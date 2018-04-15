Мир без логики и разума

Тот самый Галаперидол Просмотров: 199 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:01 by

Как только чувствую, что вы про мне скучаете - залезаю в свои чертоги разума и выпиливаю вам историю. Ставь плюс если любишь спать.История эта хороша тем, что ее могу подтвердить не один я, мы оба-два стали свидетелями странного события и одновременно его непосредственными участниками.... Так кто "мы", вам наверное интересно? Ага...очень...Происходило все примерно в 2015, и "мы" - это я и мой бест френд. Я очень люблю у него зависать, мы часто смотрим кино до почти самого утра и играем в плойку.У друга этого на тот момент... На полу был матрас, на котором он всегда спал, кровати не было (квартира только-только куплена) матрас обычный, двухспальный. Квартира тоже обычная - без всякой там суперактивной паранормальщины.И есть в этом всем маленький момент... Когда я ночевал у него - мы спали на этом матрасе вместе.И вот значит, как и всегда мы легли, времени было далеко за 2 часа ночи, и уснули, а дальше происходит вот что: глубокой ночью, сквозь сон я чувствую сильное желание проснуться, как будто внутренний голос мне говорит "проснись, он ждёт", я просыпаюсь и переворачиваюсь на другой бок лицом прямо на своего товарища и честно, вот чего я точно не ожидал - это того, что он на меня смотрит, реально лежит и смотрит. Я говорю:- Бро, ты чо эт?На что он молча протирает глаза, отворачивается и засыпает...ну а что еще мне остаётся, кроме как пожать плечами и сделать тоже самое?Утро...Проснулся я часов в 13 дня, прихожу на кухню, этот перец уже во всю готовит чаи и бутеры и смотрит на меня с ухмылкой.Естественно, я спрашиваю :- Бро, что это было ночью?А он выдает вот что:- Сплю я, значит, и снится мне всякая хрень, и в какой-то момент начинаешь сниться ты, но не ты - ты, а ты какой-то другой... Какой-то злобно улыбающийся и прямо сверлящий меня взглядом. Мне, короче, не по себе стало и я проснулся, поворачиваюсь, и тут же ты поворачиваешься и смотришь прямо на меня! Я даже не знал как реагировать....Если честно, это было довольно странно. Для меня сон - это и есть мир без логики и разума, я не понимаю, как работают такие вещи... Как появляется эта локальная сеть из мозгов, в которой мы реагируем на сигналы сиюсекундно.Всем спасибо) Жду каменты, как всегда.

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