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Истории из жизни

Съемная квартира с сюрпризом

Несколько лет назад я переехала жить в другой город, по работе. Сняла квартиру, в которой оказался то ли буйный «домовой», то ли какая-то злобная сущность, так и не поняла до сих пор, что это могло быть.

Квартира была не новой, видно, что много арендосъемщиков повидала, не всегда хороших, но, в целом, была неплохой. В общем, заехала, пришлось сразу сделать две больших генеральных уборки, чтобы вычистить всю накопившуюся грязь и пыль. Ощущение было, что там 100 лет уже никто не жил и не убирался. Под кухонным гарнитуром я нашла огромное количество стекла от разбитых бутылок, пьянствовали там много и часто, и, по всей видимости, мусор не выносили, а заметали во все труднодоступные места. А ещё, спустя время, я нашла на шкафчике в ванной пыльную самокрутку с какой-то дрянью, разворачивать не стала, сразу выкинула, так как догадалась, что там может быть.

С первых дней в этой квартире, я стала плохо спать. Мне снились кошмары, с наступлением темноты мне было некомфортно находиться в квартире, особенно - на кухне. В этой квартире меня часто тянуло пойти и купить алкоголь (в других съёмных квартирах, новых, где никто раньше не жил, это желание отсутствовало). В первую же неделю после новоселья, у меня случился «сонный паралич» днём, когда я прилегла отдохнуть. Заснула я на животе (всегда так сплю), снился мне какой-то не запоминающийся сон, и я уже, было, хочу проснуться, но вижу комнату с закрытыми глазами, хочу пошевелиться, но не могу.

В это время в комнату заходит высокая мужская фигура, без лица, волос, одежды, просто человеческие очертания, полупрозрачная, серого цвета, плотностью, как облако, садится на корточки перед диваном, на котором я сплю, и смотрит мне на ноги. Я начинаю дергаться, первыми освобождаю от скованности руки и тут же окончательно просыпаюсь. Что это было? Гоп-сущность, пыталась познакомиться со мной на корточках?

Больше «сонного паралича» не случалось. Зато вот что было: ночные кошмары, при этом долго не могла заснуть, был какой-то странный страх, колотило сердце, как при опасности, только проваливалась в сон - меня резко что-то будило, по ощущениям, сравнимо с микро-разрядом тока, получалось уснуть только под утро. Во сне мне снились ураганы, воронки смерчей, огромные вихревые столбы, цунами и другие катаклизмы. Я была вымотана, ходила постоянно не выспавшейся и уставшей. Если во сне я видела себя внутри этой квартиры, то на кухне, всегда были проблемы с плитой. Это не пожар, но было неприятно. Один раз мне приснилось, что на месте газовой варочной панели, находится какая-то старая духовка, которая ходуном ходит от жара и топится она, почему-то большими, раскалёнными докрасна, углями. Это что, «домовой» по старой, доброй традиции, топил «печь» углями? Устроил мне потоп: я запустила стирать машинку (до этого, часто стирала, и ничего не было), сливной шланг от стиральной машинки, который проходил под кухонным гарнитуром, где варочная панель, вдруг ни с того, ни с сего, просто отходит на месте соединения с большой трубой. Грязная вода вылилась на пол кухни и дошла до прихожей, у меня сердце в пятки ушло, испугалась, что соседей снизу затопила. Всё обошлось, к счастью.

Потом, отвалился под кухонной мойкой сифон, очень тихо и тоже вытекла вода, и залила пол под кухонным гарнитуром. Можно списать это на ветхость, ведь там давно ничего не меняли, но почему-то в ванной комнате и в зале таких происшествий не было, только плохой сон. Было ощущение каких-то невидимых границ, будто власть напакостничать распространялось только на кухню и прихожую, где мне всегда было не по себе, и хотелось находиться только в зале и в ванной.

И вот, меня это в конец достало и вымотало. Я вслух заявила, что не собираюсь покидать эту квартиру, так как она мне нравится, это его я быстрее выживу, чем он меня. Начала борьбу с ним с православных молитв, обходила квартиру со свечкой, брызгала водой, принесенной из церкви. И хоть бы что, ничего его не брало. Стала искать другие способы, народные, магические. Прошерстила интернет, все форумы с подобной тематикой. Кто-то написал на каком-то форуме, если «домовой шалит» (потом узнала, что любая нечисть, даже ведьмы, боятся острых железных вещей), то можно его «угомонить», вонзив нож, сверху в порог, остриём вверх. Я не верила в это, но попробовала. И что вы думаете? Получилось! Кошмары прекратились, я стала засыпать намного спокойнее!

