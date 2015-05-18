Маруся

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:01

Alisa293 Просмотров: 492 Комментарии: 7 +11 Сегодня, 08:01 by

В молодости у моей тети были две закадычные подружки. Маруся, веселая хохотушка, была полной противоположностью строгой Анне (моей тете) и скромнице Ниночке. Так, до глубокой старости, через всю нелегкую жизнь, они остались верными этой дружбе.Первой умерла Маруся, оставив после себя пустоту. Подруги никак не могли привыкнуть, что нет теперь с ними заводилы и оптимистки, постоянно её вспоминали, представляли, что бы Маруся сделала или сказала в разных ситуациях.Но время шло своим чередом. Как-то раз я приехала навестить тетю, которая принципиально жила одна, чтобы никого не обременять. Она была уже в весьма преклонном возрасте, но по-прежнему сохраняла ясность ума и чувство юмора. Мама моя к тому времени умерла, и тетя заменила мне её, поддерживая изо всех сил заботой и любовью. В маленьком домике тети, за круглым столом, застеленным неизменной скатертью с вышитыми крестиком маками, за чашечкой чая я делилась с ней секретами и проблемами, а она рассказывала мне о своей жизни и о подружках, конечно.В тот раз тоже вспомнили о подругах, и я спросила о здоровье Нины, которая в последнее время болела. Тетя вздохнула и ответила, что Нина умерла, видно, время пришло, но они прожили большую и хорошую жизнь, за которую не стыдно. Перед смертью Нина почувствовала себя лучше и стала просить родных открыть дверь и впустить… Марусю. Когда родные пояснили, что никакой Маруси за порогом нет, Нина удивилась: «Как же нет? Только что стучала в окно, звала с собой, говорила, что там у нее так весело, так хорошо! Я стала отказываться (не люблю шумных вечеринок), но она снова и снова зовет меня, вот и сейчас стоит под окном, вы не слышите, что ли?!»Тут все услышали, как в окно действительно кто-то стучит. Нина снова стала просить впустить Марусю, так как она «давно ждет». Родные открыли дверь - на улице никого не было, но ради спокойствия Нины дверь оставили распахнутой. Той же ночью Нина умерла.- Так вот и увела Маруся нашу Ниночку, – грустно добавила тетя.

Ключевые слова: Подруга стук в окно усопшая авторская история

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