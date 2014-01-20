Съемная квартира с сюрпризом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Alisha134 Просмотров: 348 Комментарии: 7 +5 Вчера, 21:42 by

Несколько лет назад я переехала жить в другой город, по работе. Сняла квартиру, в которой оказался то ли буйный «домовой», то ли какая-то злобная сущность, так и не поняла до сих пор, что это могло быть.Квартира была не новой, видно, что много арендосъемщиков повидала, не всегда хороших, но, в целом, была неплохой. В общем, заехала, пришлось сразу сделать две больших генеральных уборки, чтобы вычистить всю накопившуюся грязь и пыль. Ощущение было, что там 100 лет уже никто не жил и не убирался. Под кухонным гарнитуром я нашла огромное количество стекла от разбитых бутылок, пьянствовали там много и часто, и, по всей видимости, мусор не выносили, а заметали во все труднодоступные места. А ещё, спустя время, я нашла на шкафчике в ванной пыльную самокрутку с какой-то дрянью, разворачивать не стала, сразу выкинула, так как догадалась, что там может быть.С первых дней в этой квартире, я стала плохо спать. Мне снились кошмары, с наступлением темноты мне было некомфортно находиться в квартире, особенно - на кухне. В этой квартире меня часто тянуло пойти и купить алкоголь (в других съёмных квартирах, новых, где никто раньше не жил, это желание отсутствовало). В первую же неделю после новоселья, у меня случился «сонный паралич» днём, когда я прилегла отдохнуть. Заснула я на животе (всегда так сплю), снился мне какой-то не запоминающийся сон, и я уже, было, хочу проснуться, но вижу комнату с закрытыми глазами, хочу пошевелиться, но не могу.В это время в комнату заходит высокая мужская фигура, без лица, волос, одежды, просто человеческие очертания, полупрозрачная, серого цвета, плотностью, как облако, садится на корточки перед диваном, на котором я сплю, и смотрит мне на ноги. Я начинаю дергаться, первыми освобождаю от скованности руки и тут же окончательно просыпаюсь. Что это было? Гоп-сущность, пыталась познакомиться со мной на корточках?Больше «сонного паралича» не случалось. Зато вот что было: ночные кошмары, при этом долго не могла заснуть, был какой-то странный страх, колотило сердце, как при опасности, только проваливалась в сон - меня резко что-то будило, по ощущениям, сравнимо с микро-разрядом тока, получалось уснуть только под утро. Во сне мне снились ураганы, воронки смерчей, огромные вихревые столбы, цунами и другие катаклизмы. Я была вымотана, ходила постоянно не выспавшейся и уставшей. Если во сне я видела себя внутри этой квартиры, то на кухне, всегда были проблемы с плитой. Это не пожар, но было неприятно. Один раз мне приснилось, что на месте газовой варочной панели, находится какая-то старая духовка, которая ходуном ходит от жара и топится она, почему-то большими, раскалёнными докрасна, углями. Это что, «домовой» по старой, доброй традиции, топил «печь» углями? Устроил мне потоп: я запустила стирать машинку (до этого, часто стирала, и ничего не было), сливной шланг от стиральной машинки, который проходил под кухонным гарнитуром, где варочная панель, вдруг ни с того, ни с сего, просто отходит на месте соединения с большой трубой. Грязная вода вылилась на пол кухни и дошла до прихожей, у меня сердце в пятки ушло, испугалась, что соседей снизу затопила. Всё обошлось, к счастью.Потом, отвалился под кухонной мойкой сифон, очень тихо и тоже вытекла вода, и залила пол под кухонным гарнитуром. Можно списать это на ветхость, ведь там давно ничего не меняли, но почему-то в ванной комнате и в зале таких происшествий не было, только плохой сон. Было ощущение каких-то невидимых границ, будто власть напакостничать распространялось только на кухню и прихожую, где мне всегда было не по себе, и хотелось находиться только в зале и в ванной.И вот, меня это в конец достало и вымотало. Я вслух заявила, что не собираюсь покидать эту квартиру, так как она мне нравится, это его я быстрее выживу, чем он меня. Начала борьбу с ним с православных молитв, обходила квартиру со свечкой, брызгала водой, принесенной из церкви. И хоть бы что, ничего его не брало. Стала искать другие способы, народные, магические. Прошерстила интернет, все форумы с подобной тематикой. Кто-то написал на каком-то форуме, если «домовой шалит» (потом узнала, что любая нечисть, даже ведьмы, боятся острых железных вещей), то можно его «угомонить», вонзив нож, сверху в порог, остриём вверх. Я не верила в это, но попробовала. И что вы думаете? Получилось! Кошмары прекратились, я стала засыпать намного спокойнее!Спустя пару месяцев я решила завести котёнка. Я давно хотела взять кошечку, и когда всё более-менее устаканилось с работой и с жильём, я начала искать в интернете подходящие варианты. Сначала искала среди породистых, хотела взять бенгальскую, но потом решила, что породистых котят и так разберут, поэтому стоит помочь бездомным. В ноябре на улице не было котят, поэтому я нашла волонтёров, посмотрела альбомы с котятами на передержке и взяла понравившуюся. Хотела, правда, коричнево-полосатую, как бенгал, но таких не было, и я забрала себе, серо-полосатую.За две недели до этого мне приснился сон: я стою на кухне в этой квартире, что-то готовлю на варочной панели, вокруг меня бегает и играется маленький, пушистенький белый котёнок, и мне это кажется, само собой разумеющимся, будто это мой котёнок (ангел-хранитель или это моё предчувствие/интуиция? На тот момент, кстати, я была блондинкой и окрашивала волосы, в белоснежный блонд, если вдруг это имеет какое-то значение). Тут этот котёнок, бежит в сторону прихожей и начинает на кого-то шипеть. Я иду за ним, спрашивая, на кого он шипит, дохожу до прихожей и вижу огромного, светло-серого, полосатого (похожего окрасом на того британца, что на упаковках Вискас), упитанного кота, сантиметров 50 в высоту, который абсолютно неподвижно, сидит на пороге, на коврике в прихожей, и смотрит огромными, сверкающими изумрудными глазами в сторону зала. Я несусь к нему с воплем «ты какого хрена тут сидишь?» и хочу его схватить, но резко, в тот же миг, просыпаюсь.До сих пор задаюсь вопросом, неужели это я его так «застолбила» ножом, что он даже не мог пошевелиться? И почему у него такой окрас? То светло-серой, полупрозрачной мужской фигурой прикинется, то полосатым, светло-серым котом. Или это было его предсказание, что именно такого окраса я возьму кошечку? Она, правда, темно-серая и полосы у неё не так располагаются как у британцев, но не будем придираться к образам, не всё же детально можно воспроизвести во сне. Существует ещё поверье, что «домовой» любит кошек, поэтому, чтобы его задобрить, заводили кошку в доме. Но я не для него заводила, а для себя. В общем, как говорится, осталось больше вопросов, чем ответов. С момента, когда я принесла котёнка домой, я достала нож из порога. Больше ничего не происходило, сны стали обычными, а квартира - более комфортной для проживания. Кошечка вначале лазила под кухонным гарнитуром, но став чуть взрослее, уже к нему не подходила, один раз, правда, хотела залезть, но начала пятиться и смотреть куда-то вглубь, возможно, напоролась на стекляшку, которую я не смогла достать веником, всякое может быть. Примерно через год я съехала с этой квартиры, переехала в новый район, поближе к работе. В первое время тянуло назад, но потом забылось.

Ключевые слова: Съемная квартира мистика домовой авторская история

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