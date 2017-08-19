Мужчина на кладбище

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:06

Причина: Изменён раздел.

Marion Phauna Просмотров: 44 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:03 by

Эту историю рассказала мне бабушка Татьяна (мать моего отца). На момент событий ей было 15 лет.Послевоенное время (1947 год). Украинское село. Лето. Время ближе к 4 утра, ещё темно. Далее со слов бабушки:«Повела я корову на водопой. Иду по дороге, справа кладбище. Вдруг вижу, впереди едет машина. Думаю: «Надо пропустить машину. Зайду немного в кладбище, машина проедет и я дальше пойду». Так и сделала. А машина возьми да и остановись неподалеку. Из машины вышел мужчина. Меня он не увидел. Подошёл к багажнику и начал вытаскивать оттуда ковёр и лопату. Ну и я сразу все поняла: ночь, кладбище, ковёр… Думаю: «Как же я теперь пойду? Надо прятаться в кладбище. Ждать, покуда он не уедет». И мы с коровой быстро-быстро нырнули в кладбище и спрятались за памятником, плюс рядом была вырыта могила и куча земли. Спряталась и наблюдаю. Мужчина кое-как дотащил свою ношу до кладбища и начал вертеть головой. Увидел разрытую могилу (другую, не рядом с которой я сидела), приволок к ней ковёр, бросил вниз и стал закапывать. Как вспомню это, так мурашки по коже… Ночь, кладбище и я смотрю как мужик труп зарывает. И тут… корова замычала… Я инстинктивно посмотрела на корову, а когда повернула голову обратно — того мужика нет. Думаю: «Приплыли… Заметил он меня, сейчас лопатой убьет и в ту же могилу кинет». Сижу я минут 5, тишина. 10 минут уже прошло, тоже тишина. Ну что делать, надо выходить. Рядом валялся камень небольшой. Я взяла его на всякий случай и иду потихоньку к той могиле. Подхожу к краю, а там этот мужик лежит в могиле лицом вниз. По итогу (после приезда милиции и следствия): в ковре был труп мужчины с ножевыми ранениями, а его убийца (который привез и попытался закопать труп) умер от разрыва сердца (испугался мычания).Автор: karolinavasilieva.

Ключевые слова: Мужчина кладбище бабушка

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