Спустя пару месяцев я решила завести котёнка. Я давно хотела взять кошечку, и когда всё более-менее устаканилось с работой и с жильём, я начала искать в интернете подходящие варианты. Сначала искала среди породистых, хотела взять бенгальскую, но потом решила, что породистых котят и так разберут, поэтому стоит помочь бездомным. В ноябре на улице не было котят, поэтому я нашла волонтёров, посмотрела альбомы с котятами на передержке и взяла понравившуюся. Хотела, правда, коричнево-полосатую, как бенгал, но таких не было, и я забрала себе, серо-полосатую.

За две недели до этого мне приснился сон: я стою на кухне в этой квартире, что-то готовлю на варочной панели, вокруг меня бегает и играется маленький, пушистенький белый котёнок, и мне это кажется, само собой разумеющимся, будто это мой котёнок (ангел-хранитель или это моё предчувствие/интуиция? На тот момент, кстати, я была блондинкой и окрашивала волосы, в белоснежный блонд, если вдруг это имеет какое-то значение). Тут этот котёнок, бежит в сторону прихожей и начинает на кого-то шипеть. Я иду за ним, спрашивая, на кого он шипит, дохожу до прихожей и вижу огромного, светло-серого, полосатого (похожего окрасом на того британца, что на упаковках Вискас), упитанного кота, сантиметров 50 в высоту, который абсолютно неподвижно, сидит на пороге, на коврике в прихожей, и смотрит огромными, сверкающими изумрудными глазами в сторону зала. Я несусь к нему с воплем «ты какого хрена тут сидишь?» и хочу его схватить, но резко, в тот же миг, просыпаюсь.

До сих пор задаюсь вопросом, неужели это я его так «застолбила» ножом, что он даже не мог пошевелиться? И почему у него такой окрас? То светло-серой, полупрозрачной мужской фигурой прикинется, то полосатым, светло-серым котом. Или это было его предсказание, что именно такого окраса я возьму кошечку? Она, правда, темно-серая и полосы у неё не так располагаются как у британцев, но не будем придираться к образам, не всё же детально можно воспроизвести во сне. Существует ещё поверье, что «домовой» любит кошек, поэтому, чтобы его задобрить, заводили кошку в доме. Но я не для него заводила, а для себя. В общем, как говорится, осталось больше вопросов, чем ответов. С момента, когда я принесла котёнка домой, я достала нож из порога. Больше ничего не происходило, сны стали обычными, а квартира - более комфортной для проживания. Кошечка вначале лазила под кухонным гарнитуром, но став чуть взрослее, уже к нему не подходила, один раз, правда, хотела залезть, но начала пятиться и смотреть куда-то вглубь, возможно, напоролась на стекляшку, которую я не смогла достать веником, всякое может быть. Примерно через год я съехала с этой квартиры, переехала в новый район, поближе к работе. В первое время тянуло назад, но потом забылось.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:42 by Alisha134Просмотров: 348Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Съемная квартира мистика домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Вчера, 22:09
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 598
Интересно, как можно вонзить нож остриём вверх...
По поводу желания купить алкоголь, тут квартира не причем, человек, который вообще не пьет и не покупает не захочет вдруг купить, это дело привычки и границ, то есть то к чему человек не склонен, не проявится, а если проявилось, то был склонен.
В целом, мне кажется, автор себя больше накручивала, когда живёшь одна, есть такое. Все в голове.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#2 написал: Gostiya
Вчера, 23:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 131
Понравился призрачный гопник. Стало так жутко и противно. И как-то достоверно. Представила, что женщина одна с ним в квартире и он может смотреть на неё, а она ничего сделать не может. Если допустить, что место помнит события, как оттиск, и хранит атмосферу, то очень может быть, что непьющий человек в квартире, где царили пьянки начнёт хотеть выпить. Алкоголь это ведь не от света идёт. Пьющие люди впадающие в белую горячку не ангелов видят, не блаженство - змей, крыс, мышей, слышат голоса, чувствуют надвигающуюся смертельную угрозу. Часто вешаются. Это эмоциональное состояние вполне может оставить свой отпечаток в пространстве. Навязываться, захватывать чужое восприятие. Это интересно. Обряды помогли скорее всего рассказчице перестать боятся, стать более уверенной.
Зарегистрирован: 26.08.2016
#3 написал: Alisha134
Сегодня, 00:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 23
Цитата: Luminary
Интересно, как можно вонзить нож остриём вверх...
По поводу желания купить алкоголь, тут квартира не причем, человек, который вообще не пьет и не покупает не захочет вдруг купить, это дело привычки и границ, то есть то к чему человек не склонен, не проявится, а если проявилось, то был склонен.
В целом, мне кажется, автор себя больше накручивала, когда живёшь одна, есть такое. Все в голове.


