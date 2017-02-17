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Истории из жизни

Чужое время

На лето выбрался в деревню к бабке. По хозяйству помочь, на рыбалочке отдохнуть, с друганами повидаться, ну и особый интерес был - красавица Ирка. Правда жила она на другом конце деревни, но ради встречи с ней готов был бегать через всю деревню, хоть по сто раз на дню. Но увы, встречи происходили преимущественно по вечерам, так как днем дел было много. Бабка все ругалась, мол шастаешь по ночам, не наше это время, мало ли что случится. Все эти волнения старухи казались смешными. Бояться было некого, в деревне все друг друга знают, а места не очень богаты на достопримечательности, поэтому заезжих туристов почти нет. Купаться и охотиться ездят в соседний район на озера, там в плане грибов и ягод поинтереснее.

Однажды засиделся у Ирки до двух часов ночи. У нее остаться нельзя - родители дома, а гулять - погода испортилась, дождик моросить начал. До дома через всю деревню минут 40-50. Попрощался и пошел. Полпути уже примерно пройдено, смотрю, на перекрестке компания молодежи стоит. Смеются, громко разговаривают. Прохожу мимо, ни одного знакомого лица, все чужие. Пройдя еще пару шагов, вспомнил, что сигареты оставил у Ирки вместе с рюкзаком, курить очень хочется. Решил вернуться, сигаретку стрельнуть у веселой компашки, поворачиваюсь, а их нет, пусто на перекрестке. Уйти не успели бы, прошла то минута. И такая тишина... ни хохота, ни разговоров. Будто не было их вовсе. Стало как-то не по себе, вот ведь только что своими глазами видел толпу народу, человек десять, смех слышал и никого... Ускорился. До дома добрался без приключений. На следующий день спросил у друзей, видел ли кто эту компанию, может приезжали к кому, никто их не видел и не слышал. Слова бабки с тех пор стал воспринимать несколько иначе, видимо ночь - это чужое время.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27 by Юлия РысьПросмотров: 638Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Деревня ночь свидание компания авторская история

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 09:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 626
Интересная история, и написано без ошибок. Просто услада для глаз! Огромный Вам+++
Зарегистрирован: 17.02.2017
  
#2 написал: Сабелька
Сегодня, 09:45
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 224
Может, они на землю залегли и притаились?

Анекдот в тему.
Письмо от председатель колхоза в газету "Сельская жизнь": "Дорогая редакция! у нас в деревне живёт доярка Ирина, у неё грудь пятого размера, и все парни из соседней деревни бегают на неё посмотреть. Боимся, как бы озимые не вытоптали. Что нам делать?"
Зарегистрирован: 5.04.2016
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:45
+3
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 038
Такие истории надо конкретно писать. Ведь может быть пара шагов - это два шага, а может быть и пара шагов - это двадцать-пятьдесят шагов. Вернуться - это совсем не значит при двух шагах. Перекрёсток в деревне - это вовсе не значит городская площадь. Дома рядом. Собралась молодёжь с близстоящих домов потрещать перед сном, что очень часто бывает в сёлах. А потом разошлись и перекрёсток пустой, тем более при пятидесяти шагах автора, он же не преодолел это расстояние мгновенно, за время этих пятидесяти шагов, молодёжь могла разойтись. Да и мысли были у автора об Ирке, а не о бренном мире с сигаретами. Время в уме текло в эти моменты быстрее, чем в реальности.
Плюсанул, потому что может быть всякое, когда постоянно на перекрёстке пусто в это время, а когда-то в прошлом здесь собиралась молодёжь. Причина - следствие пробивает глубину времён, если остальное время причин не было.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (1423|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 009
Цитата: Eifersucht
Такие истории надо конкретно писать. Ведь может быть пара шагов - это два шага, а может быть и пара шагов - это двадцать-пятьдесят шагов. Вернуться - это совсем не значит при двух шагах. Перекрёсток в деревне - это вовсе не значит городская площадь. Дома рядом. Собралась молодёжь с близстоящих домов потрещать перед сном, что очень часто бывает в сёлах. А потом разошлись и перекрёсток пустой, тем более при пятидесяти шагах автора, он же не преодолел это расстояние мгновенно, за время этих пятидесяти шагов, молодёжь могла разойтись. Да и мысли были у автора об Ирке, а не о бренном мире с сигаретами. Время в уме текло в эти моменты быстрее, чем в реальности.
Плюсанул, потому что может быть всякое, когда постоянно на перекрёстке пусто в это время, а когда-то в прошлом здесь собиралась молодёжь. Причина - следствие пробивает глубину времён, если остальное время причин не было.

Вот соглашусь с вами. Мне больше кажется, конечно, что компания просто разошлась по домам, однако же, может быть всякое, потому плюс.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:46
+3
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 123
Комментариев: 6 558
Ничосе деревенька.. Минут сорок с одного конца!
И молодёжь всегда ночами гуляла. Это их время))))
А так говорят перекрёстки (росстани) — излюбленое место нечистых.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Связист
Сегодня, 12:07
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Цитата: зелёное яблочко
Ничосе деревенька.. Минут сорок с одного конца!

Во-во. В своё время с дискотеки провожал девушку в другую деревню. 4 километра-как раз минут 50 - час в одну сторону.
Зарегистрирован: 26.12.2018
#7 написал: акжана
Сегодня, 12:28
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 446
Знаю такую примету, в детстве родители, после захода солнца со двора не разрешали выходить, особенно детям, говорили что в это время нечисть выходит на улицу развлекаться.
Толпа молодежи за 60 сек вряд ли могла рассосаться по соседним домам беззвучно и бесследно. Обычно, расходятся долго, гомонят, перекликаются, пересвистываются, потом девчонок провожают до дома. Не деревенские это были, а туристы с потустороннего мира+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#8 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 13:14
0
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Репутация: (19|-1)
Публикаций: 64
Комментариев: 317
Цитата: акжана
Обычно, расходятся долго, гомонят, перекликаются, пересвистываются, потом девчонок провожают до дома.

Согласна. В ночной тишине деревни слышно все очень хорошо, даже если кто-то на соседних улицах гуливанит или в домах собирается. Наврятли они молча расходились.
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#9 написал: VENDETTA
Сегодня, 13:21
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 148
Цитата: Eifersucht
Плюсанул, потому что может быть всякое, когда постоянно на перекрёстке пусто в это время, а когда-то в прошлом здесь собиралась молодёжь. Причина - следствие пробивает глубину времён, если остальное время причин не было.

+1
Да и какая это нечисть - толпа молодежи) Думаю у происходящего было свое рациональное объяснение, только автор ее не нашел
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
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