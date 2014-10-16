За чем вы приехали?

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:53

Rudoznatetz Просмотров: 803 Комментарии: 13 +7 Вчера, 13:53 by

- раздался голос справа от меня.Я повернул голову. Рядом со мной стоял рослый мужчина, лет 32-35 – точнее возраст не определить – мешала небольшая бородка. Поджарый, атлетического телосложения. В тёмно-коричневой рубашке и синих джинсах он контрастировал с красно-оранжевыми комбезами работников. «Из инженеров, видимо. Наверное, исполнительную документацию готовят – им на площадку нет нужды показываться», - подумал я.- продолжал рассказ мой нечаянный собеседник.Я не удивился такому повороту событий. Работа вахтой – это особая сфера. Здесь быстро знакомятся друг с другом. Быстро вливаются в коллектив. Некоторые также быстро исчезают с проектов, поняв, что всё это не для них. Приезжают на севера с различной целью: кто-то планирует побыстрее закрыть ипотеку; кто-то – купить новую хорошую машину; кому-то надо детей выучить в ВУЗе. Словом, цели у всех разные., - словно услышав мои мысли, продолжил коллега:Лицо собеседника немного посерело. Он словно что-то вспомнил, и осёкся, не закончив фразу.- раздался впереди голос переводчика. Перед собравшимися людьми выступал директор компании.При этих словах мне протянули фото Александра: улыбаясь, на меня смотрел мужчина атлетического телосложения лет 32-35, одетый в тёмно-коричневую рубашку и синие джинсы. Точнее возраст определить было сложно – он носил небольшую бородку.Я удивлённо обернулся вправо: рядом со мной никого не было. Только ветер рванул капюшон куртки, прошуршав тканью: «Это – достойно…»

Ключевые слова: Вахта Север призрак разговор с умершим авторская история

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