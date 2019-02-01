Мои встречи с нечистой силой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

io.bender Просмотров: 533 Комментарии: 4 +5 Вчера, 19:15 by

В тот вечер я в одиночестве укладывался спать, как обычно, около 11 часов. Жена была в отъезде. Древний деревянный барак, постройки середины прошлого века, уже спал. Прежде чем лечь, я подошел к распахнутому по случаю летней духоты окну, и, опершись обеими руками на обшарпанный подоконник, глубоко и с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. Слегка перегнулся через подоконник, окинул взглядом глухую темную улочку, притаившуюся на задворках маленького городка, и отметил про себя, что ни одно из окон на двухэтажном фасаде нашего барака не светилось. Полюбовался немного полной яркой луной и вернулся в комнату, где в углу под окном меня ждала широкая тахта, на которой в живописных позах развалились три кошки. Я щелкнул кнопкой, погасив ночник, и в темноте растянулся на простынях, потеснив наглых животных. Двое недовольно подняли свои телеса с ложа, потянувшись, перепрыгнули на стол посреди комнаты и приняли там позы сфинксов, блестя на меня зелеными глазами. Третья, особо упорная, предпочла остаться, перевернулась на бок и зажмурилась.- Ну, что разлеглась? – сказал я кошке, - Подвинься. Змея ты, а не домашний питомец. И зубы у тебя змеиные, и глаза, и ползаешь ты и шипишь, как змея. А вредности в тебе на десять змей.Кошка благосклонно выслушала нотацию, но и не подумала двинуться с места.Сон понемногу начал меня затягивать в свои темные водовороты, когда я отчетливо услышал два коротких стука. Их звук донесся из стены прямо рядом с моей головой. Я представил, что ветер стукнул форточкой в соседней квартире, и продолжил мирно погружаться в страну снов. Двойной стук повторился. Я приоткрыл глаза и раздраженно уставился на то место в стене, откуда раздавались звуки. Ждать пришлось недолго. Двойное постукиванье повторялось снова и снова через равные промежутки времени. – Наверное, все-таки форточка! – решил я, и, перевернувшись на другой бок, опять попытался заснуть.Но тут произошло такое, отчего по спине у меня пробежал жутковатый холодок. На очередной двойной стук в стене ответил точно такой же стук в оконное стекло над моей головой. Я резко перевернулся на спину, запрокинул голову и вгляделся в темный силуэт оконной рамы, подсвеченный луной. Ничего я там не увидел и застыл в напряженном ожидании. «Тук-тук», - снова донеслось из стены. «Тук-тук», - ответило стекло в окне, за которым не было ровно ничего, кроме густого теплого ночного воздуха. Мне стало неуютно.Вообще-то, я всегда числил себя агностиком, склоняющимся к атеизму. То есть, существование потусторонних сил не противоречило моему мировоззрению. Воображение живо нарисовало мне картину: двое домовых перестукиваются друг с другом. Один из них, видимо, живет в стене, другой пришел навестить приятеля и в данный момент находится по ту сторону оконного стекла. Рациональные объяснения происходящего у меня иссякли. Я сходил на кухню, где зажег свет и внимательно обследовал обратную сторону стены в том месте, из которого слышались стуки. Я также осмотрел левый верхний угол окна, откуда доносился стук. Хотелось убедиться в том, что в стекло стучит не ветка дерева, ночная бабочка или еще что-нибудь из реального мира. В тот момент, когда мой нос почти касался стекла, внизу в стене раздалось новое постукивание, и в сантиметре от моего лица грянул ответный стук. Я похолодел. Слегка ошалелым взглядом я обвел комнату. Все три кошки внимательно смотрели в тот угол комнаты, где я застыл в напряженном ожидании. Продолжение не заставило себя ждать. «Тук-тук» - в стене, и ответное «Тук-тук» - в стекло.