Вонзить нож остриём вверх, в порог сверху, где много зазоров, очень просто relaxed Сложно, если пытаться не остриём, а рукояткой smile Но это так, шутка юмора.

По поводу алкоголя-не пью и не тянет, в моей семье, давно отказались пить алкоголь, даже на Новый год. Насчёт накручивания себя. В тексте, я указала, что жила во многих съёмных квартирах, тоже одна, в которых у меня не было ничего плохого, от слова совсем. С одним нюансом: я была первой, кто там жил, то есть, в новом районе, где люди, покупали квартиры, делали ремонт и сдавали сразу в аренду. Учитывая то, что сейчас практически во всех городах, идёт застройка новыми домами, можно снять новую квартиру, на любой вкус и цвет, и за очень приемлемую сумму. Я, как человек чистоплотный, зареклась снимать видавшие виды квартиры, вывозить тонну грязи за предыдущими жильцами и тратить кучу денег на очищающие средства, чтобы привести в порядок мебель, ковры, ванную комнату и кухню. Арендодатели должны ещё приплачивать за такой клининг их жилья, но куда уж там, жадность превыше всего. В новой квартире, нет никаких «домовых», злых духов и тупо грязной энергетики от предыдущих жильцов, сами можете догадаться, какая «аура» у алкоголиков и наркоманов. Сплю я сном младенца, как и в своём родном доме. И голова не болит о том, в какое место вставить нож, какой совершить обережный ритуал или бегать по квартире со свечкой, молитвами и освящённой водой из церкви, лишь бы помогло smirk
Зарегистрирован: 18.04.2021
#4 написал: Luminary
Сегодня, 00:35
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 598
Цитата: Alisha134
Цитата: Luminary
Интересно, как можно вонзить нож остриём вверх...
По поводу желания купить алкоголь, тут квартира не причем, человек, который вообще не пьет и не покупает не захочет вдруг купить, это дело привычки и границ, то есть то к чему человек не склонен, не проявится, а если проявилось, то был склонен.
В целом, мне кажется, автор себя больше накручивала, когда живёшь одна, есть такое. Все в голове.


Вонзить нож остриём вверх, в порог сверху, где много зазоров, очень просто relaxed Сложно, если пытаться не остриём, а рукояткой smile Но это так, шутка юмора.

По поводу алкоголя-не пью и не тянет, в моей семье, давно отказались пить алкоголь, даже на Новый год. Насчёт накручивания себя. В тексте, я указала, что жила во многих съёмных квартирах, тоже одна, в которых у меня не было ничего плохого, от слова совсем. С одним нюансом: я была первой, кто там жил, то есть, в новом районе, где люди, покупали квартиры, делали ремонт и сдавали сразу в аренду. Учитывая то, что сейчас практически во всех городах, идёт застройка новыми домами, можно снять новую квартиру, на любой вкус и цвет, и за очень приемлемую сумму. Я, как человек чистоплотный, зареклась снимать видавшие виды квартиры, вывозить тонну грязи за предыдущими жильцами и тратить кучу денег на очищающие средства, чтобы привести в порядок мебель, ковры, ванную комнату и кухню. Арендодатели должны ещё приплачивать за такой клининг их жилья, но куда уж там, жадность превыше всего. В новой квартире, нет никаких «домовых», злых духов и тупо грязной энергетики от предыдущих жильцов, сами можете догадаться, какая «аура» у алкоголиков и наркоманов. Сплю я сном младенца, как и в своём родном доме. И голова не болит о том, в какое место вставить нож, какой совершить обережный ритуал или бегать по квартире со свечкой, молитвами и освящённой водой из церкви, лишь бы помогло smirk

