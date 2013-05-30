Смерть тёти

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:01

Лорелин Просмотров: 781 Комментарии: 6 +18 Вчера, 09:01 by

Это была уже очень взрослая женщина, старше моей матери точно (не то 37, не то 38 года рождения), больная диабетом и кучей сопутствующих болячек. Когда-то очень давно она была замужем, выходила по огромной безумной любви, родившейся из детской дружбы. Но её муж умер, а ребенка заспала свекровь, имевшая привычку брать кроху к себе в постель, когда тот плакал. От такого горя тётя едва не рехнулась и рехнулась бы, если бы не её близкий друг, который вытащил её из этого состояния и помог переехать в другой город. Там она вышла замуж повторно, а спустя двадцать лет она вернулась в наш небольшой городок с мужем и уже взрослой дочкой. Дочка её и досматривала.Это была предыстория. История случилась за день до смерти тёти. По словам дочки, подозвала она её и сказала, что за ней пришли муж первый с сыночком. Очень радовалась. Велела дочери себя искупать, переодеть в чистое и перестелить постель. Показала нычку золота, которое для неё собирала. А напоследок попросила похоронить её не со вторым мужем, а с первым рядом, а это надо было в горы ехать, на сельское старое кладбище. Ну дочка успокоила её как могла, правда, всё сделала, что было спрошено. А утром следующего дня мать уже не реагировала на окружающий мир, только улыбалась и смотрела в угол. Так и отошла с радостной улыбкой.Хоронят у нас сразу, до заката. Потому омыли, обрядили и повезли хоронить на ближнее кладбище, где был похоронен второй муж. Дочка так решила, чтобы не гонять людей по пеклу (ехать около трех часов в горы). Машина заглохла на выезде со двора, кое-как завели, выехали на улицу, едут - из-за угла вылетает на полной скорости бэха и таранит машину с покойницей. Хорошо, не погиб никто. Нашли машину, переложили тётю, повезли дальше. До перекрестка доехали, заглохла машина намертво. Тут уже даже мулла, который читал над мертвой, позвонил дочери и спросил, почему все так сложно. Ну, она и призналась, что мать просила её схоронить рядом с первым мужем и ребенком. На что мулла её как следует отругал и велел шоферу везти покойную, куда было указано. Больше машина не ломалась, доехали чисто. А самое интересное оказалось, когда приехали обратно. Дороги в горах не очень хорошие, до селения, в котором упокоилась тётя, ехать было не только долго, но и по каменистой очень худой дороге. Так что шофер ждал полного износа покрышек и необходимости замены. Но к его огромному изумлению покрышки совершенно не пострадали, и менять их не пришлось. Этот шофер - человек очень бывалый, старый опытный таксерюга, давно промышляющий извозом, в том числе в горы.Сегодня утром сестра позвонила мне и сказала, что приснилась ей мать, довольная, счастливая и очень молодая, с потрясающе красивым мужчиной и маленьким мальчиком. Благословила её и поблагодарила, что в конце концов решила она отпустить её к мужу и сыну. Сестра уверена, что теперь её мать счастлива наконец после стольких лет.

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