина и парень лет 16-и - перегоняли только что полученный новый трактор в свою деревню. Они в душе побаивались ехать ночью через лесную полосу, которая соединяла два лесных массива. Место это дурной славой пользовалось. Ехали по просеке, мысли нехорошие в голову лезли, сердце колотилось и у того, и другого - состояние, близкое к панике! Проехали просеку, переехали узкоколейку, свернули - тут до деревни рукой подать. Вокруг - белый снег, луна светит. Свет у трактора горит и передний, и задний. Вдруг мотор у трактора заглох, и свет погас. Старший вылез тогда из кабины и услышал душераздирающий крик, переходящий в плач. В лунном свете он увидел то, чему отказывались поверить глаза его. На снегу, одна-одинешенька, сидела девочка в черном платке и черной шубке, только ручки и ножки у неё были голыми - не рукавичек, ни штанишек, она громко кричала, плакала навзрыд. Первой мыслью у него было: "Как она не околела? Голой попой на снегу сидит! И еще орёт!" Ему в тот момент в голову не пришло задуматься над тем, как в такое время, в такой лютый мороз, неизвестно чей ребёнок оказался один в глухом месте? Подошел к зареванной девочке, на руки взял, потом распахнул тулуп и прижал ее к себе. Ручки и ножки у девочки словно изо льда были, и мужчина почувствовал, как холод будто вошел в него, но девочка при этом доверчиво к нему прижалась и затихла.

До деревни ехали молча, а когда тракторист внес девочку в жарко натопленную избу, она опять раскричалась и расплакалась, а теща его запричитала: "Да кто это?! Да как же это?! И где ты её подобрал? И зачем ты её сюда притащил?" А куда же еще он мог ребёнка пристроить? У него свой сынишка есть, пусть вместе растут, тем более, что в доме был достаток, и сам тракторист не раз премирован был.

Милиция, что из города приехала, ничего так и не выяснила. Вопросы о родителях девочки и о том, кто она такая, так и остались вопросами. Сельский врач, осмотрев ребенка, удивлялся. Девочка маленькая, а глаза и взгляд - как у взрослой женщины, и всё-то она понимает, умничка, и здоровье у неё "железное", прямо "Снегурочка", не застудилась, не расхворалась.

"Снегурочку" в доме стали звать Машей. Она была понятливой, сообразительной и... хитрой. Пока росла, вроде всё шло нормально, и в хозяйстве, и в семье, только вот названный "отец" её чаще, чем обычно, выпивать начал, и на жену покрикивать без всякой на то причины. Теща злилась, даже ругалась, ей не нравилось, что зять родному сыну только подзатыльники раздает, а чужую девку по головке гладит, на колени к себе посадит и конфетку ей даст, а она к нему так и льнет, ласково так прижимается, разве что не мурлычит, будто бы кошка. Маша только названного "отца" и любила, по хозяйству всё успевала делать быстрее названных "мамы" и "бабушки", вот только скотина домашняя её к себе не подпускала, и корова молоко не отдавала, поэтому только теща корову и доила, да и подружек не было у "Снегурочки" - сторонились её девчонки, а попросту - побаивались.

Как-то раз провинился сынок, так "Снегурочка" (Маша) "отцу" нажаловалась, наговорила всего, и тот, может потому что выпивший был, на родного сына руку поднял, и перестарался! Обида, несправедливое наказание, боль сыграли злую роль, и мальчик, не выдержав, сбежал из дому. Искали его, искали - и не нашли. Пропал! Его мать и бабушка все глаза выплакали, мать даже слегла с горя, а вот отец ни слезинки не пролил, весь в работу "ушел", поскольку в работе он - "зверь". Разное в деревне болтали, а "Снегурочка" (Маша) так своим тяжелым взглядом на баб посмотрит, что их болтливые язык вмиг "залипали". Названная "бабушка" "Снегурочку" побаиваться стала, в церковь ходила, батюшке жаловалась и на зятя, и на найденыша - "Снегурочку". Но чем батюшка мог помочь? Ведь зять её и Маша - оба некрещеные, в церковь не ходят, усовестить их и на путь истинный наставить невозможно. "Без Бога она в душе, треклятая!" - твердила теща про Машу и тем самым сама на себя беду накликала.

