Матрица или как к этому отнестись

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tato4ka8 Просмотров: 154 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:40 by

Часто читаю на сайте информацию о том, что мы находимся в матрице. Не хочется, конечно, так думать, все-таки хотелось бы быть реальным персонажем. Но только сегодня я осознала, что произошло со мной вчера.По работе пришлось общаться с куратором. Он был недовольным, раздраженным, потому что мною были некачественно подготовлены информационные материалы. В общем, пока он меня учил как нужно все оформлять, соответственно, ввёл меня в напряжённое состояние, так как нужно было быстро все переделать и направить повторно. Отработав в напряжённо ритме, соответственно получив небольшой стресс, вечером я приняла успокоительное и, в принципе, хорошо выспалась.Но утром подавленное состояние вернулось. Вроде все хорошо, куратор материалы принял. Но что-то меня мучает. И вот вечером следующего дня, после разговора с куратором до меня доходит, что произошло. Куратор, когда "воспитывал меня", повторил точь-в-точь мой внутренний диалог, который я вела сама с собой. Я обычно после какой либо ситуации или диалога с людьми провожу внутренний диалог, создавая разные варианты событий. И один вариант событий о законах, подзаконных актах, который я проговаривала в своей голове, произнёс мой куратор мне же.Совпадение? Или программа пишет события из наших предыдущих действий?

Ключевые слова: Диалог мысли работа авторская история

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