Сон №2Моя тетя рассказывала мне про свой сон, этот сон давно ей снился.
Далее рассказ:
"Сон происходил в квартире. Она была в своей комнате. И ей захотелось попить воду.
Она вышла в коридор и увидела, как старуха в темном одеянии вместе с младенцем на руках выходила из зала. И исчезла.
Она пошла посмотреть в зальную комнату, но там она увидела своего отца, который сидит на диване".
Примерно через 5 дней после этого сна мой дедушка (её отец) умер.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:36 by FoofopПросмотров: 31Комментарии: 0
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