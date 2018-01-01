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Истории из жизни

Бабушка

Это случилось со мной 13 лет назад. Неожиданно моей семье сообщили, что умерла бабушка (мать моей мамы). Мы всей семьёй выехали на похороны. Сестра моей мамы проживала в том же селе, что и покойная бабушка. Тётя и мои родители ночевали в доме бабушки, они готовились к похоронам. Я, так как безумно боялась покойников, ночевала в доме тети. Я устала в дороге и мгновенно уснула.

Но где-то в полночь я проснулась от странных звуков. На улице завывал ветер, а в доме творилась какая-то чертовщина. Я чётко слышала, что разбивается посуда, гремят ложки и вилки. Я лежала ни жива ни мертва. Было ужасно страшно. Но тут я услышала шаги, они приближались к кровати, на которой я лежала. От страха я зажмурила глаза и с головой укрылась одеялом. Я безумно боялась увидеть ЭТО. Дойдя до моей кровати, шаги затихли, но минуты через две ЭТО также громко протопало назад. Минут через пять все стихло. Я боялась пошевелиться и думала, что сегодня уже точно не усну, но незаметно погрузилась в сон.

Утром мы с дядей обнаружили на кухне несколько разбитых тарелок. Я рассказала ему о том, что слышала ночью, но он мне не поверил. Да и ещё меня обвинил в битье посуды. К моему счастью, в этот день с учёбы приехала двоюродная сестра, мы с ней спали вместе, и больше я ничего не замечала. После похорон дядя зачем-то поехал в дом бабушки. На обратном пути его машина забуксовала. Он долго не мог выехать. Вдруг он увидел полупрозрачный силуэт, очертания которого напоминали бабушку. Она подошла к багажнику и начала толкать машину. Дядя мгновенно выехал и поехал прочь, не оборачиваясь.

После смерти бабушки дом остался пустовать. Он находился в конце села. Дома по соседству в основном принадлежали дачникам, приезжающим на лето. Дело было в марте, поэтому практически никого из соседей не было. Но пес тети после похорон почему-то остался во дворе бабушкиного дома и прожил там неделю, потом вернулся голодный домой. Почему он остался там и чем питался — непонятно. Позже родители рассказывали, что, когда ночевали в том доме, тоже слышали странные звуки. Была ночь, тело бабушки лежало в гробу. Никто не спал. Вдруг они услышали звук льющейся воды, похожий на то, когда воду наливают в кружку. Все осмотрев, они ничего не обнаружили. Также слышали звук потрескивания дров, но печь не топили. А на сороковой день мою маму кто-то дергал ночью за ногу. После этого все странности прекратились.

Автор: Trimid2.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50 by Nik_dkПросмотров: 269Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бабушка призрак ужас страх

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