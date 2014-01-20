Эйсоптрофобия

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:10

Юлия Рысь Просмотров: 136 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 11:10 by

То, что люди имеют фобии уже ни для кого не секрет. Одни находятся на слуху как наиболее распространенные, о существовании других мы можем даже не подозревать.Однажды разговорились с психологом на данную тему. Мне были интересны методы борьбы с боязнью высоты и вообще происхождение данного явления, так как в детстве высоты не боялась. Слово за слово и мы дошли до того, что многие фобии родом из детства, и люди, даже прикладывая неимоверные усилия, всю жизнь не могут от них избавиться.А вот и сама история.За помощью обратился молодой человек, который до ужаса боялся зеркал. Фобия приносила много неудобств, так как приходилось избегать не просто зеркал, а любых отражающих поверхностей. Он даже бриться научился наощупь. В школе дразнили, называя вампиром. Во взрослой жизни обычный поход в торговый центр был проблемой, как и многое другое.Началось это в 6 лет. Тогда они со старшей сестрой остались дома одни. Сестра закрылась в своей комнате и строго наказала не заходить и не мешать. Примерно через полчаса она куда-то вышла, а мальчишкой овладело любопытство и он шмыгнул в комнату. На столе он увидел зеркало и несколько свечей. Последнее, что он помнит - это как взглянул в зеркало. Сестра нашла его забившимся в углу комнаты в диком ужасе. Что увидел мальчик и, что его так напугало, напрочь вылетело из памяти. С одной стороны, возможно именно эта защитная реакция и сохранила ему рассудок, а с другой стороны ему еще долгое время придется жить со своими страхами и не известно, получится ли от них избавиться.

Ключевые слова: Детство страх сестра зеркало авторская история

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