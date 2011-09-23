Марусины лошадки

Сабелька Просмотров: 659 Комментарии: 7 +3 Вчера, 20:48 by

Четыре года назад мы приобрели дачу: фруктовый сад, домик, беседка, шашлычная зона. Прекрасное место для отдыха и тусовок. Тем более что от квартиры до дачи на машине добираться всего 12 минут. И что очень ценно, весь участок по периметру окружён 2-метровым металлическим забором. Полная изоляция со всех сторон. Лишь в дальнем конце участка, где стоит бак для воды, металлического забора немного не хватило, там стоит пара высоких шиферных листов. Когда мы купили участок, этот фрагмент забора был почти полностью закрыт горой сухих веток и сучьев.А еще у меня есть лучшая девочка на земле, поздняя дочь моей сестры, неписаная красавица Маруся. Ей сейчас 7 лет, и недавно она выдержала вступительные экзамены в первый класс. Педагоги сделали вывод, что у неё технический ум. Мы это и сами знаем. Маруся личность не фантазийная, все ее рисунки просты и однообразны: большеглазые принцессы в длинных платьях. В отличие от маленьких нас, она не читает наизусть детские поэмы, не сочиняет стихов, хотя и у меня, и у её мамы к 7 годам было уже по несколько стихотворных опусов. Но она удивляет нас другим.С 3 лет она собирает сложнейшие пазлы из огромного числа деталей, предназначенные для взрослых. Собирает одновременно несколько фрагментов, потом объединяет их. Сначала видеть трёхлетнего ребёнка за этой работой было жутковато, я буквально пугалась. Но потом привыкла. На день рождения в 5 лет Маруся попросила подарить ей фанерный домик-конструктор. Ей подарили большой 2-этажный дом, метр в высоту, со множеством комнат и мебелью. Там есть всевозможные сборные шкафчики, тумбочки, кровати, столы, стулья, есть сборная кухня и даже ванна и туалет с маленьким унитазиком! Огромное количество сборных предметов.За несколько вечеров Маруся самостоятельно всё собрала, при этом пользовалась достаточно сложными схемами сборки!Вот такая у нас Маруся.Четыре года назад Маруся впервые была на нашей даче. Мы тогда занимались освоением и уборкой новой для нас территории. Маруся крутилась неподалеку, потом вдруг позвала меня:- Туся! Смотри! Лошадки!Маруся стояла у забора, в том месте, откуда только что убрали старые ветки, и смотрела на соседний участок через небольшое отверстие между листами шифера.- Маруся! - пожурила я ее. - Заглядывать к соседям некрасиво.Но девочка не слышала меня:- Смотри, там лошадки!Я заглянула в дырку, таращась слабым зрением. Увидеть лошадок мне не удалось, я видела лишь кусок металлического бака и высокую траву, за которой просматривалась небольшая горка песка, сбоку поодаль стоял дачный дом.- Какие лошадки, Маруся? Где?- Вон там, далеко! Как мои! Они пьют водичку!Незадолго до того Марусе кто-то подарил замечательный набор: небольшие лошадки разных пород и мастей, как настоящие, с гривами из искусственных волос. Именно таких лошадок я ожидала увидеть, вновь припадая к дырке в заборе, но не видела...За обедом Маруся ещё раз вспомнила про лошадок и спросила, нельзя ли пойти с ними поиграть. Я ответила, что у неё дома есть точно такие игрушки. А соседей сейчас все равно нет на участке...Потом около шиферных листов организовали дровяник, дыра в заборе была закрыта на пару лет, и Маруся о ней позабыла.А на днях Маруся приехала на дачу спасаться от невыносимой жары.- Туся, давай сходим на речку купаться, - попросила она, едва ступив на участок. Я подумала, что речь идёт о Волге.- До Волги ехать почти целый час. А у нас с тобой есть замечательный душ из лейки.- Не на Волгу, - ответила Маруся, - а на речку за этим забором.Маруся показала в сторону соседского дома со стороны бака:- Там есть речка!Маруся подошла к забору, нашла ту самую дырку и заглянула в неё. Было видно, что она озадачена и заметно смущена.- Не приснилось же мне это? Я помню: там, подальше, была речка, и лошадки паслись и пили воду... Я видела, когда была маленькая... Теперь тут построили дом?Я на всякий случай подошла и тоже заглянула в дырку. Действительно... Никакой речки...Никаких лошадок...Дом...

Ключевые слова: Лошадки дача девочка забор река видение авторская история

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