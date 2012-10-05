Подслушано (непридуманные истории из жизни ) категория МИСТИКА

Летяга Просмотров: 691 Комментарии: 6 +16 Вчера, 18:07 by

***С мужем решили купить матрас, так как наш продавился. Объездили все магазины и нашли только один подходящий по цене. Когда оформляли покупку молодой продавец сказал, что покупаем мы матрас с сюрпризом. Улыбнувшись и не придав этому значения оформили доставку. Через месяц я забеременела, после родов, спустя полгода, снова 2 полоски на тесте. И вспомнили мы слова того самого продавца. Муж купил бутылку коньяка и поехал презентовать. Оказалось, никакой мужчина нам не мог продать матрас, так как по регламенту продавцы исключительно женщины, и цена нашего матраса в 5 раз выше, чем мы его купили, и скидок на него нет уже года 3. К слову, не могли иметь детей 7 лет после брака... после рождения второго ребёнка подарю матрас подруге!***Лет 5 назад устроилась на работу. Коллектив чисто женский. Одна коллега забеременела и когда ушла в декрет - оставила свою кружку. Её подруга из неё чай пила - через некоторое время тоже в декрет. И так по очереди за два года шесть человек. Но больше всего поразило, что девушка, 10 лет прожившая с мужем и мечтавшая о ребёнке, тоже в положении. Кружку бережём, но пить из неё некоторые опасаются.***Однажды гуляла одна с плеером, потом встретила друзей и, когда убирала "музыку", видимо выронила наушники, т. к. в итоге домой пришла без них. Через день на балкон залетела ворона и уселась там на полу, я ее шуганула конечно, но потом, зайдя на балкон, обнаружила на полу утерянные наушники. Твердо придерживаюсь мнения, что это была мистика и птица принесла мне пропажу. Очень жалею, что не разобралась и прогнала ворону. Надо было дать ей вкусняшку, чтобы и дальше пользоваться ее услугами. :))***Верю в ауру квартир. Снимали с подругой квартиру у склочной женщины: я со скандалом вылетела из универа и с работы, через месяц рассорились с подругой и я съехала.Сняла квартиру у девушки, которая начала её сдавать из-за долгов. Через месяц я влетела на крупную сумму.Переехала в комнату, хозяева которой жили исключительно шабашками: за по года сменила три места работы.Месяц снимаю квартиру у успешной и счастливой девушки. Меня повысили на работе, долги рассосались, жизнь налаживается!***Учась в универе, домой ездила не часто, мобильников у нас тогда не было, и проводного телефона у мамы тоже не было, поэтому маме о своём приезде я никак не сообщала. Но мама всегда безошибочно знала, что я вот-вот приеду. Накупит сладостей, приготовит мои любимые блюда... Спрашиваю у неё, в чем секрет? Она говорит, что за первые 2 года заметила - если в моей комнате что-то упало (все стены были увешаны всякой всячиной), значит завтра-послезавтра я примчу.5 лет - как часы, ни одного сбоя!***Как наденем с мужем обручальные кольца - отношения портятся. И каждый раз все серьезней и серьезней проблемы. Дошло до того, что открыть коробочку и посмотреть на них - это как открыть ящик Пандоры. Так на протяжении 6 лет. После очередного скандала подали на развод окончательно, я оставила кольцо и ушла. Через месяц помирились, и когда я спросила у мужа, где наши кольца, он сказал, что у его мамы. Я сказала, что забирать их не будем, купили новые, напоминающие обручальные, и все наладилось!***Три недели назад лежала в больнице. Со мной в палате лежала еще одна девушка. Мы с ней познакомились, хорошо общались. Спустя 10 дней меня выписали, а она еще болела. Позавчера проходила мимо этой больницы и увидела в окне свою соседку по палате. Она помахала мне рукой. Я удивилась, что она так долго лежит и решила проведать ее. Поднялась на 2й этаж, поздоровалась с медсестрами, сказала что пришла к Маше, а они ответили, что она умерла неделю назад...***Ехали с парнем на скутере к друзьям на ужин. Живут они в соседнем городе, было уже темно, еще и дождь начинался. Дорога была спокойная, вокруг лесок, машин было мало, мы были уже достаточно близко, как вдруг на перекрестке увидели светофор, непохожий на современные, а такой, как в 60-70 годах. Хоть и старый, но рабочий, загорелся красным и мы остановились. Я еще подумала: "Можно было и проехать, все равно мы одни", как вдруг перед нами пронесся Камаз на большой скорости, казалось как из ниоткуда. Загорелся зеленый, мы пошутили про ангела хранителя и поехали дальше. Приехав к друзьям рассказали о случившемся, на что услышали, что светофора там нет. Удивились, но скоро забыли. Наутро возвращаемся домой, остановились на перекрестке, небольшой такой, деревенский. Сколько не высматривали, но светофора там не оказалось.,***У моей соседки мать была при смерти. Уже не разговаривала. Агония. Она уже не дышит. Соседка подходит накрыть лицо простыней. И вдруг мать открывает глаза и четко говорит: "Мне сказали девочку подождать". Три дня она между небом и землей и умирает. На кладбище рядом с ней в этот же день хоронят девочку пяти лет, которую сбила машина в день смерти матери соседки.Автор неизвестен.

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