Чужое время

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:27

Юлия Рысь Просмотров: 638 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 09:27 by

На лето выбрался в деревню к бабке. По хозяйству помочь, на рыбалочке отдохнуть, с друганами повидаться, ну и особый интерес был - красавица Ирка. Правда жила она на другом конце деревни, но ради встречи с ней готов был бегать через всю деревню, хоть по сто раз на дню. Но увы, встречи происходили преимущественно по вечерам, так как днем дел было много. Бабка все ругалась, мол шастаешь по ночам, не наше это время, мало ли что случится. Все эти волнения старухи казались смешными. Бояться было некого, в деревне все друг друга знают, а места не очень богаты на достопримечательности, поэтому заезжих туристов почти нет. Купаться и охотиться ездят в соседний район на озера, там в плане грибов и ягод поинтереснее.Однажды засиделся у Ирки до двух часов ночи. У нее остаться нельзя - родители дома, а гулять - погода испортилась, дождик моросить начал. До дома через всю деревню минут 40-50. Попрощался и пошел. Полпути уже примерно пройдено, смотрю, на перекрестке компания молодежи стоит. Смеются, громко разговаривают. Прохожу мимо, ни одного знакомого лица, все чужие. Пройдя еще пару шагов, вспомнил, что сигареты оставил у Ирки вместе с рюкзаком, курить очень хочется. Решил вернуться, сигаретку стрельнуть у веселой компашки, поворачиваюсь, а их нет, пусто на перекрестке. Уйти не успели бы, прошла то минута. И такая тишина... ни хохота, ни разговоров. Будто не было их вовсе. Стало как-то не по себе, вот ведь только что своими глазами видел толпу народу, человек десять, смех слышал и никого... Ускорился. До дома добрался без приключений. На следующий день спросил у друзей, видел ли кто эту компанию, может приезжали к кому, никто их не видел и не слышал. Слова бабки с тех пор стал воспринимать несколько иначе, видимо ночь - это чужое время.

Ключевые слова: Деревня ночь свидание компания авторская история

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