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Истории из жизни

Смерть тёти

Это была уже очень взрослая женщина, старше моей матери точно (не то 37, не то 38 года рождения), больная диабетом и кучей сопутствующих болячек. Когда-то очень давно она была замужем, выходила по огромной безумной любви, родившейся из детской дружбы. Но её муж умер, а ребенка заспала свекровь, имевшая привычку брать кроху к себе в постель, когда тот плакал. От такого горя тётя едва не рехнулась и рехнулась бы, если бы не её близкий друг, который вытащил её из этого состояния и помог переехать в другой город. Там она вышла замуж повторно, а спустя двадцать лет она вернулась в наш небольшой городок с мужем и уже взрослой дочкой. Дочка её и досматривала.

Это была предыстория. История случилась за день до смерти тёти. По словам дочки, подозвала она её и сказала, что за ней пришли муж первый с сыночком. Очень радовалась. Велела дочери себя искупать, переодеть в чистое и перестелить постель. Показала нычку золота, которое для неё собирала. А напоследок попросила похоронить её не со вторым мужем, а с первым рядом, а это надо было в горы ехать, на сельское старое кладбище. Ну дочка успокоила её как могла, правда, всё сделала, что было спрошено. А утром следующего дня мать уже не реагировала на окружающий мир, только улыбалась и смотрела в угол. Так и отошла с радостной улыбкой.

Хоронят у нас сразу, до заката. Потому омыли, обрядили и повезли хоронить на ближнее кладбище, где был похоронен второй муж. Дочка так решила, чтобы не гонять людей по пеклу (ехать около трех часов в горы). Машина заглохла на выезде со двора, кое-как завели, выехали на улицу, едут - из-за угла вылетает на полной скорости бэха и таранит машину с покойницей. Хорошо, не погиб никто. Нашли машину, переложили тётю, повезли дальше. До перекрестка доехали, заглохла машина намертво. Тут уже даже мулла, который читал над мертвой, позвонил дочери и спросил, почему все так сложно. Ну, она и призналась, что мать просила её схоронить рядом с первым мужем и ребенком. На что мулла её как следует отругал и велел шоферу везти покойную, куда было указано. Больше машина не ломалась, доехали чисто. А самое интересное оказалось, когда приехали обратно. Дороги в горах не очень хорошие, до селения, в котором упокоилась тётя, ехать было не только долго, но и по каменистой очень худой дороге. Так что шофер ждал полного износа покрышек и необходимости замены. Но к его огромному изумлению покрышки совершенно не пострадали, и менять их не пришлось. Этот шофер - человек очень бывалый, старый опытный таксерюга, давно промышляющий извозом, в том числе в горы.

Сегодня утром сестра позвонила мне и сказала, что приснилась ей мать, довольная, счастливая и очень молодая, с потрясающе красивым мужчиной и маленьким мальчиком. Благословила её и поблагодарила, что в конце концов решила она отпустить её к мужу и сыну. Сестра уверена, что теперь её мать счастлива наконец после стольких лет.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:01
Вчера, 09:01 by ЛорелинПросмотров: 781Комментарии: 6
+18

Ключевые слова: Тетя смерть ребенок машина дорога кладбище просьба во сне авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 15:49
0
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Репутация: (83|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 066
Что значит заспала свекровь? Придавила что ли во сне?
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:35
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 123
Комментариев: 6 578
Разве у духа энергии на всё это хватит?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: ЛорБор
Вчера, 17:13
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 51
Я не поняла, почему мулла звонил дочери, получается дочь на похоронах не присутствовала?
Зарегистрирован: 5.05.2018
#4 написал: angeldeath666.92
Вчера, 18:41
+1
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 80
Цитата: Eifersucht
Что значит заспала свекровь? Придавила что ли во сне?

Да
Зарегистрирован: 18.03.2020
#5 написал: Лорелин
Вчера, 20:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 66
Цитата: Eifersucht
Что значит заспала свекровь? Придавила что ли во сне?

ага, придавила.

Цитата: зелёное яблочко
Разве у духа энергии на всё это хватит?

чего не знаю, того не знаю. Но тетка и при жизни была железной женщиной.

Цитата: ЛорБор
Я не поняла, почему мулла звонил дочери, получается дочь на похоронах не присутствовала?

у мусульман женщинам нельзя на кладбище при похоронах, хоронят только мужчины
Зарегистрирован: 23.10.2019
#6 написал: Talisha
Вчера, 21:33
+1
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Репутация: (1944|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 5 081
Цитата: зелёное яблочко
Разве у духа энергии на всё это хватит?

Духу все это не нужно. А вот живым - да. И на энергии живых и творятся чудеса, и "приходят умершие" во снах
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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