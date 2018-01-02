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Истории из жизни

Так и не поздоровались…

Сидел на дежурстве, когда раздался звонок на мобильный. Звонила жена. Странно — в такое время она обычно уже давно спит с детьми (время было близко к двум часам ночи).

В трубке испуганная Наташка шёпотом, сквозь всхлипы, попросила срочно приехать домой, так как близнецы ведут себя, мягко говоря, неадекватно (малышам по 6 лет). Объяснить ничего толком не смогла, только плакать сильнее начала. Пришлось сорваться с работы, упросить сменщика прикрыть перед начальством и гнать посреди ночи в другой конец города.

Наташа встретила в подъезде в одном халате и босиком. С рыданиями бросилась на шею, на предложения зайти в квартиру еле согласилась. На требование объяснить, что же все-таки происходит, разрыдалась и начала показывать пальцем на детскую комнату.

Я пошёл к малышам, она за мной не пошла. Дети были в комнате, они обрадовались моему приходу, но на вопрос, что случилось, тоже ничего вразумительного не ответили, только сказали, что маму напугала бабка, которая вылезла из окна. Я спросил, что за бабка и почему мать испугалась её. Сын ответил — мол, мама зашла и с бабкой не поздоровалась, а мы их познакомить хотели; бабка маме руку протянула, а та убежала…

— И где сейчас эта старушка? — в недоумении спросил я.
— Да вон, прямо над тобой. Пап, какой ты смешной, подними голову — она с тобой поздоровается!

Я поднял голову, сам не понимая, что делаю. На потолке была видна тень. Я быстро сообразил, что ей там просто взяться неоткуда. Схватил детей и уже сам на грани истерики выбежал из квартиры. Жена выскочила за мной, и мы поехали посреди ночи к родителям.

Что произошло тем вечером, Наташа до сих пор мне не рассказала. Но домой, пока батюшку не привели, ехать отказывалась. Дети нам до сих пор припоминают, что мы бабку обидели — а она, мол, была забавная, даже по стенкам бегать умела.

Автор неизвестен.
Источник: здесь.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23 by ШерриПросмотров: 709Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Бабка призрак тень страх ужас

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Комментарии

#1 написал: Птичка-мозгоклюйка
Сегодня, 12:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 106
Ну и поздоровались бы с бабушкой! 369 А то как-то невежливо получилось noknow
Зарегистрирован: 2.01.2018
#2 написал: Anais
Сегодня, 14:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 363
Жутко такое услышать, особенно среди ночи. А может это родственница какая-нибудь была? Может старушка зла и не хотела? Не пробовали расспрашивать детей как она выглядела?
Зарегистрирован: 19.02.2016
 
#3 написал: Шерри
Сегодня, 14:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 433
Цитата: Anais
Жутко такое услышать, особенно среди ночи. А может это родственница какая-нибудь была? Может старушка зла и не хотела? Не пробовали расспрашивать детей как она выглядела?

Эта история с сайта, где авторы анонимно выкладывают рассказы.
Я думаю, для детей, даже если расспросить старушка и останется старушкой, без подробностей)
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#4 написал: t.eir
Сегодня, 15:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
А с кем здороваться-то?
Зарегистрирован: 18.05.2018
#5 написал: Шерри
Сегодня, 15:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 433
Цитата: t.eir
А с кем здороваться-то?

С бабуленцией, которая в окно влезла)
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#6 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 16:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 585
Ну вот, сразу освятить. А кто будет защищать интересы детей. Им то было весело, прикольная бабка которая бегает по стенам.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#7 написал: Мертвая Тишина
Сегодня, 18:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 176
Жена, значит, в подъезде сидела в халате, писаясь от ужаса, а детей в комнате с "бабкой" оставила? Хорошая мать...
Зарегистрирован: 17.07.2013
#8 написал: Минди
Сегодня, 19:35
0
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Репутация: (171|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 092
Ндаа, реакция матери весьма странная.. Сама на площадку, а дети пускай там сами разбираются с "бабкой". Да и отец хлипеньким оказался - до истерики напугался тени. Еще как то прям странно читать "малыши". Шестилетки - вполне себе большенькие ребята. А так да. неприятно услышать про бегающую по стенам бабку ночью. Но реакция родителей уж больно сильная. +++
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#9 написал: Crow117
Сегодня, 20:22
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 25
Цитата: Мертвая Тишина
Жена, значит, в подъезде сидела в халате, писаясь от ужаса, а детей в комнате с "бабкой" оставила? Хорошая мать...

Я вот тоже этот момент не поняла 487
дети могут по своей наивности и незнанию "реалий жизни" принимать плохое за хорошее. На то они и родители, чтобы быть рядом и защищать/спасать от опасности.
Ну а так +. Тени на потолке - не дай Бог.
Зарегистрирован: 3.08.2019
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