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Истории из жизни / Сны

И снова вещий сон

В 2013 году у моей мамы погибает родной брат Сергей (т.е мой дядя). Молодой мужчина, в расцвете сил - и сорока лет не было. За неделю до трагедии, снится моей маме сон. Приходит к ней во сне покойный одноклассник Миша. Миша, по прозвищу Абатя (уж не знаю, кто это придумал), в свое время был жутко влюблен в мою маму, а за года 2-3 до этих событий, утонул по-пьяни в деревенской речке. Так вот, подходит он к моей маме, держит в руке горшок из земли, самого глиняного горшка нет - лишь земля в форме него. А наверху - росточек, маленький такой и зеленый. Молча протягивает это все моей маме, а она его берет. Со слов мамы, проснулась она в таком ужасе, тревожно так на душе стало - ведь есть примета, что нельзя у покойников во сне ничего брать. Спустя неделю звонят родственники из Беларуси, мол, брат умер - приезжай. Самое интересное, что за пару дней до трагедии, мой покойный дядя Сережа с утра подошел к своей матери (моей бабушке) и с паникой начал рассказывать, что проснулся он с утра, посмотрел на открытую дверь в комнате и увидел покойную бабку Алену, что умерла лет 5 назад. Его как током шибануло - не мог понять, то ли приснилось, то ли с перепоя. Бабушка тогда подумала, что Сергей изрядно выпил с вечера... Так вот, прошло время, у нас еще 2 деда умерло, родственников в нашей семье очень много. У моей пробабки Алены семь детей было, один из них мой дед родной... И вот 2018 год, я лет 5 не приезжала в гости, уже и замуж вышла. Решила мужа свозить в деревню. И вот опять снится маме сон. Стоят на огороде покойный дядя Сережа, Абатя, покойный двоюродный дед и мой дедушка родной. Стоят,улыбаются и молчат. Мама проснулась в панике - не могла понять почему среди покойников отец ее живой стоит. Через неделю звонят родственники - дед умер - инфаркт. К живому деду не успела я приехать,а ведь могла это сделать много раз. Но он мне приснился: стоял, улыбался, даже говорил что-то. Но все равно обидно так, кошки на душе скребут. Цените близких, не забывайте и почаще навещайте.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:15
Причина: Авторская стилистика сохранена, добавлена категория
Сегодня, 06:15 by Злобная белкаПросмотров: 479Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Вещий сон дядя дед деревня родственники мама покойники авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:42
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1439|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 175
Ну что же, посыл хороший. А вот , что нельзя брать у покойников не слышала. Обычно всё наоборот. Брать — хорошо, отдавать —' плохо
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:26
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2002|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 879
Надо же как в вашей семье чуют смерть близких. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 12:37
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 515
Говорят, что еще всякие деревянные строения снятся к смерти близких или знакомых людей. Насколько мне известно, именно новые постройки во сне как бы предвещают несчастье. Матушке моей приснилось однажды, что посреди завода, на котором она работала в ту пору, построили огромную деревянную баню посреди стоянки для тягачей. Мать говорит, бегала во сне, возмущалась, с какой стати, кто отдал распоряжение, с кем согласовано и т.д. Утром собиралась на завод и уже от водителя, который за ней приехал, узнала, что у молодой женщины, замдиректора, с которой она очень дружила, ночью погиб в аварии муж. Поехал в соседний город на машине знакомого, т.к. свою сдал в сервис. Выехал на встречку под фуру. Видимо, переоценил мощность чужого автомобиля и не успел уйти от лобового столкновения.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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