Предчувствие смерти. Сны и знамения

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Alisha134 Просмотров: 267 Комментарии: 1 +3 Вчера, 20:50 by

Произошло это со мной, в ноябре 2009 года. Ровно за неделю до смерти моей родной бабушки, со стороны матери, которой было на тот момент 88 лет, мне приснился сон. Сидит дядя Вова (моя родная тетя жила с ним в гражданском браке больше 20 лет, из-за своей инвалидности она не могла иметь детей, жили они вместе с моей бабушкой, втроём) на деревянной скамье, в каком-то неизвестном мне деревянном доме, перед ним - деревянный стол, а на столе - два крупных прямоугольных свёртка из черно-белых газет, и я понимаю, что в этих свёртках - пепел, типа того, что после кремации бывает (сама не знаю, как это выглядит в реальности, но во сне, это было понятно). Дядя Вова, в моем сне, показывает рукой на эти два свёртка и говорит: «Это мои два самых близких человека».И тут, я будто «вхожу» в его тело, чувствую его горе. Начинаю задыхаться от рыданий и падают с лавки навзничь.Просыпаюсь вся в слезах, подушку было хоть отжимай. Ощущения были реальными, очень неприятными, даже спустя некоторое время после сна. Через три дня умирает родной брат д. Вовы в Орске, а через неделю - моя бабушка, его тёща.Их не кремировали, если что, похоронили по православным обычаям. В день похорон я на удивление легко проснулась утром, из-за непередаваемого чувства гармонии, просто безграничного ощущения неги, больше такого я в своей жизни не испытывала. Ещё, у меня было ощущение, будто кто-то стоит в противоположном углу комнаты, и это место, не смотря на мглу раннего утра, было светлее, чем в других местах комнаты. Я никого не видела, ни во сне, ни наяву, но было интуитивно, ощущение чьего-то присутствия.Мама намедни уехала в область, чтобы подготовить всё к похоронам. Мне нужно было к 8:00 пойти на автобусную остановку и дождаться автобуса, чтобы уехать в область, где жила бабушка. На похоронах мне стало так же плохо, как и во сне за неделю до этого. Видя бабушку в гробу, в зале, я стала задыхаться от нарастающего волнения и своего плача, это были мои первые похороны, я ушла на кухню, там немного отдышалась. В этот момент интуитивно почувствовала, будто разряд тока, как маленькая шаровая молния, носится по всему периметру кухни, по стенам, и это меня немного отвлекло. Не знаю, что это было - галлюцинации из-за горя или бабушкина душа.Про свою бабушку скажу, что она была самым добрым человеком среди моих родственников. Сочувствующая, добрая, справедливая, у неё было большое сердце, несмотря на огромные испытания, что выпали на её тяжёлую жизнь. В то время как её соседки, возрастом как и моя бабушка, сидели и сплетничали на лавочке, обсуждая всех и вся, она на кухне сидела и читала молитвы за близких. Трудилась она от зари до зари, никогда не жаловалась на свою жизнь и болезни, терпела молча, хотя мы расспрашивали её и хотели помочь. После смерти мне пришло ощущение, и я даже сказала вслух, что такого человека, с большим сердцем и необъятной душой, как моя бабушка, больше не будет в нашей семье. В течение 8 лет после смерти, она мне снилась в разных снах. Часто во сне она стояла по правую сторону от моей тетки (на тот момент, ещё живой), как её ангел-хранитель. Но иногда были сны, в которых я понимала, что она умерла, и мне становилось от этого нехорошо. Один раз я сказала вслух, после того, как проснулась, что если бабушка не может по-другому, то пусть вообще мне не снится, так как после таких снов, мне было не по себе. Она перестала мне снится. Было только 1-2 раза, после этого, в течение нескольких лет, сны были обычными, без неприятных ощущений.

Ключевые слова: Предчувствие смерть душа похороны авторская история

Другие, подобные истории: