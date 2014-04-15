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Истории из жизни

Матрица или как к этому отнестись

Часто читаю на сайте информацию о том, что мы находимся в матрице. Не хочется, конечно, так думать, все-таки хотелось бы быть реальным персонажем. Но только сегодня я осознала, что произошло со мной вчера.

По работе пришлось общаться с куратором. Он был недовольным, раздраженным, потому что мною были некачественно подготовлены информационные материалы. В общем, пока он меня учил как нужно все оформлять, соответственно, ввёл меня в напряжённое состояние, так как нужно было быстро все переделать и направить повторно. Отработав в напряжённо ритме, соответственно получив небольшой стресс, вечером я приняла успокоительное и, в принципе, хорошо выспалась.

Но утром подавленное состояние вернулось. Вроде все хорошо, куратор материалы принял. Но что-то меня мучает. И вот вечером следующего дня, после разговора с куратором до меня доходит, что произошло. Куратор, когда "воспитывал меня", повторил точь-в-точь мой внутренний диалог, который я вела сама с собой. Я обычно после какой либо ситуации или диалога с людьми провожу внутренний диалог, создавая разные варианты событий. И один вариант событий о законах, подзаконных актах, который я проговаривала в своей голове, произнёс мой куратор мне же.

Совпадение? Или программа пишет события из наших предыдущих действий?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:40
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:40 by Tato4ka8Просмотров: 154Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Диалог мысли работа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Соня Пале
Сегодня, 01:40
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Публикаций: 27
Комментариев: 1 102
Чего только не бывает. Особенно после сна: мозг иногда путает то, что было до, и то, что было после, меняя эти события местами. А может, автор просто-напросто очень-очень чувствительный человек, и она настолько хорошо изучила своего куратора, что уже наперед знала подсознательно, что и как тот скажет, вплоть до интонации. Может быть так? Но блин горелый, иногда просто мистика происходит в жизни, ничем не объяснимая! Но происходит.
Зарегистрирован: 15.04.2014
   
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