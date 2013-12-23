И снова вещий сон

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:15

Причина: Авторская стилистика сохранена, добавлена категория

Злобная белка Просмотров: 479 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 06:15 by

В 2013 году у моей мамы погибает родной брат Сергей (т.е мой дядя). Молодой мужчина, в расцвете сил - и сорока лет не было. За неделю до трагедии, снится моей маме сон. Приходит к ней во сне покойный одноклассник Миша. Миша, по прозвищу Абатя (уж не знаю, кто это придумал), в свое время был жутко влюблен в мою маму, а за года 2-3 до этих событий, утонул по-пьяни в деревенской речке. Так вот, подходит он к моей маме, держит в руке горшок из земли, самого глиняного горшка нет - лишь земля в форме него. А наверху - росточек, маленький такой и зеленый. Молча протягивает это все моей маме, а она его берет. Со слов мамы, проснулась она в таком ужасе, тревожно так на душе стало - ведь есть примета, что нельзя у покойников во сне ничего брать. Спустя неделю звонят родственники из Беларуси, мол, брат умер - приезжай. Самое интересное, что за пару дней до трагедии, мой покойный дядя Сережа с утра подошел к своей матери (моей бабушке) и с паникой начал рассказывать, что проснулся он с утра, посмотрел на открытую дверь в комнате и увидел покойную бабку Алену, что умерла лет 5 назад. Его как током шибануло - не мог понять, то ли приснилось, то ли с перепоя. Бабушка тогда подумала, что Сергей изрядно выпил с вечера... Так вот, прошло время, у нас еще 2 деда умерло, родственников в нашей семье очень много. У моей пробабки Алены семь детей было, один из них мой дед родной... И вот 2018 год, я лет 5 не приезжала в гости, уже и замуж вышла. Решила мужа свозить в деревню. И вот опять снится маме сон. Стоят на огороде покойный дядя Сережа, Абатя, покойный двоюродный дед и мой дедушка родной. Стоят,улыбаются и молчат. Мама проснулась в панике - не могла понять почему среди покойников отец ее живой стоит. Через неделю звонят родственники - дед умер - инфаркт. К живому деду не успела я приехать,а ведь могла это сделать много раз. Но он мне приснился: стоял, улыбался, даже говорил что-то. Но все равно обидно так, кошки на душе скребут. Цените близких, не забывайте и почаще навещайте.

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