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Истории из жизни

И смешно и страшно

История моя.
С мистикой встречалась только на страницах 4store, так как читаю уже много лет. Считаю себя морально подготовленной к подобного рода встречам и вот, наконец свершилось. Примерно месяц назад мне приснился сон, в котором со мной знакомится Максим Галкин и начинает проявлять знаки внимания. Понимаю, что наяву ситуация кажется комичной, но во сне все казалось в порядке вещей. Этот артист меня никогда не интересовал, от слова совсем. Я о нем не читала, не смотрела и не думала. Почему именно он, не знаю. Да и мне ещё меньше 40, так что я тоже не в его вкусе. Однако это был Максим Галкин, и во сне мы несколько раз оказывались в одной постели и... Говорили на французском, обсуждали мой предстоящий отпуск, делали все что угодно но до интима не доходили.

И вот, во время очередной встречи, я решила, что пора. Как только я это подумала, то почувствовала как он меня обнял и его руки сильно замкнулись у меня за спиной. А потом ещё одни, и ещё одни... Таким образом я оказалась плотно зажата, несколькими парами щупалец и не могла пошевелиться. А эта тварь пыталась укусить меня за шею. Я вздрогнула и проснулась. Открыла глаза и увидела, как с моей постели отбежало или отлетело нечто человекоподобное из плотного серого тумана. Окно не зашторено, я отчётливо видела силуэт на фоне окна. Явно видны были очертания головы и плеч. Лица не было, но оно остановилось, как будто оглядываясь, точно ли я проснулась или нет. Я жутко испугалась и ничего не поняла. А потом как поняла... Как разозлилась. Я хорошо знаю, где стоит светильник. Автоматически протягиваю руку и включаю свет. Так вот, я видела это существо даже со светом!

Оно убежало куда-то в шторы и растворилось в них.

Я так поняла, что это был кто-то вроде инкуба, и оно хотело кусочек моей энергии. И ждало именно разрешения. И тут меня накрыло чувство тошноты и отвращения, пустоты, несправедливости. Было очень неприятно от того, что кто-то хотел воспользоваться мной. Вообще чьё-то присутствсие у меня дома без моего на то разрешения. Это сложно объяснить, это нужно почувствовать. В общем, в 4 часа утра я поменяла постельное белье, сняла и бросила в стирку шторы, помыла пол. Хотелось избавиться от всех следов присутствия чужака и меня дома. Имеются ввиду не физические следы, а ощущение присутствия. Больше ничего подобного не повторялось.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:21
Вчера, 14:21 by Сталь 20Просмотров: 776Комментарии: 11
+14

Ключевые слова: Сон инкуб силуэт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 14:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (293|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 436
Не инкуб, а страхоидл какой-то.. По истории непонятно- сон был единожды или на протяжении месяца. Хотя история больше тянет на фантазии, нежели на сны.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: Jako tako
Вчера, 14:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (161|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 924
Я тоже не поняла, в рамках одного сна это было или нет. Даже перечитала кусок текста о существе.
Мне кажется, автору нужно узнать, почему гость зашёл именно к ней. Если такое практикуется и если возможно.
Жутко.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: слон и слоненок
Вчера, 15:14
0
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Репутация: (44|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 58
Вы его выгнали и энергетически и физически. Молодец.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#4 написал: Kinigos
Вчера, 15:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (293|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 436
Цитата: слон и слоненок
Вы его выгнали и энергетически и физически. Молодец.

Только он уходить не торопился, даже при электричестве подзастрял. Нагой, блаженный, грешный, и щупальца раскинул.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#5 написал: VENDETTA
Вчера, 15:27
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (203|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 178
Надо было ему еще фак показать)
Тоже смешно от сна, автор, молодец, не растерялась) +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#6 написал: Zero Endorphine
Вчера, 15:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 490
Да и мне ещё меньше 40, так что я тоже не в его вкусе.

хихикнула вслух) Думаю, что вы женщина. и именно поэтому вы не в его вкусе ;))

Вообще было б страшно, но почему инкуб выбрал именно, блин, Максима Галкина) Наименее подходящий персонаж еще надо поискать, хорошо хоть не нафталиновая АлБорисовна))
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#7 написал: DRUID
Вчера, 17:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (356|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 450
Мог бы в кого нибудь посексуальее приобразиться, что за извращенный делитантский подход. Ещё бы в образе Бори Моисеева припёрся.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 18:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (85|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 111
Очень понравилась ваша история. Плюсанул.
Дело в следующем:
1) То, что вы видели Галкина и чувствовали щупальца - это может быть всего лишь ваша интерпретация, что ничего совершенно не доказывает. Мало того, во сне могут быть всяческие метаморфозы, на это внимания можно и не обращать. Единственный момент при таком интересном сюжете, если бы было осознание, то вы могли увидеть во сне на самом деле кто это к вам пришёл.
2) Весьма ценная вещь, что вы увидели в реале... . Очень похоже, что к вам приходил чел, который владеет астральными выходами. По сути, к вам приходило астральное тело того человека. Он к вам приходил осознанно. Вполне возможно, что рядом с вами по соседству живёт мужчина или просто знакомый с вами по работе, который вас любит втихаря. Вы совсем не в курсе, как бы внимания на него не обращаете, а он просто сходит с ума от вашего великолепия.
Поскольку вы способны видеть астрал, то могу ещё вот что подсказать: форма проявленности астрального тела полностью зависит от способностей практикующего (это может быть холст, просто рябь, колыхание "вуали" - у начинающих, и чёткая копия физики тела из реальности - у продвинутых в практике). К вам приходил мастер. Вы его можете узнать. Походка, ужимки, физические привычки, манера передвижения - это всё аналогично реальному физическому телу. Кто так ходит, тот с большой вероятностью он и есть. Очень интересно.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:54
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 640
Мне кажется, ничто бы меня не заставило делать уборку так рано. Лучше бы сидела и тряслась flag_of_truce
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#10 написал: Tinка
Вчера, 19:21
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 20
Не было мистики в жизни и на тебе , "Галкин"пришел)) Думаю, к такой мистике вы ,автор, готовы не были)) История понравилась +
Зарегистрирован: 1.08.2021
#11 написал: daytaler
Сегодня, 00:43
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 148
Говорили на французском, обсуждали мой предстоящий отпуск...

Coumas l'on tres!
Coume tela passe!
Pipe s'il tres!
Semaine tela passe, repout jerais, assemblouillez!

кум теля пасе
кума льон тре
піп сіль тре
Сэмэн теля пасэ, рэпу жерэ, асамблюэ
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
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