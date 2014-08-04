Две истории из одной больницы

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:22

BlackSea Просмотров: 430 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 06:22 by

Довелось мне на рубеже тысячелетий, в полудетстве, попасть в одну не слишком популярную больницу на юге России. Тогда ещё не было хосписов, не особо заморачивались орфанными заболеваниями, в общем, - это было полузакрытое медучреждение больше для исследований, повышения квалификации/защиты кандидатских, но, что важно, туда направляли действительно лучших медиков, и смертность в этой больнице стремилась к нулю. Пациентов там было сильно меньше, чем в среднестатистической больнице, но в основном они проводили там довольно длительное время. Как я, например, - с сентября 2000 по конец марта 2002.Впрочем, в подростковом возрасте, даже находясь длительное время в медучреждении, мало думаешь о том, что ты чем-то можешь болеть, и находишь позитив и приключения чуть больше, чем везде, особенно, если Святки и самое время гадать.Для гадания идеально подходила гладильная комната - она была абсолютно пустая, не считая стола и огромного зеркала на стене, открыта 24/7, и сестра-хозяйка в ней не появлялась от слова "совсем", тем более - ночью.Первое гадание мы с подругами устроили на зеркалах, это были Святки'2001. Два установленных напротив друг друга зеркала, свеча, все как положено. Я, как инициатор, иду первой. Часов на руке не было, я не знаю, сколько я прождала хоть какой-то образ "суженого-ряженого" и уже даже собиралась выходить и сказать всем, что эта затея пустая, ничего не работает.Примерно сразу после этих мыслей в зеркале появляется точка и начинает быстро расти. Я всматриваюсь, вижу, что это явно не чьё-то лицо, картинка становится всё больше, и в какой-то момент я вижу в зеркале арку из винограда, под ней - длинный стол и много-много людей за столом, лиц которых я даже не успела рассмотреть. Стало как-то не по себе, я опрокинула маленькое второе зеркало, сбила свечу и вылетела в коридор к ожидавшим меня сопалатницам.Поделилась с ними впечатлениями, рассказала всё, что видела, добавила, что разочаровалась - никакого суженого не видела же - и пошла в палату спать. Девчонки решили продолжить без меня и наутро рассказывали разное - у кого-то ничего не получилось, кто-то увидел в зеркале Джонни Деппа/Николаса Кейджа/любого другого секс-символа тех времён (если честно, даже не помню, кого именно кто видел), в общем, обычные девчачьи фантазии с претензией на реальность.Второе святочное гадание было через год. К нам в отделение попала взрослая женщина (да, там лежали вне зависимости от возраста), которая, узнав о нашем желании узнать судьбу, предложила жечь бумагу на тарелке и по тени определять будущее. К слову сказать, это развлечение я не понимала с детства, потому что пятна Роршаха для меня - это просто чернильные пятна, я не умею видеть зверей в формах облака, а также фигуры, образованные гущей на кофейной чашке - ноль фантазии, в общем. Но я согласилась.Тетка посмотрела на тень пепла смятой мной бумаги и задала вопрос: "У тебя отец не болеет? Вижу медведя, который погибнет к середине года". Я, смеясь, сказала, что он не только не болеет, но и вообще, он спортсмен-силовик, и с его должностью и доходом ему доступна любая медицина, в том числе и зарубежная. В общем, разочаровалась я в очередной раз в гадании на жженой бумаге.Второе гадание сбылось быстро, вопреки тому, что я о нем забыла на следующий день - папа погиб в том же году, на Пасху, перед смертью несколько недель боровшись за жизнь, как сказали врачи. И да, его фамилия была схожа со словом "медведь", хоть та тетка и не могла об этом знать - моя фамилия была другой.О первом гадании я вспомнила гораздо позже, когда выходила замуж. Мы гуляли свадьбу во дворе дома свекра, за длинным столом, который был увит аркой из виноградных листьев. Это было внезапно, за день до свадьбы я впервые увидела это место и узнала эту арку и этот стол только в момент застолья.Посыл моей истории в том, что лучше не гадать, кмк. Какой-то нехороший осадок остаётся по прошествии времени.А, может, все дело в том, где именно происходили эти гадания - мне неведомо...

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