Так как постоянного пастуха в той деревне не было, скотину сами пасли по очереди. В стаде корова была бодливая, она не послушалась пожилую женщину, пошла на неё. Та побежала и упала, ударившись головой о камень. Мальчишки всё видели, в деревню побежали и рассказали, как дело было, пока нашли машину, пока её в больницу привезли - время упустили, да и хирург сказал, что даже после аварий редко кого с такими травмами головы привозят. "Не жилец она, не жилец!" Похоронив названную "бабушку", "Снегурочка" (Маша) совсем стесняться названной "мамы" и людей перестала. Бабы болтали разное, мужики судачили, девчонки, которые за луговой земляникой бегали, рассказывали, что видели вместе "Снегурочку" с её... названным "отцом"! Она выросла гладкой и красивой, парни деревенские на нее заглядывались, но и побаивались, словно ледяным могильным холодом от нее веяло, и от её взгляда кровь в жилах стыла. "Ласково" и "нежно" она только на названного "отца" глядела. Сердце названной "матери" не выдержало, ум её был не в состоянии понять такое, и поэтому высказала она мужу всё, что думает. То к совести его взывала, то кляла его за то, что сын из-за него из дому сбежал, "Всё зло, все беды от твоей "Снегурочки" проклятой, исчадие ада ты в дом притащил, не иначе!" - кричала она. Тут и сама "Снегурочка" в избу заглянула и насмехаться над "матерью" стала, а соседи слышали ругань и крик, как будто смертельно раненая птица вскрикнула. Хозяин во двор вышел с окровавленным ножом в руке и завыл... Признался, что жену зарезал по пьяни, судили его, но жену он только на два года пережил, так как погиб в результате несчастного случая, уже находясь в заключении.

"Снегурочка" (Маша) стала полновластной хозяйкой. Дом был у нее справный, сад и огород, скотина и птица всякая, однако в деревне она не осталась, все удачно продала и в областной центр уехала. Деревенские бабы иногда её в базарный день видели, как она по рынку ходит и торгуется. Вся из себя такая, в модном парике, нарядная, пальцы в кольцах. По слухам, путалась она с кем-то из райкомовских и тот из-за неё своей должности лишился, а директор универмага, где она продавцом работала, под уголовную статью попал за свои "делишки". Она как будто одно зло вокруг себя сеяла, а в деревне Заболотье объявился заезжий молодец, рослый, видный из себя, правда с красным лицом, оспинками изрытом, но всё равно красивый. Первым его местный тракторист узнал и по деревне разболтал, что это пропавший сын его погибшего в заключении напарника заявился. Всё ему рассказали, всю правду. Старики, матерясь, "Снегурочку" так и сяк кляли, и отца его, дескать, она убийцей сделала. И зачем он её маленькой подобрал в таком нехорошем месте, зачем в свой дом принес? И бабы, старухи которые, твердили о "дьяволовом семени", о "Мороза лютом порождении". У парня - "голова кругом", он сходил на могилу и к бабушке, и к матери, стоял с непокрытой головой, а потом упал на землю и зарыдал. Бабы, бессовестные, подглядывали, поэтому видели, как подошла к нему рыжеволосая красавица, та, которую он своей женой представил, видели, как помогла ему подняться, что-то приговаривая, видели, как он сразу затих, как быстро успокоился. Они уехали вместе, в тот же день, не сказав никому не слова. А деревенские сплетницы, которые на базар в город ездили торговать, шокирующую для всех новость привезли: "Нет больше "Снегурочки", сгорела Машка!" Кто-то из её богатых покровителей помог ей "купить" машину, она, как и всегда, поставила машину в гараж, но сама из гаража не вышла. Дед-сторож спохватился только тогда, когда повалил густой черный дым. Мужики слышали страшные крики и завывания, когда пытались вышибить дверь, которую заклинило. Спасти "Снегурочку" не успели - так сильно она обгорела, и смерть её была мучительной. Было возбуждено уголовное дело, установлено, что причиной пожара был поджог, и что смерть молодой женщины - не случайность. Однако, виновных так и не нашли, слишком много "заинтересованных" убрать её с дороги было, учитывая её участие в торговых махинациях. Дело закрыли, очередной "висяк", и никто не обратил внимание на слова сторожа о её "рыжей подружке"...


