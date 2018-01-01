Бабушка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:50

Nik_dk Просмотров: 269 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:50 by

Это случилось со мной 13 лет назад. Неожиданно моей семье сообщили, что умерла бабушка (мать моей мамы). Мы всей семьёй выехали на похороны. Сестра моей мамы проживала в том же селе, что и покойная бабушка. Тётя и мои родители ночевали в доме бабушки, они готовились к похоронам. Я, так как безумно боялась покойников, ночевала в доме тети. Я устала в дороге и мгновенно уснула.Но где-то в полночь я проснулась от странных звуков. На улице завывал ветер, а в доме творилась какая-то чертовщина. Я чётко слышала, что разбивается посуда, гремят ложки и вилки. Я лежала ни жива ни мертва. Было ужасно страшно. Но тут я услышала шаги, они приближались к кровати, на которой я лежала. От страха я зажмурила глаза и с головой укрылась одеялом. Я безумно боялась увидеть ЭТО. Дойдя до моей кровати, шаги затихли, но минуты через две ЭТО также громко протопало назад. Минут через пять все стихло. Я боялась пошевелиться и думала, что сегодня уже точно не усну, но незаметно погрузилась в сон.Утром мы с дядей обнаружили на кухне несколько разбитых тарелок. Я рассказала ему о том, что слышала ночью, но он мне не поверил. Да и ещё меня обвинил в битье посуды. К моему счастью, в этот день с учёбы приехала двоюродная сестра, мы с ней спали вместе, и больше я ничего не замечала. После похорон дядя зачем-то поехал в дом бабушки. На обратном пути его машина забуксовала. Он долго не мог выехать. Вдруг он увидел полупрозрачный силуэт, очертания которого напоминали бабушку. Она подошла к багажнику и начала толкать машину. Дядя мгновенно выехал и поехал прочь, не оборачиваясь.После смерти бабушки дом остался пустовать. Он находился в конце села. Дома по соседству в основном принадлежали дачникам, приезжающим на лето. Дело было в марте, поэтому практически никого из соседей не было. Но пес тети после похорон почему-то остался во дворе бабушкиного дома и прожил там неделю, потом вернулся голодный домой. Почему он остался там и чем питался — непонятно. Позже родители рассказывали, что, когда ночевали в том доме, тоже слышали странные звуки. Была ночь, тело бабушки лежало в гробу. Никто не спал. Вдруг они услышали звук льющейся воды, похожий на то, когда воду наливают в кружку. Все осмотрев, они ничего не обнаружили. Также слышали звук потрескивания дров, но печь не топили. А на сороковой день мою маму кто-то дергал ночью за ногу. После этого все странности прекратились.Автор: Trimid2.

Ключевые слова: Бабушка призрак ужас страх

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