Вещий сон про смерть мужа

Сделано_в_СССР Просмотров: 106 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:41 by

Моя бабушка прожила очень долго, к стыду своему, не помню точно, но ближе к 90 годам ей было. В последние годы потеряла память. Жила со своей дочерью, моей тётей, и мужем тёти, им самим уже за 60, но вполне бодрые.Бабушка не помнила дядю Петю (мужа тёти), все время его пугалась, то гнала из дома, ругала ее, что та мужика привела. Короче, натерпелись они в последние годы.Умерла бабушка неожиданно, физически-то она была здорова, только сосуды, особенно мозга, плохие. Схоронили, оплакали, вроде только стали успокаиваться. И вот года не проходит — у дяди Пети рак. Его кладут на операцию. И тете моей снится перед днем операции бабушка — довольная, говорит, улыбается и зубы у нее как в молодости, все целые, ровные, блестящие, взгляд притягивают. Тётя говорит, что испугалась, проснулась, но успокоила себя, что раз улыбается, значит, хорошо всё будет.Ну и всё, короче. Операция прошла, потом два курса химии и умер дядя, тётушка за неполный год осталась одна в квартире, бродит там как привидение. Я сама не думаю, что бабушка «забрала», и тетушке говорю, что мертвые во сне не приходят, это их обликом кто-то другой пользуется. А стресс от болезни и смерти члена семьи накапливался и привел к онкологии, видимо, у дяди стресс был больше всех. Но осадочек остался, как говорится.Есть еще примета про третьего покойника, если в течение года двое умирают. В нашем случае она не сбылась. Но через полтора года после дяди Пети умер другой мой дядя, уже по материнской линии, тоже онкология.Автор - Хельга.

Ключевые слова: Бабушка смерть дядя болезнь сон операция похороны

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