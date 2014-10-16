За чем вы приехали?- Это вы хорошо придумали. Достойно, - раздался голос справа от меня.
Я повернул голову. Рядом со мной стоял рослый мужчина, лет 32-35 – точнее возраст не определить – мешала небольшая бородка. Поджарый, атлетического телосложения. В тёмно-коричневой рубашке и синих джинсах он контрастировал с красно-оранжевыми комбезами работников. «Из инженеров, видимо. Наверное, исполнительную документацию готовят – им на площадку нет нужды показываться», - подумал я.
- А я тоже сюда недавно приехал. Это моя первая вахта на этом проекте, - продолжал рассказ мой нечаянный собеседник.
Я не удивился такому повороту событий. Работа вахтой – это особая сфера. Здесь быстро знакомятся друг с другом. Быстро вливаются в коллектив. Некоторые также быстро исчезают с проектов, поняв, что всё это не для них. Приезжают на севера с различной целью: кто-то планирует побыстрее закрыть ипотеку; кто-то – купить новую хорошую машину; кому-то надо детей выучить в ВУЗе. Словом, цели у всех разные.
- Мы почти рассчитались за ипотеку, - словно услышав мои мысли, продолжил коллега: - в планах, вот, машину купить; к морю съездить. В Турции ни разу не были. Жена всё просит: «Давай слетаем, давай слетаем». А в прошлом году, в аккурат под Новый год, она мне сына подарила. Такой бутуз! В Турцию-то, наверное, не поедем. Вот, думал побыстрее с банковской кабалой рассчитаться. Я-то, считай, уж лет семь с северов не выбираюсь. И вот на этот завод прямиком с другого приехал. Ну, как «приехал»: домой завернул на побывку. Дочку обнял, жену поцеловал. С сыном немного поагукал. И – сюда. Хочется ж, чтобы они в достатке жили. Я их, правда, почти не вижу – всё больше на работе. А тут ещё коронавирус этот…
Лицо собеседника немного посерело. Он словно что-то вспомнил, и осёкся, не закончив фразу.
- Попрошу минуточку вашего внимания, - раздался впереди голос переводчика. Перед собравшимися людьми выступал директор компании.
- Сегодня мы прощаемся с нашим сотрудником – Александром Соколовым: чуть более месяца назад он приехал на этот проект. До него – работал в другой компании за Полярным кругом, но мы вместе делали общее дело. Через неделю после прибытия Александр заболел КОВИДОМ-19. Экстренно был доставлен в больницу Салехарда, где врачи почти месяц бились за его жизнь и здоровье. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Вчера он умер. У Александра остались жена и двое детей, младшему из которых нет ещё и года. Мы собрались здесь, чтобы почтить его минутой молчания. Давайте возьмём в руки его портрет, сделаем общее фото, и отправим его семье Александра, тем самым выразив своё соболезнование его семье, его родным и близким, и разделив с ними боль утраты.
При этих словах мне протянули фото Александра: улыбаясь, на меня смотрел мужчина атлетического телосложения лет 32-35, одетый в тёмно-коричневую рубашку и синие джинсы. Точнее возраст определить было сложно – он носил небольшую бородку.
Я удивлённо обернулся вправо: рядом со мной никого не было. Только ветер рванул капюшон куртки, прошуршав тканью: «Это – достойно…»
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:53
Вчера, 13:53 by RudoznatetzПросмотров: 803Комментарии: 13
Ключевые слова: Вахта Север призрак разговор с умершим авторская история