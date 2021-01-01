Овраг

Летяга Просмотров: 267 Комментарии: 0 +7 Вчера, 22:08 by

В далёком 2012 году, окончив универ, я устроился работать в психиатрическую больницу по специальности и, чтобы сводить концы с концами, еще и на подработку барменом. Выходило неплохо, несмотря на вечный недосып и периодические траблы с проездом: от одной точки до другой 8 км по лесу. Но история не об этом - это здесь для антуража.Был уже ноябрь. Сменщица в баре как-то попросила подменить ее на несколько часов за умеренную плату. Пятница, в психушке короткий день, почему бы и да, решил я и к десяти вечера был за стойкой. Вечер обещал быть спокойным - несмотря на пятницу посадки не было, работы не много. Так-что в курилке я просидел больше, чем за стойкой, и к двум часам ночи был полностью свободен. Настроение было отличным и, прихватив пару бутылок пива из бара, я решил пройтись до "таксопарка" - площадки перед ЖД-вокзалом, где стояли таксисты. Убера и ЯТ у нас еще не было. В субботу отец звал в баньку и утром все равно пришлось бы ехать к родителям, так что решил ехать сейчас.Таксист довёз меня до перекрестка, где заканчивался асфальт, и благополучно высадил. Дальше дорога лежала по разбитой грунтовке. Благо был ноябрь, вся грязь замёрзла, и можно было не опасаясь дойти посуху до самого дома родителей. Пройдя метров сто я обратил внимание, что не горит ни один фонарь и деревня выглядит как-то особенно пустынно - ни лая собак, ни звуков машин вдалеке на трассе. Царство тишины и темноты. Освещая пядь земли перед собой фонариком моторолы, я прошел большую часть дороги без приключений, но с какой-то нарастающей тревогой. Что-то мне казалось странным в этой ночи, не давало покоя и заставляло быть настороже. Смутное, мерзкое чувство, что сейчас что-то произойдет не оставляло до самого оврага, мимо которого нужно было пройти.Метрах в тридцати от него я остановился. Еле уловимая мелодия доносилась до моего уха со стороны улицы, на которой жили родители. Меня это как-то успокоило. Через десяток шагов я различил музыкальные ритмы - играла свадебная музыка. Национальная мелодия шарманок и гармони, вперемешку с колокольчиками разносилась в ночной тиши. Меня это так успокоило и даже обрадовало - видимо, кто-то гуляет, значит я не один в этой темноте не сплю. Судя по отдаленности - мне оставалось пройти метров триста. Тогда мне не показалось странным, что музыка усиливалась только на подходе к оврагу, когда же я повернул, музыка начала резко отдаляться. Будто свадебный поезд сорвался с места и вместе с музыкантами припустил на всех парах.Я не успел удивиться или хоть как-то среагировать на это, когда краем глаза на самом краю оврага заметил силуэт. Метра полтора, белое пятно. И тут волосы на моей голове зашевелилось - чем дальше для меня удалялась музыка - тем сильнее становился другой звук. Нарастающий, нечеловеческий вой. И шел вой со стороны белого пятна, на которое я не осмелился посмотреть. Звук был похож на дикую какофонию звуков: мне слышался и плач младенца, и женский крик, и собачий вой, и птичье щебетание. Я сравнялся с белым силуэтом, для меня он был слева. Страх уже почти полностью мной овладел, но я продолжал идти. Что-то во мне несгибаемо продолжало передвигать мои ноги дальше по дороге, не давало повернуть голову и разглядеть источник звука. "Это просто собака. Собака. Наверняка собака. Просто веди себя естественно, и она не тронет. Старая облезлая гончая местного любителя поохотиться на дичь по осени". Шаг за шагом я спустился в низину, оставалось метров сто в горку и поворот. "Мне нужно дойти до поворота," - говорил кто-то во мне. "Главное - не оборачивайся! Что бы ни происходило позади тебя - не оглядывайся!".Каждый шаг давался с огромным усилием. Будто во сне, убегая от монстра - твои ноги становятся ватными, ты теряешь сознание, тебя накрывает отчаянье и хочется проснуться. Но это не сон. Надо идти. Идти и не оглядываться. Вой нарастал. Он уже перекрыл любые другие звуки. Казалось, нечто кричит мне уже прямо в уши, вот-вот вцепится в мои плечи и заставит обернуться. Страх волнами накрывал и накрывал мое сознание и, уже почти теряя рассудок, я на четвереньках, цепляясь в мерзлую ноябрьскую землю, выбрался вверх из низины. Всего метров пятьдесят, но мне показалось, что шел их целую вечность. Последние метры вообще пришлось преодолевать на четвереньках - ноги перестали слушаться. Но вой не прекращался - наоборот. Казалось он проникает в каждую клеточку, потрошит тебя изнутри, буквально ослепляет тебя.И тут вспомнилась молитва, которую в детстве бабушка заставляла нас учить с сестрёнкой наизусть. Общеизвестное "Отче Наш". Непослушным языком я вслух начал повторять по памяти строчки, которые уже давно забыл. В те года я уже давно не верил в бога, да и сейчас у меня есть свой, "еретический" взгляд на тему религии и веры. Но тогда это стало спасением - строчка за строчкой я повторял слова и напрягал память. Видимо, благодаря этому усилию, сознание вцепилось в реальность, в инстинкты и стало легче идти. Затем, повторяя строчки заново, я заметил, что вой начал утихать. Постепенно, все также не оглядываясь, и вслух невпопад читая строчки, я завернул за поворот. Вой резко оборвался. Будто перекрыли кран с водой - иссяк.Выкурив пару сигарет перед домом, я зашёл. Включив свет в коридоре, я подошёл к зеркалу - волосы стояли дыбом. Никогда больше такого не видел - моя запущенная шевелюра торчала во все стороны, как это обычно изображают в комедиях. Страх оставлял потихоньку, и я рухнул на стоявший в коридоре диванчик и вырубился даже не раздеваясь. Свет так и не погасил.Утром я, первым делом, с приятелем обследовал место, где ночью видел нечто, но следов так и не нашел. Историю особо никому не рассказывал в тот день. А в понедельник, на основной работе, у меня состоялся длинный диалог с коллегой - клиническим психологом. Она выясняла все детали произошедшего, мы перебрали десятки вариантов, но к однозначному ответу так и не пришли. На нервах, я вышел перекурить. Коллега к моему удивлению, попросила сигарету и тоже вышла со мной. Молча мы стояли пару минут, глядя на лес за белым забором и свинцовое ноябрьское небо. "Знаете, NektoZdes," - она пристально смотрела меня, держа сигарету, словно в первый раз. - "Я посоветую вам забыть эту историю. Не нужно искать объяснений. Так можно и с ума сойти".Автор - NektoZdes.

Ключевые слова: Ноябрь лес овраг ночная дорога музыка вой ужас

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