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:51
Вчера, 07:51 by Афина ПалладаПросмотров: 1 136Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Деревня девочка несчастья семья зима авторская история

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Комментарии

#1 написал: максик83
Вчера, 10:32
+1
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Комментариев: 750
Ух. Сильно!
Зарегистрирован: 26.08.2012
  
#2 написал: Zero Endorphine
Вчера, 11:16
+3
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Репутация: (21|0)
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Комментариев: 502
Написано великолепно, прям даже роскошно. Но верится с трудом, если честно.
Маша получила по заслугам.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#3 написал: Talisha
Вчера, 12:04
+1
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Комментариев: 5 154
Ого! Интересная история, прямо на одном дыхании прочитала. Интересна природа Маши
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Jako tako
Вчера, 12:47
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Хорошая сказка. О справедливости smile не рассказано только где он скитался, чем питался. В лесу наверное жил парень.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: VicZhou
Вчера, 12:54
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Из категории деревенских легенд. Всё только и делают, что болтают языками, - это автор правильно заметил. Не то, чтобы не бывает такого, бывает и похлеще, но уж больно красиво и кинематографично. Завязка, нагнетание, кульминация и открытый финал.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#6 написал: Сергей Скептик
Вчера, 13:41
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Комментариев: 140
Цитата: Zero Endorphine
Написано великолепно, прям даже роскошно. Но верится с трудом, если честно.
Маша получила по заслугам.


Да, рассказ хороший, а правда или нет – тут уж мы ничего не выясним.

А вот Машу хотелось бы немного поадвокатировать. Её, похоже, в приёмной семье ненавидели все (кроме отца), соседи распространяли идиотские сплетни о её сатанинском происхождении и с намёками на инцест. Неудивительно, что при такой жизни ребёнок будет смотреть на посторонних волчьим взглядом...

В конце немного не понял: из чего следует, что рыжая жена родного сына тракториста – подруга Маши?
Зарегистрирован: 24.10.2019
#7 написал: Lollipop39
Вчера, 14:22
+1
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Публикаций: 28
Комментариев: 83
Демонизировали девушку. "Без бога в душе" - а сама эта теща с богом? Наверняка ведь шипела на подкидыша и считала его внебрачным ребенком зятя, "случайно" найденным в глухом месте.

Местные вообще окрестили адским порождением.
Ну, не у всех ангельский взгляд и легкий характер, что ж поделать. Опять же, с детства ощущать себя отвергнутым - так себе опыт, напряжение проявляется в мимике, жестах, мыслях.

А в злоключениях виноваты сами люди, которые вот ни фига не белее. Смотреть надо под ноги, поменьше мыть людям кости в общении с батюшкой и не проворачивать "делишки".
Зарегистрирован: 9.12.2015
#8 написал: Alina Alievna
Вчера, 15:42
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Интересная история +++
Зарегистрирован: 16.11.2021
#9 написал: Скарм
Вчера, 22:42
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Отличная история! ++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:53
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 728
Это что же получается? Отец не знамо кого подобрал, да и у сынка супруга непростая? Ну и семейка crazy
А подкидыша обижали, наверное, как тут пишут выше. Удивительна логика людей. Скорее кутенка полюбят приблудного, чем своего племени, да чужого семени.
Была бы она демонического происхождения, неужели так просто бы погибла? Конечно, можно сказать, что рыжая была из ведающих.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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