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Истории из жизни

Скоровские истории #102: Хронический галлюциноз

Галлюцинации бывают не только при алкогольном психозе, но и при других состояниях, например при шизофрении. Раньше мы всех пациентов с психозами, за исключением больных туберкулёзом, отвозили в одну психиатрическую больницу в Екатеринбурге, где были разные отделения - взрослые наркологическое и психиатрическое отделения, детское психиатрическое, общая реанимация и токсикологическое отделение. Один был минус - далеко находится эта больница. Сейчас мы пациентов возим чаще всего поближе. Зато в разные больницы. И если раньше не надо было заморачиваться, кого и куда везти, то теперь приходится разбираться на месте самим. Ведь если это алкогольный психоз, то везём в наркологию, а если это проявление шизофрении - в психиатрическую больницу. Да только бывают случаи, когда и узкие специалисты не могут разобраться. Куда уж нам, фельдшерам? Расскажу вам одну историю. История тех времён, когда мы все психозы в одну больницу возили, сопровождали нас в таких случаях милиционеры, а для фиксации буйных пациентов использовали наручники. И работали мы по одному человеку.

Поступил вызов. Мужчина 66 лет странно себя ведёт. На адресе меня встретила женщина средних лет и пожилая женщина с загипсованой ногой. Сам пациент сидел на кухне. Сначала я прошла в комнату поговорить с родственниками. И была удивлена услышанным.

Пациент находится в длительном запое. Пьёт водку каждый день на протяжении пяти лет. И все эти пять лет мужчина видит галлюцинации. Он видит умерших родственников, разговаривает с ними, выпивает. Пять лет у мужчины галлюцинации, а за медицинской помощью он не обращался. Я спросила жену и дочь (именно они меня и встретили) почему так затянули? Оказывается, что "жалко его было в больницу отдавать". Почему сегодня решили вызвать скорую? Потому что жена пациента сломала ногу. Обычно мужчина выпивал немного и проблем не возникало. Но когда напивался, поднимал руку на свою жену. Жена тогда убегала к дочке домой. Теперь, когда нога в гипсе, женщины опасаются, что пожилая женщина не успеет убежать к дочке, если муж напьётся. Он тогда может сильно побить свою жену.

Ну да. Логично :)

Пошла поговорить с мужчиной. И вот что я от него узнала. Действительно, пьёт уже пять лет каждый день, но понемногу. Просыпаясь утром, мужчина ощущает сильную головную боль. Тут приходят "усопшие отец и старший брат" и предлагают выпить. Отец с братом умерли много лет назад, и пациент прекрасно это понимает. После "прихода" умерших родственников, мужчина идёт на кухню, наливает всем трём по рюмке водки. Они сидят за столом, выпивают, разговаривают, поют старые песни. А потом голова перестаёт болеть и родственники уходят. И так каждый день на протяжении пяти лет.

В первый год один раз пытался водку не пить, "так они весь день ходили и ныли, что я их не уважаю, раз пить не хочу с ними. А как выпили, так сразу и ушли".

Пациент спокойно дал себя осмотреть. И я его уговорила поехать в больницу "пообследоваться" - выяснить причину головных болей. В больницу он поехал добровольно. Привезла я его с диагнозом "Галлюцинаторно-бредовый синдром. Дебют шизофрении?"

В психиатрической больнице дежурил в тот день заведующий приёмным отделением. Я ему всё, что узнала от пациента и его родственников, рассказала. Прочитав мой диагноз в направлении, заведующий сказал, что я ерунду написала. Диагноз будет другой. И велел писать другое направление. "Жираф большой - ему видней," - решила я, не стала спорить и написала под диктовку новый диагноз: "Алкоголизм. Хронический алкогольный галлюциноз." Я не знала, что алкогольный галлюциноз бывает хроническим. Но я не нарколог и не психиатр. Я всего лишь фельдшер, а во время учёбы на наркологию и психиатрию очень мало времени нам было отпущено. Поэтому с этими предметами знакомили очень поверхностно. Написав новое направление и сдав больного в надёжные руки современной психиатрии я уехала обратно в свой город. И забыла про этот случай. Через полгода мне об этом мужчине напомнила наш врач.

