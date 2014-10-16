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Истории из жизни

За чем вы приехали?

- Это вы хорошо придумали. Достойно, - раздался голос справа от меня.

Я повернул голову. Рядом со мной стоял рослый мужчина, лет 32-35 – точнее возраст не определить – мешала небольшая бородка. Поджарый, атлетического телосложения. В тёмно-коричневой рубашке и синих джинсах он контрастировал с красно-оранжевыми комбезами работников. «Из инженеров, видимо. Наверное, исполнительную документацию готовят – им на площадку нет нужды показываться», - подумал я.

- А я тоже сюда недавно приехал. Это моя первая вахта на этом проекте, - продолжал рассказ мой нечаянный собеседник.

Я не удивился такому повороту событий. Работа вахтой – это особая сфера. Здесь быстро знакомятся друг с другом. Быстро вливаются в коллектив. Некоторые также быстро исчезают с проектов, поняв, что всё это не для них. Приезжают на севера с различной целью: кто-то планирует побыстрее закрыть ипотеку; кто-то – купить новую хорошую машину; кому-то надо детей выучить в ВУЗе. Словом, цели у всех разные.

- Мы почти рассчитались за ипотеку, - словно услышав мои мысли, продолжил коллега: - в планах, вот, машину купить; к морю съездить. В Турции ни разу не были. Жена всё просит: «Давай слетаем, давай слетаем». А в прошлом году, в аккурат под Новый год, она мне сына подарила. Такой бутуз! В Турцию-то, наверное, не поедем. Вот, думал побыстрее с банковской кабалой рассчитаться. Я-то, считай, уж лет семь с северов не выбираюсь. И вот на этот завод прямиком с другого приехал. Ну, как «приехал»: домой завернул на побывку. Дочку обнял, жену поцеловал. С сыном немного поагукал. И – сюда. Хочется ж, чтобы они в достатке жили. Я их, правда, почти не вижу – всё больше на работе. А тут ещё коронавирус этот…

Лицо собеседника немного посерело. Он словно что-то вспомнил, и осёкся, не закончив фразу.

- Попрошу минуточку вашего внимания, - раздался впереди голос переводчика. Перед собравшимися людьми выступал директор компании.

- Сегодня мы прощаемся с нашим сотрудником – Александром Соколовым: чуть более месяца назад он приехал на этот проект. До него – работал в другой компании за Полярным кругом, но мы вместе делали общее дело. Через неделю после прибытия Александр заболел КОВИДОМ-19. Экстренно был доставлен в больницу Салехарда, где врачи почти месяц бились за его жизнь и здоровье. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Вчера он умер. У Александра остались жена и двое детей, младшему из которых нет ещё и года. Мы собрались здесь, чтобы почтить его минутой молчания. Давайте возьмём в руки его портрет, сделаем общее фото, и отправим его семье Александра, тем самым выразив своё соболезнование его семье, его родным и близким, и разделив с ними боль утраты.

При этих словах мне протянули фото Александра: улыбаясь, на меня смотрел мужчина атлетического телосложения лет 32-35, одетый в тёмно-коричневую рубашку и синие джинсы. Точнее возраст определить было сложно – он носил небольшую бородку.

Я удивлённо обернулся вправо: рядом со мной никого не было. Только ветер рванул капюшон куртки, прошуршав тканью: «Это – достойно…»
За чем вы приехали?


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:53
Вчера, 13:53 by RudoznatetzПросмотров: 803Комментарии: 13
+7

Ключевые слова: Вахта Север призрак разговор с умершим авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 14:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 077
Такие же истории читал на МД каналах, только без мистики. Гробят себя мужчины, только вот зачем? Живи себе да радуйся. Зачем тебе дитё, которого ты не видишь, и не слышишь, и жена, которая за себя даже не молится, а то...
В историю верю.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 17:22
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (187|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 165
Ну с самого начала было понятно, что он с призраком разговаривает +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Jako tako
Вчера, 17:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 898
Цитата: daytaler
Такие же истории читал на МД каналах, только без мистики. Гробят себя мужчины, только вот зачем? Живи себе да радуйся. Зачем тебе дитё, которого ты не видишь, и не слышишь, и жена, которая за себя даже не молится, а то...
В историю верю.

