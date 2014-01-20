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Истории из жизни

Эйсоптрофобия

То, что люди имеют фобии уже ни для кого не секрет. Одни находятся на слуху как наиболее распространенные, о существовании других мы можем даже не подозревать.

Однажды разговорились с психологом на данную тему. Мне были интересны методы борьбы с боязнью высоты и вообще происхождение данного явления, так как в детстве высоты не боялась. Слово за слово и мы дошли до того, что многие фобии родом из детства, и люди, даже прикладывая неимоверные усилия, всю жизнь не могут от них избавиться.

А вот и сама история.

За помощью обратился молодой человек, который до ужаса боялся зеркал. Фобия приносила много неудобств, так как приходилось избегать не просто зеркал, а любых отражающих поверхностей. Он даже бриться научился наощупь. В школе дразнили, называя вампиром. Во взрослой жизни обычный поход в торговый центр был проблемой, как и многое другое.

Началось это в 6 лет. Тогда они со старшей сестрой остались дома одни. Сестра закрылась в своей комнате и строго наказала не заходить и не мешать. Примерно через полчаса она куда-то вышла, а мальчишкой овладело любопытство и он шмыгнул в комнату. На столе он увидел зеркало и несколько свечей. Последнее, что он помнит - это как взглянул в зеркало. Сестра нашла его забившимся в углу комнаты в диком ужасе. Что увидел мальчик и, что его так напугало, напрочь вылетело из памяти. С одной стороны, возможно именно эта защитная реакция и сохранила ему рассудок, а с другой стороны ему еще долгое время придется жить со своими страхами и не известно, получится ли от них избавиться.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10 by Юлия РысьПросмотров: 136Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Детство страх сестра зеркало авторская история

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 11:30
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Публикаций: 14
Комментариев: 1 635
да, интересно что он там увидел.
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#2 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:50
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Комментариев: 6 152
Хммм.. спросить бы об этом сестру что она там делала no_mouth
Считай человеку жизнь с 6 лет так сказать подпортила. Вот оно любопытство, сказали же не входи +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
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