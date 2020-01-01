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Сны

Сон №2

Моя тетя рассказывала мне про свой сон, этот сон давно ей снился.

Далее рассказ:

"Сон происходил в квартире. Она была в своей комнате. И ей захотелось попить воду.
Она вышла в коридор и увидела, как старуха в темном одеянии вместе с младенцем на руках выходила из зала. И исчезла.

Она пошла посмотреть в зальную комнату, но там она увидела своего отца, который сидит на диване".

Примерно через 5 дней после этого сна мой дедушка (её отец) умер.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:47
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 12:36 by FoofopПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон тётя старуха авторская история

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