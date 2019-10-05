И смешно и страшно

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:21

Сталь 20 Просмотров: 776 Комментарии: 11 +14 Вчера, 14:21 by

История моя.С мистикой встречалась только на страницах 4store, так как читаю уже много лет. Считаю себя морально подготовленной к подобного рода встречам и вот, наконец свершилось. Примерно месяц назад мне приснился сон, в котором со мной знакомится Максим Галкин и начинает проявлять знаки внимания. Понимаю, что наяву ситуация кажется комичной, но во сне все казалось в порядке вещей. Этот артист меня никогда не интересовал, от слова совсем. Я о нем не читала, не смотрела и не думала. Почему именно он, не знаю. Да и мне ещё меньше 40, так что я тоже не в его вкусе. Однако это был Максим Галкин, и во сне мы несколько раз оказывались в одной постели и... Говорили на французском, обсуждали мой предстоящий отпуск, делали все что угодно но до интима не доходили.И вот, во время очередной встречи, я решила, что пора. Как только я это подумала, то почувствовала как он меня обнял и его руки сильно замкнулись у меня за спиной. А потом ещё одни, и ещё одни... Таким образом я оказалась плотно зажата, несколькими парами щупалец и не могла пошевелиться. А эта тварь пыталась укусить меня за шею. Я вздрогнула и проснулась. Открыла глаза и увидела, как с моей постели отбежало или отлетело нечто человекоподобное из плотного серого тумана. Окно не зашторено, я отчётливо видела силуэт на фоне окна. Явно видны были очертания головы и плеч. Лица не было, но оно остановилось, как будто оглядываясь, точно ли я проснулась или нет. Я жутко испугалась и ничего не поняла. А потом как поняла... Как разозлилась. Я хорошо знаю, где стоит светильник. Автоматически протягиваю руку и включаю свет. Так вот, я видела это существо даже со светом!Оно убежало куда-то в шторы и растворилось в них.Я так поняла, что это был кто-то вроде инкуба, и оно хотело кусочек моей энергии. И ждало именно разрешения. И тут меня накрыло чувство тошноты и отвращения, пустоты, несправедливости. Было очень неприятно от того, что кто-то хотел воспользоваться мной. Вообще чьё-то присутствсие у меня дома без моего на то разрешения. Это сложно объяснить, это нужно почувствовать. В общем, в 4 часа утра я поменяла постельное белье, сняла и бросила в стирку шторы, помыла пол. Хотелось избавиться от всех следов присутствия чужака и меня дома. Имеются ввиду не физические следы, а ощущение присутствия. Больше ничего подобного не повторялось.

Ключевые слова: Сон инкуб силуэт авторская история

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