Мне пришло в голову, что со стороны я выгляжу довольно нелепо. Надо было успокоиться, овладеть собой и принять какое-то решение. Ну, не стоять же всю ночь в темноте перед окном, нервно вздрагивая от каждого нового стука. Быть агностиком хорошо до тех пор, пока не столкнешься с необъяснимыми явлениями. А вот, что делать, когда с ними уже столкнулся, агностицизм ответа не дает. Я попытался вызвать в памяти все свои знания о контактах с нечистой силой, почерпнутые в разное время совершенно бессистемно из фильмов ужасов или книг, вроде брюсовского «Огненного Ангела» или «Масонской энциклопедии». Кажется, там не рекомендовали вступать в общение с представителями потустороннего мира? А ведь рука моя так и тянулась постучать в стену или в окно в ответ на хулиганские выходки распоясавшихся демонов!Надо сказать, что мое гуманитарное высшее образование развило во мне прямо-таки кошачье любопытство и склонность к научным экспериментам, а философия агностика добавила в мой характер добрую порцию здорового пофигизма. Поэтому, решив: «будь, что будет», я унял нервную дрожь и, когда из стены в очередной раз донесся стук, с чувством холода в груди, решительно дважды стукнул в то место, откуда он исходил. К моему разочарованию, потусторонние хулиганы и не подумали мне ответить. Их перестукивание продолжалось в том же ритме с прежними интервалами. Я повторил попытку, разнообразив ритм и количество ударов на манер азбуки морзе, что, откровенно говоря, с точки зрения «барабашки» выглядело хамством. Никакого эффекта! Мне подумалось, что, может быть, стоит с ними поговорить.«Послушайте, вы, те, кто там стучит! Если вы домовые или демоны, стукните три раза», - произнес я довольно громким и твердым голосом, хотя внутри у меня все замерло в суеверном предчувствии. Но, даже если меня услышали, внимания на мои слова не обратили и продолжали свое странное занятие.В несколько растрепанных чувствах я повалился на тахту и, не зная, что предпринять, лежал, слушая таинственные звуки. Воображение рисовало мне всяческие последствия необъяснимых событий, творящихся на моих глазах. Представлялось, как домовой душит меня во сне. Не то вдруг приходило на ум, что стуками мне указывают место, где в стене сокрыт клад. Сон ко мне, естественно, не шел, и я провалялся в раздумьях и беспокойстве еще полчаса, пока звуки не прекратились.Утром я налил в блюдечко молока и задвинул его глубоко под буфет, чтобы не достали кошки. Я слышал, что так поступают, чтобы задобрить домового. Правда, как будто, это следовало сделать при новоселье, которое состоялось много лет назад, а ведь все эти годы моя нечистая сила себя никак не проявляла!Прошедшая ночь оставила в напоминание о себе нездоровое возбуждение, будто я выхлебал подряд чашек 10 крепкого кофе. Рассудив, что мне необходимо проветриться, и с кем-нибудь обсудить животрепещущую тему, я набрал номер своей знакомой, которая, как я знал, каждое утро выгуливала в парке собачку.- Приветики! Как оно…! На прогулку не собираешься? Собираешься? Прямо сейчас? Не против, если я составлю вам с Тяпой компанию? Ну, тогда ждите меня в парке через полчаса.На ярком солнце, в окружении листиков-цветочков, ночное происшествие представилось мне в легкомысленно-комичном свете. И, поэтому, знакомой своей я поведал о нем тоном, каким сообщают о том, что у вашей кошки родились котята.- А у меня нечистая сила завелась, - небрежно проронил я с улыбкой, покончив с приветствиями и потрепав по загривку собачку.- Как это? – весело поинтересовалась знакомая.Выслушав мою, холодящую кровь историю, знакомая задумчиво спросила:- Ты уверен, что это был домовой? Ошибки быть не может?- Я ни в чем не уверен. Но других объяснений у меня не осталось, - ответил я, испытывая даже какую-то глуповатую гордость, будто хозяин некой невероятно породистой псины, или владелец элитного Bugatti.Впечатлительная знакомая передернула плечами, будто нюхнула нашатыря.