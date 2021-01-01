Ночные странности в доме бабушки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Talisha Просмотров: 292 Комментарии: 0 +4 Вчера, 22:23 by

О бабушкином доме у меня остались самые теплые воспоминания, хотя случались там некоторые странности.А вот сестренка на днях рассказала две истории из детства (дошкольного возраста, лет 5), того периода, когда мы жили у бабушки летом. Одна из них перекликается с моей, которую я уже опубликовывала здесь под названием "Когда мы спим...". Итак, повествование будет идти лица сестры.1.Как-то ночью я проснулась от того, что захотела в туалет. Хоть и маленькая, но будить никого не стала. Вышла на веранду, где стояло ведро, сделала свои дела и уже собралась заходить обратно в дом, как увидела, что к дверному проему (выходу на веранду), подошла бабушка и встала в нем. Большая, в белой ночнушке, такая родная! Я обрадовалась, в темноте одной страшно по дому ходить. Подбежала к ней, чтоб обнять и... руки сомкнулись на надувшейся пузырем шторе, что висела там. "Бабушка" будто сдулась, и вот это ощущение пустоты в объятьях меня мгновенно безумно напугало, так, что я бегом вернулась в кровать. Сквозняков в доме не было, шторы обычно свисают плоско и они не белые!2.Возможно, это был лишь сон, но помню очень явственно, как проснулась среди ночи так же, на своей кровати, в той же комнате. Стоит описать, что кровать стояла в углу под окном, и ужас заключается в том, что когда я проснулась, она была выдвинута вместе со мной в середину комнаты, близко к двери на веранду. Кто и зачем передвинул её вместе со мной спящей - роились мысли в голове? Я оглядела комнату в ужасе, залезла с головой под одеяло и так и заснула там. Утром, когда проснулась, кровать стояла на своем месте в углу.

Ключевые слова: Сон перемещение вещей видение фантом бабушка авторская история

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