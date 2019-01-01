Сон наяву

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:29

Причина: Изменен раздел.

IGrayn Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:29 by

Я тогда еще совсем малым был. Лет наверное так с 10. Жили мы в трешке. Комната дяди, комната деда и моя но с бабушкой. По причине старческой брани бабушка с дедушкой не жили в одной комнате. Стояли у нас диван и кровать. Я занимал кровать а бабушка всегда спала на диване.Как то ночью проснулся я от непонятного мне шума. Открыв глаза я не мог осознать реальности, т.е. я не мог понять сплю я или нет. Звуки похожие на рычание доносились откуда то из под кровати. В комнате было темно и стало очень жутко аж до холодного пота. Рычание не утихало а я стал понимать что нужно что то делать, что бы не быть съеденным монстром издававшим эти стремные звуки. Повернув голову в сторону кровати я немножко прифигел. Сквозь окошко через полупрозрачные шторы в комнату пробивался еле видный лунный свет и падал примерное в конце дивана где лежали ноги моей бабушки. Что самое странное я увидел что у дивана в позе скульптуры мыслителя, немного оперевшись на край дивана, спит мой друг. Ущипнув себя за ногу что бы убедиться что я не сплю, я начал звать своего друга по его кличке: Нипель! Нипеееель! - шепотом орал тихонько я. Но он не откликался, а только тихо и мирно спал. Рычание все также раздавалось под кроватью. Я подумал что было бы наверное не плохо туда заглянуть, но здравый смысл все таки взял верх. Единственным способом скажем так позвать на помощь друга оставался только один - разбудить его, а точнее растолкать . Наступать на пол я даже и не собирался, так как был страх что "ОНО" просто вцепится мне в ногу. Я встал на кровать в полный рост, выставил руки перед собой и падая в сторону дивана облокотился руками. Получилось так что между кроватью и диваном я встал в позе моста. Переставив руки я попытался толкнуть друга и тут меня поверг шок. Рука просто провалилась сквозь него и он как будто бы испарился. Стало так страшно что я схватил бабушку за ногу и начал трясти с нервозными криками шепотом: Бабушка! Бабушка проснись! БАААБУШКААА! Но все мои попытки растолкать ее не увенчались успехом. Рычание становилось все сильней и как будто начало приближаться к краю кровати. Резкими движениями я встал обратно на кровать и стал судорожно бить по стенке рукой в поиске рубильника. Включился свет... В комнате я оказался со всем один. Я заглянул под кровать и ничего там не обнаружил. Бабушкина кровать была заправлена. Я сел на кровать и с недоумением пытался понять сплю я или нет. Нет ну я же держал бабушку за ногу, а еще я встал и включил свет - размышлял я. После этого подобное больше не повторялось. Но те ощущения страха помню до сих пор. Не знаю что это было, но точно не хочу что бы такое повторилось хотя бы еще раз.

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