- Да-а, история жутковатая.- Не то слово! Мне, знаешь ли, было не по себе. Как это, помнишь, у Булгакова: «Если бы каждый день встречаться с нечистой силой, это было бы приятно». А так, неожиданно…- Дом, конечно, старый. В таком месте всякое может быть. Не знаю, что и посоветовать тебе.- Я уже налил домовому молока в блюдце, на всякий случай.- Это правильно. Молодец. А квартиру не плохо бы освятить.- Освятить? Ты же знаешь, как я отношусь ко всем этим священникам. Да что это я говорю! Там же по всем стенам наклейки церковные остались еще от прежних хозяев. Видно, освящали уже.Знакомая кликнула резвившуюся в траве собачку, и стала цеплять к её ошейнику поводок.- Мне пора. Я подумаю. В следующий раз поговорим. Звони, если что…Вечером этого дня я допоздна засиделся за компьютером, и даже не заметил, как в комнате стемнело. В ночном мраке экран ноутбука слабо высвечивал очертания книжных шкафов и корешки книг на полках. Кошки расположились на подлокотниках моего кресла, а одна, лежа на столе рядом с компьютером, подставляла спину под теплую струю воздуха из кулера. Мои глаза устали и начали слипаться, когда в тишине комнаты раздалось знакомое двойное постукиванье. Я вздрогнул: «Ну, вот, опять началось»! На стук тут же отозвалось стекло в окне. Звуки исходили из тех же мест, что и прошлой ночью. В груди у меня возник вчерашний неприятный холодок. Забыв о компьютере, я внимательно всматривался во тьму, ожидая очередного стука, и, всякий раз, дождавшись, чувствовал, как меня невольно охватывал мистический ужас.Однако, как видно, был прав тот, кто сказал, что человек такое животное, которое ко всему привыкает. На этот раз я овладел собой гораздо быстрее, чем вчера. Я даже слегка ухмыльнулся саркастически и подумал с отчаянной бесшабашностью: «А, и черт с вами! Будь, что будет!» Вслед за тем я повторно проделал все эксперименты, которые смог измыслить прошлой ночью. Убедившись, что мне не удается повлиять на неведомые силы, с которыми мне довелось столкнуться, я обратился за советом к коллективному мировому разуму, то есть полез в интернет. Нужно было найти способ войти в контакт с существами из потустороннего мира.Потратив пару часов, я понял, что ничего толкового из интернета узнать нельзя. Хотя, «знатоков» общения с духами там - как грязи. Кто-то отговаривает от контактов с нечистой силой, пугая немотой, заиканием и проблемами в личной жизни, другой предлагает подружиться с духом домашнего очага, но не уточняет, как именно. Некоторые дают свой e-mail, обещая все сообщить в личной беседе, но потом оказывается, что их почтовый ящик заблокирован. Утешало одно. Все сходились на том, что «барабашки» существа безобидные. Это придало мне больше уверенности в своей безопасности, и, захлопнув ноутбук, я лег спать под аккомпанемент стуков.Та же история повторилась и на следующую ночь. А утром приехала жена. Я, распираемый гордостью, нарочито небрежно поведал ей, что у нас завелась нечистая сила. Когда она поняла, что я не шучу, на её лице явственно отразились одновременно страх и любопытство. Она тут же пожелала узнать подробности. Я красочно расписал свои ночные приключения, указывая места, откуда слышались звуки, рассказывал, как вели себя кошки, и даже улегся на тахту для наглядности.- Сегодня ночью сама во всем убедишься, - заключил я.Вечером мы не спешили ложиться спать, поджидая появление непрошенных гостей. К моему удивлению, стена и окно молчали. Далеко за полночь ожидание нам наскучило, мы застелили постель и заснули. С той ночи таинственные стуки прекратились. Мне до сих пор почему-то жаль, что так и не удалось познакомиться поближе с моей нечистой силой. Её появление могло перевернуть мое видение мира, возвышало меня над обыденностью, и, как знать, не смогло бы оно коренным образом изменить всю мою жизнь? Жаль, жаль.

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