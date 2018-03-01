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Истории из жизни

Добром за добро

Историю рассказал знакомый.

Выбрались они семьей на пикник. В самый разгар шашлычного пиршества к ним из леса вышла собака. Обычная дворняга. Окрас рыже-белый, яркий такой. Сначала испугались, но потом успокоились - собака дружелюбна и цель визита понятна - есть хочет. Накормили. Стали думать, как поступить. На семейном совете было принято решение забрать собаку с собой. Детям она очень понравилась, да и понятно было, что собаку скорее всего вывезли в лес, чтобы избавиться, иначе откуда ей здесь взяться. Пока решали, обнаружили, что собака ушла. Ну ушла и ушла, может, еще придет. Тем более, что оставаться решили с ночевкой. Но планы разрушила погода. Начался сильный дождь. Хоть палатки и были, но в такую сырость возиться с ними никому не хотелось да и побоялись детей простудить. Было решено вернуться домой.

Путь неблизкий. Едут, вечер, дождь. И вдруг прямо перед машиной пронеслось что-то рыжее. Знакомый готов поспорить, что это именно та самая собака. Но это нереально, т.к проехали большое расстояние и увязаться она не могла, да и дорогу пересекла поперек, скорее всего вылетев из леса. Утверждает, что с лисой перепутать не мог. Резко остановились, вышли из машины. Позвали на всякий случай и только хотели ехать дальше, как из-за поворота вылетел автомобиль. Бешеная скорость, мокрая дорога, крутой поворот... машина еще несколько секунд виляет по дороге и ударяется в дерево. Водитель и пассажиры серьезно не пострадали, т.к были серьезно пьяны. Но не повезло бы тем, кому пришлось бы делить с ними дорогу. Вот так собака или пришедший в ее образе дух леса отплатил добром за добро.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53 by Юлия РысьПросмотров: 76Комментарии: 0
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Ключевые слова: Собака лес лесной дух добро авария авторская история

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