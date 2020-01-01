Сон №2

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:47

Причина: Изменён раздел.

Foofop Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:36 by

Моя тетя рассказывала мне про свой сон, этот сон давно ей снился.Далее рассказ:"Сон происходил в квартире. Она была в своей комнате. И ей захотелось попить воду.Она вышла в коридор и увидела, как старуха в темном одеянии вместе с младенцем на руках выходила из зала. И исчезла.Она пошла посмотреть в зальную комнату, но там она увидела своего отца, который сидит на диване".Примерно через 5 дней после этого сна мой дедушка (её отец) умер.

Ключевые слова: Сон тётя старуха авторская история

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