А я всегда снимала вторичное жилье и всегда чистое, не помню чтобы там что то прям сильно убирать приходилось, только по мелочи. Может потому и накрутили, что оно вторичное и сразу можно вешать ярлык что плохое. При этом вы написали, что квартира нравилась, поэтому и не захотели съезжать. Я как то съехала с квартиры через месяц потому что просто не нравились соседи, которые буянили и из квартиры воняло у них прям ко мне в окно все шло, они жили снизу, хотя квартира сама хорошая была.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#5 написал: Alisha134
Сегодня, 01:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 23
Цитата: Luminary
Цитата: Alisha134
Цитата: Luminary
Интересно, как можно вонзить нож остриём вверх...
По поводу желания купить алкоголь, тут квартира не причем, человек, который вообще не пьет и не покупает не захочет вдруг купить, это дело привычки и границ, то есть то к чему человек не склонен, не проявится, а если проявилось, то был склонен.
В целом, мне кажется, автор себя больше накручивала, когда живёшь одна, есть такое. Все в голове.


Вонзить нож остриём вверх, в порог сверху, где много зазоров, очень просто relaxed Сложно, если пытаться не остриём, а рукояткой smile Но это так, шутка юмора.

По поводу алкоголя-не пью и не тянет, в моей семье, давно отказались пить алкоголь, даже на Новый год. Насчёт накручивания себя. В тексте, я указала, что жила во многих съёмных квартирах, тоже одна, в которых у меня не было ничего плохого, от слова совсем. С одним нюансом: я была первой, кто там жил, то есть, в новом районе, где люди, покупали квартиры, делали ремонт и сдавали сразу в аренду. Учитывая то, что сейчас практически во всех городах, идёт застройка новыми домами, можно снять новую квартиру, на любой вкус и цвет, и за очень приемлемую сумму. Я, как человек чистоплотный, зареклась снимать видавшие виды квартиры, вывозить тонну грязи за предыдущими жильцами и тратить кучу денег на очищающие средства, чтобы привести в порядок мебель, ковры, ванную комнату и кухню. Арендодатели должны ещё приплачивать за такой клининг их жилья, но куда уж там, жадность превыше всего. В новой квартире, нет никаких «домовых», злых духов и тупо грязной энергетики от предыдущих жильцов, сами можете догадаться, какая «аура» у алкоголиков и наркоманов. Сплю я сном младенца, как и в своём родном доме. И голова не болит о том, в какое место вставить нож, какой совершить обережный ритуал или бегать по квартире со свечкой, молитвами и освящённой водой из церкви, лишь бы помогло smirk

А я всегда снимала вторичное жилье и всегда чистое, не помню чтобы там что то прям сильно убирать приходилось, только по мелочи. Может потому и накрутили, что оно вторичное и сразу можно вешать ярлык что плохое. При этом вы написали, что квартира нравилась, поэтому и не захотели съезжать. Я как то съехала с квартиры через месяц потому что просто не нравились соседи, которые буянили и из квартиры воняло у них прям ко мне в окно все шло, они жили снизу, хотя квартира сама хорошая была.


Это была моя вторая съемная квартира, первая была тоже не новой, но там жила до меня только хозяйка и в этой квартире, ничего плохого не происходило. Переехала я ради комфортных условий, хоть и стоила «квартира с сюрпризом», чуть дороже, на 2000 тысячи рублей, чем предыдущая, но там был современный ремонт, с индивидуальной планировкой, полностью встроенная кухня, хорошая бытовая техника, пол с подогревом в ванной комнате, даже была большая ванна с гидромассажем, хотя эта функция была сломана, но я нашла мастера-сантехника, они вдвоём с электриком работали, оказывается, гидромассаж работает от электричества (я лично, не знала об этом до того момента, думала, что каким-то образом, струи воды под напором из трубы запускаются laughing ), предварительно вычистив дорогущим средством, позеленевшие от грибка, хромированные втулки. Вот до какой степени, мне нравилась квартира smirk Я точно себя не накручивала. Даже закрыла глаза на то, что на Авито, были выставлены фото квартиры, 8-летней давности, только после ремонта, а когда я зашла и увидела всю эту пыль и грязь, то не передумала, решила, что вычищу. Собственница, обещала почистить квартиру перед моим заселением, ага, как же, взяла деньги и забыла об этом smirk
Зарегистрирован: 18.04.2021
#6 написал: Alisha134
Сегодня, 01:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 23
Цитата: Gostiya
Понравился призрачный гопник. Стало так жутко и противно. И как-то достоверно. Представила, что женщина одна с ним в квартире и он может смотреть на неё, а она ничего сделать не может. Если допустить, что место помнит события, как оттиск, и хранит атмосферу, то очень может быть, что непьющий человек в квартире, где царили пьянки начнёт хотеть выпить. Алкоголь это ведь не от света идёт. Пьющие люди впадающие в белую горячку не ангелов видят, не блаженство - змей, крыс, мышей, слышат голоса, чувствуют надвигающуюся смертельную угрозу. Часто вешаются. Это эмоциональное состояние вполне может оставить свой отпечаток в пространстве. Навязываться, захватывать чужое восприятие. Это интересно. Обряды помогли скорее всего рассказчице перестать боятся, стать более уверенной.


