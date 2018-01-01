Необъяснимое

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:34

Gala83 Просмотров: 69 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:34 by

Случилось у меня беда в 2012 году: я сломала бедро, 1 месяц в больнице, операция, костыли 4 месяца. Моя мама с сестрой жили тогда в другой стране. Мама смогла прилететь мне на помощь, а сестра осталась дома одна на месяц.И вот три часа ночи, звонок от сестры. Мы с мамой спим уже.Беру трубку и слышу истеричный плач - ревет и ревет. Потом разбираю слова, мол: "Я не могу тут находиться, мне страшно". Немного успокоившись, она начинает рассказывать, что произошло.Она вечером прибралась, помыла полы, перестелила кровать, поменяла белье и так далее, а потом ушла к подруге. Пришла в три ночи, заходит к себе в комнату и видит, что матрас от двуспальной кровати перевернут, простынь внизу под матрасом, а подушки сверху лежат, как и лежали.И тут ее охватил ужас и истерика: как такое могло произойти? К нам в квартиру никто не вхож, ключи только у мамы и у сестры. Матрас очень тяжелый, громоздкий. Перевернуть, конечно, можно, но кому это надо было? Уж точно не люди это сделали.Ничего не пропало из вещей, никаких следов взлома и проникновения.Мы час ее успокаивали, она заперлась в другой комнате и всю ночь сидела там, со светом. Вот такая мистика.

Ключевые слова: Ночь сестра кровать нечто испуг авторская история

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