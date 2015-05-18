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Истории из жизни

Маруся

В молодости у моей тети были две закадычные подружки. Маруся, веселая хохотушка, была полной противоположностью строгой Анне (моей тете) и скромнице Ниночке. Так, до глубокой старости, через всю нелегкую жизнь, они остались верными этой дружбе.

Первой умерла Маруся, оставив после себя пустоту. Подруги никак не могли привыкнуть, что нет теперь с ними заводилы и оптимистки, постоянно её вспоминали, представляли, что бы Маруся сделала или сказала в разных ситуациях.

Но время шло своим чередом. Как-то раз я приехала навестить тетю, которая принципиально жила одна, чтобы никого не обременять. Она была уже в весьма преклонном возрасте, но по-прежнему сохраняла ясность ума и чувство юмора. Мама моя к тому времени умерла, и тетя заменила мне её, поддерживая изо всех сил заботой и любовью. В маленьком домике тети, за круглым столом, застеленным неизменной скатертью с вышитыми крестиком маками, за чашечкой чая я делилась с ней секретами и проблемами, а она рассказывала мне о своей жизни и о подружках, конечно.

В тот раз тоже вспомнили о подругах, и я спросила о здоровье Нины, которая в последнее время болела. Тетя вздохнула и ответила, что Нина умерла, видно, время пришло, но они прожили большую и хорошую жизнь, за которую не стыдно. Перед смертью Нина почувствовала себя лучше и стала просить родных открыть дверь и впустить… Марусю. Когда родные пояснили, что никакой Маруси за порогом нет, Нина удивилась: «Как же нет? Только что стучала в окно, звала с собой, говорила, что там у нее так весело, так хорошо! Я стала отказываться (не люблю шумных вечеринок), но она снова и снова зовет меня, вот и сейчас стоит под окном, вы не слышите, что ли?!»

Тут все услышали, как в окно действительно кто-то стучит. Нина снова стала просить впустить Марусю, так как она «давно ждет». Родные открыли дверь - на улице никого не было, но ради спокойствия Нины дверь оставили распахнутой. Той же ночью Нина умерла.

- Так вот и увела Маруся нашу Ниночку, – грустно добавила тетя.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:01
Сегодня, 08:01 by Alisa293Просмотров: 492Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Подруга стук в окно усопшая авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:40
0
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Комментариев: 2 330
Странно, что племянница узнала о смерти одной из любимых теть гораздо позже этого события. Она как бы к семье не относится что ли, если на похороны не позвали?
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:43
+1
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Комментариев: 1 526
Может оно так и бывает. Слышала рассказ о том, что сноха голос свекрови покойной слышала перед смертью мужа
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 08:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
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Комментариев: 356
Ах, какая история! Вот всё себе представил, как в живую!
Да, всему в этой жизни, своё время.
Плюс. Зацепило!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:12
+2
Группа: Авторы
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Публикаций: 39
Комментариев: 1 760
Вообще обычно кто-то из рода приходит за умирающим. Первый раз слышу чтобы подруги приходили.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 10:12
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Репутация: (325|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 929
Цитата: Баба Клава
Вообще обычно кто-то из рода приходит за умирающим. Первый раз слышу чтобы подруги приходили.

я тоже. видимо ближе и роднее всех родных была для Нины именно Маруся.
как правило приходят те, кого человек любил при жизни и кому доверится
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#6 написал: conjure one
Сегодня, 10:47
+2
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 588
Судя по тем рассказам, что я слышал, перед смертью человек много чего видит, вплоть до неприятных сущностей из тонкого мира. За историю плюс.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:05
+2
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Комментариев: 356
Цитата: conjure one
Судя по тем рассказам, что я слышал, перед смертью человек много чего видит, вплоть до неприятных сущностей из тонкого мира. За историю плюс.

Да, я тоже читал о таком. Узнаем в своё время, а пока живём! sun
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
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