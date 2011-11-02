Скоровские истории #102: Хронический галлюциноз

Летяга Просмотров: 899 Комментарии: 9 +25 Вчера, 14:49 by

Галлюцинации бывают не только при алкогольном психозе, но и при других состояниях, например при шизофрении. Раньше мы всех пациентов с психозами, за исключением больных туберкулёзом, отвозили в одну психиатрическую больницу в Екатеринбурге, где были разные отделения - взрослые наркологическое и психиатрическое отделения, детское психиатрическое, общая реанимация и токсикологическое отделение. Один был минус - далеко находится эта больница. Сейчас мы пациентов возим чаще всего поближе. Зато в разные больницы. И если раньше не надо было заморачиваться, кого и куда везти, то теперь приходится разбираться на месте самим. Ведь если это алкогольный психоз, то везём в наркологию, а если это проявление шизофрении - в психиатрическую больницу. Да только бывают случаи, когда и узкие специалисты не могут разобраться. Куда уж нам, фельдшерам? Расскажу вам одну историю. История тех времён, когда мы все психозы в одну больницу возили, сопровождали нас в таких случаях милиционеры, а для фиксации буйных пациентов использовали наручники. И работали мы по одному человеку.Поступил вызов. Мужчина 66 лет странно себя ведёт. На адресе меня встретила женщина средних лет и пожилая женщина с загипсованой ногой. Сам пациент сидел на кухне. Сначала я прошла в комнату поговорить с родственниками. И была удивлена услышанным.Пациент находится в длительном запое. Пьёт водку каждый день на протяжении пяти лет. И все эти пять лет мужчина видит галлюцинации. Он видит умерших родственников, разговаривает с ними, выпивает. Пять лет у мужчины галлюцинации, а за медицинской помощью он не обращался. Я спросила жену и дочь (именно они меня и встретили) почему так затянули? Оказывается, что "жалко его было в больницу отдавать". Почему сегодня решили вызвать скорую? Потому что жена пациента сломала ногу. Обычно мужчина выпивал немного и проблем не возникало. Но когда напивался, поднимал руку на свою жену. Жена тогда убегала к дочке домой. Теперь, когда нога в гипсе, женщины опасаются, что пожилая женщина не успеет убежать к дочке, если муж напьётся. Он тогда может сильно побить свою жену.Ну да. Логично :)Пошла поговорить с мужчиной. И вот что я от него узнала. Действительно, пьёт уже пять лет каждый день, но понемногу. Просыпаясь утром, мужчина ощущает сильную головную боль. Тут приходят "усопшие отец и старший брат" и предлагают выпить. Отец с братом умерли много лет назад, и пациент прекрасно это понимает. После "прихода" умерших родственников, мужчина идёт на кухню, наливает всем трём по рюмке водки. Они сидят за столом, выпивают, разговаривают, поют старые песни. А потом голова перестаёт болеть и родственники уходят. И так каждый день на протяжении пяти лет.В первый год один раз пытался водку не пить, "так они весь день ходили и ныли, что я их не уважаю, раз пить не хочу с ними. А как выпили, так сразу и ушли".Пациент спокойно дал себя осмотреть. И я его уговорила поехать в больницу "пообследоваться" - выяснить причину головных болей. В больницу он поехал добровольно. Привезла я его с диагнозом "Галлюцинаторно-бредовый синдром. Дебют шизофрении?"В психиатрической больнице дежурил в тот день заведующий приёмным отделением. Я ему всё, что узнала от пациента и его родственников, рассказала. Прочитав мой диагноз в направлении, заведующий сказал, что я ерунду написала. Диагноз будет другой. И велел писать другое направление. "Жираф большой - ему видней," - решила я, не стала спорить и написала под диктовку новый диагноз: "Алкоголизм. Хронический алкогольный галлюциноз." Я не знала, что алкогольный галлюциноз бывает хроническим. Но я не нарколог и не психиатр. Я всего лишь фельдшер, а во время учёбы на наркологию и психиатрию очень мало времени нам было отпущено. Поэтому с этими предметами знакомили очень поверхностно. Написав новое направление и сдав больного в надёжные руки современной психиатрии я уехала обратно в свой город. И забыла про этот случай. Через полгода мне об этом мужчине напомнила наш врач.Каждые пять лет нас отправляют на учёбу - курсы повышения квалификации. Вот и одна из наших врачей, Валентина Антоновна (имя изменено) поехала учиться. В тот год учёбу по психиатрии проводили в той психиатрической больнице, куда мы возим наших пациентов с психозами. Валентина Антоновна рассказала, что им всем показывали того мужчину. Он уже полгода находится на лечении. И ему не могут поставить точный диагноз. От алкогольного галлюциноза пришлось отказаться. И шизофрению с точкой поставить пока не могут, так как "клиническая картина не соответствует". Поэтому шизофрения пока под вопросом. Мужчина полностью обследован. Ничего особенного не обнаружено - изменения носят "возрастной характер". Но было назначено лечение, какое обычно назначают при шизофрении. Не помогает. Как приходили по утрам отец с братом, так и ходят. Правда водку уже не пьют. Мужчину в больнице научили вместо водки водичку минеральную разливать по стаканам, и говорить усопшим родственникам, что это водка. А родственники и не спорят. Выпьют водички, поговорят о жизни, споют несколько старых песен и уходят.Автор: MamaLada.

Ключевые слова: Скорая галлюцианции психоз умершие родственники шизофрения пациент

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