Знаю только то, что первым собственником, был мужчина, платежи за домофон, по-прежнему, приходили на его ФИО. Не знаю, что с ним стало, квартиру продали. Новая собственница, которая и сдала мне квартиру, сама в ней не жила, только сдавала, судя по всему, ещё и посуточно, так как квартира была очень грязная, пыльная и местами, довольно покоцанная (например, облицовка входной двери, внутри квартиры, была снизу проломлена, это не сильно видно, если не приглядываться, будто кто-то, со всей дури ногой влупил) А что делается на съёмных квартирах, особенно, посуточных? Пьянки, употребление всякого рода веществ, мужчины водят любовниц и девушек, как выразился наш президент, с «пониженной социальной ответственностью» smirk Так что, удивляться ничему не приходиться. Но я, когда заезжала, ни о чем таком не думала и даже не подозревала, что там мне будет не комфортно. Квартира мне в целом понравилась, я решила, что уберусь в ней и всё будет хорошо.
Зарегистрирован: 18.04.2021
#7 написал: Luminary
Сегодня, 02:30
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 598
Цитата: Alisha134
Цитата: Gostiya
Понравился призрачный гопник. Стало так жутко и противно. И как-то достоверно. Представила, что женщина одна с ним в квартире и он может смотреть на неё, а она ничего сделать не может. Если допустить, что место помнит события, как оттиск, и хранит атмосферу, то очень может быть, что непьющий человек в квартире, где царили пьянки начнёт хотеть выпить. Алкоголь это ведь не от света идёт. Пьющие люди впадающие в белую горячку не ангелов видят, не блаженство - змей, крыс, мышей, слышат голоса, чувствуют надвигающуюся смертельную угрозу. Часто вешаются. Это эмоциональное состояние вполне может оставить свой отпечаток в пространстве. Навязываться, захватывать чужое восприятие. Это интересно. Обряды помогли скорее всего рассказчице перестать боятся, стать более уверенной.


Знаю только то, что первым собственником, был мужчина, платежи за домофон, по-прежнему, приходили на его ФИО. Не знаю, что с ним стало, квартиру продали. Новая собственница, которая и сдала мне квартиру, сама в ней не жила, только сдавала, судя по всему, ещё и посуточно, так как квартира была очень грязная, пыльная и местами, довольно покоцанная (например, облицовка входной двери, внутри квартиры, была снизу проломлена, это не сильно видно, если не приглядываться, будто кто-то, со всей дури ногой влупил) А что делается на съёмных квартирах, особенно, посуточных? Пьянки, употребление всякого рода веществ, мужчины водят любовниц и девушек, как выразился наш президент, с «пониженной социальной ответственностью» smirk Так что, удивляться ничему не приходиться. Но я, когда заезжала, ни о чем таком не думала и даже не подозревала, что там мне будет не комфортно. Квартира мне в целом понравилась, я решила, что уберусь в ней и всё будет хорошо.

Мужчинами из назвали, значит, ну да ну да))они мужчины, а девушки, которых они водят плохие, и с пониженной ответственностью, зато они сами на коне и молодцы)))) на посуточных квартирах встречаются влюбленные пары, живущие в разных городах и не имеющие возможности встретиться нигде, ещё студенты снимают их на праздники, а вообще лучше жить не одной и тогда ничего мерещиться не будет))
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
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