Каждые пять лет нас отправляют на учёбу - курсы повышения квалификации. Вот и одна из наших врачей, Валентина Антоновна (имя изменено) поехала учиться. В тот год учёбу по психиатрии проводили в той психиатрической больнице, куда мы возим наших пациентов с психозами. Валентина Антоновна рассказала, что им всем показывали того мужчину. Он уже полгода находится на лечении. И ему не могут поставить точный диагноз. От алкогольного галлюциноза пришлось отказаться. И шизофрению с точкой поставить пока не могут, так как "клиническая картина не соответствует". Поэтому шизофрения пока под вопросом. Мужчина полностью обследован. Ничего особенного не обнаружено - изменения носят "возрастной характер". Но было назначено лечение, какое обычно назначают при шизофрении. Не помогает. Как приходили по утрам отец с братом, так и ходят. Правда водку уже не пьют. Мужчину в больнице научили вместо водки водичку минеральную разливать по стаканам, и говорить усопшим родственникам, что это водка. А родственники и не спорят. Выпьют водички, поговорят о жизни, споют несколько старых песен и уходят.


Автор: MamaLada.
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Вчера, 14:49 by ЛетягаПросмотров: 899Комментарии: 9
+25

Ключевые слова: Скорая галлюцианции психоз умершие родственники шизофрения пациент

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Вчера, 16:14
+6
Группа: Посетители
Репутация: (442|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 993
Стойкие бойцы. Как ходили, так и продолжают ходить, хоть керосином их угощайте. Предложить бы мужику проверить наличие копыт у призрачных бати с братом. Мож, это они?
Подумалось, что психиатрам пора бы уже отпустить страдальца. Ну что заладили: алкоголики, шизофреники! На сто тысяч алкашей и шизиков попадаются отклонения от диагнозов в виде парочки экстрасенсов! Не знают, что ли наши доблестные мозгоправы, ТНТ не смотрят? smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#2 написал: conjure one
Вчера, 17:44
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5908|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 335
Мужчину в больнице научили вместо водки водичку минеральную разливать по стаканам


Я сперва подумал, что его в больнице к спирту приучили вместо водки. А вообще процитирую: "Голова предмет темный и исследованию не подлежит".

А "теплая" компания более чем странная подобралась. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#3 написал: Tigger power
Вчера, 17:48
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (2008|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 904
Да уж, ничем их не отвадишь окаянных, а у мужика интересно голова то хоть болеть перестала или нет? Так то действительно можно и отпустить, пусть беседует с родственниками, чего плохого то?)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Spivachka
Вчера, 19:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 235
С мистической точки могу предположить, что черти пить заставляют. Как в других опубликованных здесь историях.
А вот с материальной... да уж...психика очень тонка для изучения. Я хотела бы пройти курс изучения психиатрии. Это, наверное, как решение логической задачи. Не можешь решить- пиши шизофрения.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#5 написал: FromSiberia
Вчера, 21:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 476
Ну, блин, бывают такие родственнички.... Что и с того света достанут на "ты меня уважаешь?" !!! Хорошо, что они хоть на минералку согласны. А в больнице молодцы, что такой совет дали, дельный. Плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 103
Интересно, что за головные боли предшествуют появлению родни? Почему родственники стали появляться 5 лет назад? Что побудило их появляться? Ведь был же какой-то переломный момент, когда они начали приходить. Наша психика до конца ещё не изучена и таит много в себе загадок. За историю плюс blush
Зарегистрирован: 16.11.2018
#7 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:57
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2426|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 711
Похоже наша ситуация, в смысле нет ответов, может когда нибуть история не будет мистичной, а пока это так. Может есть связь с детской травмой, или секрет который больной унесёт в могилу. В церквях тоже духовную семинарию заканчивают, если он поверит в чертей, там их изгонят и с головной болью он молиться будет. Для него это вариант, который если сработает, то вернёт его в семью. Можно не верить в чертей, но верить в душу, духовное лечение надо попробовать, хуже не будет.++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#8 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 03:06
+2
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Комментариев: 298
Самая интересная история на сайте, действительно, кто же к мужчине приходит? А в больнице правильно сделали, что посоветовали водки не наливать.
Зарегистрирован: 9.11.2017
#9 написал: Talisha
Сегодня, 06:57
+1
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Репутация: (1510|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 3 324
можно было бы подумать, что то черти приходят, чтоб споить мужика постепенно. Но переход на минералочку тогда привел бы их в негодование. Тогда либо фантомы, либо мужик так скучает по отцу и брату, что они плотно поселились у него в голове и без них она болеть начинает и вообще жизнь не мила.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
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