Это история о среднестатистической семье и среднестатистическом человеке.
Тут уже должны все вопросы отпасть.
Сейчас бы написала своё мнение об этом всем, да боюсь во флуд упасть..
По истории, классика.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Kinigos
Вчера, 18:40
+1
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Репутация: (279|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 409
Призрачный папаша, как это принято, понтанулся. Торчать теперь ему на северах долго и нудно. Опостылевшее ему семейство будет по турциям само рассекать, пока тот для себя единственного в тщете пытается деньги мира отгребсти.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#5 написал: Kinigos
Вчера, 18:54
+1
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Репутация: (279|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 409
Цитата: daytaler
только вот зачем?

Люди гибнут за металл... Жена и дети тут побочный продукт, не определяющий фактор.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 20:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 083
Призрак умершего видится по другому. Визуализация выдумана.
А вот ковид косит людей и оставляет детей сиротами. Актуально, потому плюсую.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: NEMO 1
Вчера, 22:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (224|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 506
Бытовая история.... сколько живу задаюсь одним вопросом, почему человек не может заработать у себя дома, а должен ехать на севера..... А ведь тут так всегда((((
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#8 написал: верю-не верю
Вчера, 22:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 321
А меня до слез зацепило. Плюс, конечно.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#9 написал: daytaler
Вчера, 22:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 077
Цитата: Jako tako
Сейчас бы написала своё мнение об этом всем, да боюсь во флуд упасть..

Пускай ваши мысли упадут на страницы "personal message". Честно, с наслаждением их подыму, и помещу себе в память.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#10 написал: Lisya
Вчера, 23:05
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
А я, Лиса, прививочку сделала от заразы. Не, не кидайте тапками, вынужденно. К сыночку ехать на присягу . Много где не пускают без прививки. Вот пришлось сделать. Кур хочу и спать.
Зарегистрирован: 11.01.2021
#11 написал: daytaler
Вчера, 23:54
0
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Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 077
Цитата: Lisya
Не, не кидайте тапками, вынужденно.

Если вам суждено жить, то вы будете жить, и никакая зараза, не сможет нарушить процесс мышления.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#12 написал: shy cactus
Сегодня, 00:05
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 55
Цитата: NEMO 1
Бытовая история.... сколько живу задаюсь одним вопросом, почему человек не может заработать у себя дома, а должен ехать на севера..... А ведь тут так всегда((((


В глубинке нет работ от слова совсем. Колхозы и заводы давно развалились. Мужики в основном все или на северах или на вахтах, не потому что им нравится уезжать от семей и по 10 человек в одном вагончике жить, а потому как выбора особо нет. Только аклаши там так же под заборами в своих соплях валяются, а нормальные в основном все в разьездах, пытаются хоть что-то заработать. Грустно это видеть, гробят себя да и жены без мужей одни и дети без отца растут
Зарегистрирован: 23.12.2017
#13 написал: Kinigos
Сегодня, 00:55
0
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Репутация: (279|-1)
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Комментариев: 1 409
Цитата: NEMO 1
Бытовая история.... сколько живу задаюсь одним вопросом, почему человек не может заработать у себя дома, а должен ехать на севера..... А ведь тут так всегда((((

На севере зп выше, на отшибах тоже, за отдаленность. Странно что вы этого не знаете.
К тому же многих вахтовый метод затягивает- неплохой заработок, при этом живёшь на всём готовом на полном обеспечении и никто из семьи макушку не клюёт. Вроде и семейный, но живёшь как холостяк)).

Цитата: daytaler
Цитата: Lisya
Не, не кидайте тапками, вынужденно.

Если вам суждено жить, то вы будете жить, и никакая зараза, не сможет нарушить процесс мышления.

Можно самому себе сильно подпортить качество жизни.

А мне корежит сознание коричневая рубашка с синими джинсамии... Оно и видно- вербованый.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
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