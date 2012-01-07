Мечтать не вредно

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:17

Юлия Рысь Просмотров: 141 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 11:17 by

"Мечтать не вредно" - данную фразу в детстве и во взрослой жизни чаще слышим, когда заглядываемся на то, что нам не светит. В детстве верим в чудеса, а становимся старше и уже больше надеемся на себя, но все же о чем-то мечтаем.История первая.Знакомая девушка с детства очень любит животных. В то время она училась в колледже на ветеринара, а все свое свободное время проводила в местном приюте в качестве волонтера. Заветной мечтой была собака породы доберман. Ценник на такую собаку достаточно высокий, а денег на это не было. Да и по городу таких собак было не так много. Вероятность, что попадет в приют, почти нулевая. Однажды, по дороге в колледж, она наткнулась на собаку сидящую на остановке. Доберман, примерно 6 мес. Народу на остановке не было, а собака то и дело выскакивала на проезжую часть, будто искала кого-то. На шее ошейник и обрывок перегрызенного поводка. Девушка подошла. Собака повела себя дружелюбно. Позволила взяться за обрывок поводка. Решение пришло мгновенно - забрать собаку на передержку и искать хозяина. Вырвала листок из тетради, написала объявление с номером телефона. Пошла в местную Роспечать, чтобы купить клей для объявления. Продавщица, которая все это время наблюдала из форточки за происходящим, сказала:- Бесполезно это все. Он с 8 утра здесь. Они с мужиком на автобусе приехали. Потом мужик его привязал к остановке, сел на следующий автобус и уехал.Объявление все же было написано. В течении нескольких месяцев продолжались поиски хозяина, которые так ничего и не дали. Несколько раз звонили мошенники, которые, представившись хозяином, хотели забрать породистую собаку, но пес давал понять, что видит их впервые. Так исполнилась мечта.История вторая.Бабушка рассказывала, как она в молодости зашла в магазин и увидела серьги невероятной красоты. Всю дорогу до дома о них думала, но дома ничего не сказала, так как жили очень скромно. Буквально через пару недель дедушка подарил ей те самые серьги на годовщину свадьбы.История третья.Знакомые собирали документы для усыновления ребенка из детдома, потому что врачи поставили женщине диагноз - бесплодие, а они просто мечтали о малыше. Ребенка усыновили, а через полтора года, вопреки всем диагнозам, появился свой малыш.Поэтому, мечтать не вредно. Возможно, визуализация своих желаний, вера в чудо помогают нам стать чуточку счастливее!!!А Ваши мечты сбывались?

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