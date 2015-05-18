Унесенный призраком

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:50

Sagoto Просмотров: 255 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 09:50 by

Николай и Татьяна – родные брат и сестра. Моей маме они приходятся то ли двоюродными дядей и тетей, то ли что-то такое. И даже это родство - чисто символическое, потому что никакого полезного участия в ее жизни они никогда не принимали, да и виделись всего несколько раз.И вот, Николай умирает.Тело не успело остыть, как Татьяна заявила, что в квартире, где жил Николай, есть и ее доля (потому что она каким-то образом помогла брату ее получить в советские времена), к тому же у нее есть дочь, а он детей не имеет - значит наследство, понятное дело, должно остаться ей!Жена Шура, естественно, встала на дыбы – у них законный брак, она тут прописана и все такое, с чего это она кому-то будет отдавать жилплощадь?Вышел неописуемый скандал.В конце концов, обиженная Татьяна объявила, что раз квартиры нет, то и брат ей такой не нужен! И за похороны она платить не будет!На что Шура ответила, что это, конечно, дело барское, но у нее тоже лишних денег нет!В результате бедного Николая быстренько прикопали уже на следующий день. При этом родственников не извещали, поминок не устраивали - про отпевание и прочее уже не говорю. Короче, в гробу ли он вообще похоронен или в целлофан завернут - неизвестно.С Шурой мы контактов не имеем, а вот Татьяна потом приходила и жаловалась, что Николай все время ей снится, правда, подробностями тех снов делиться не захотела.Но это только присказка, сказка впереди.Сама история произошла через несколько дней после вышеописанных событий.Мама на тот момент работала кондуктором. Началось все с того, что ей несколько раз показалось, будто она видела кого-то очень похожего на Николая через окно автобуса – на остановках и в толпе людей. А потом… Обеденный перерыв. Все двери закрыты. Шофер ушел. Мама, аккуратно положив рулон с билетами на соседнее сиденье, прислонила голову к окну и задремала.Кто был кондуктором в те времена – знают: бегаешь весь день по салону, дыша выхлопными газами (автобус старый, весь разваливался, часть выхлопов все время шла в салон), ноги к вечеру чугуном наливаются, постоянный шум, постоянная качка, толчея, запах пота, наглые хамоватые «зайцы», да еще то на пьяного нарвешься, который весь пол облюет, то на старушку, которая скандал затеет, требуя, чтобы все тут же встали и освободили ей все места…В общем, в перерыв мама просто вырубалась. Проваливалась в сон, как в колодец.И вот, сквозь дрему она слышит, как кто-то, тяжело топая, ходит по салону. Но разлепить глаза не было сил. Да и кто это мог быть? Шофер вернулся – ясное дело. Только у него есть ключ. Так что мама продолжила спать.Однако когда в конце перерыва она проснулась - шофера все еще не было.Зато: рулон валялся на полу. Несколько билетов было оторвано. Смятые и надорванные - они валялись на полу и сиденьях, будто чья-то сердитая рука нарочно разбросала их по салону!Каждый раз в начале обеденного перерыва мама подметала в автобусе, так что это никак не могли быть старые билеты, брошенные пассажирами.Тем не менее, на всякий случай, она собрала их все и сравнила линии отрыва и номера.Это действительно были билеты из ее рулона, оторванные один за другим. Все кроме одного. Один билет пропал. Мама обыскала весь салон, заглянула во все возможные углы, даже пошарила в сумке и карманах.ЭТОТ БИЛЕТ ТАК И НЕ НАШЁЛСЯ.Как вы уже догадались, подозрения падают на Николая. Больше вроде некому.Может, возмущенный отношением самых близких и не дождавшись от них никакой реакции на послания во снах, он пошел по более дальним знакомым?Но все равно непонятно. Он ведь не попросил ни о чем. Просто мелко напакостил.Гнев выразил? Но моя мама не имеет к его несчастьям никакого отношения. Кондукторская зарплата – чистые слезы. Решений о квартирах и похоронах она не принимала. Что она могла сделать в этой ситуации? Седьмая вода на киселе – мы не имеем права голоса в той семейной ветви.Но самая большая загадка – пропавший билет.Вне зависимости о того, Николай это был или кто-либо другой - для какой такой поездки мог понадобиться этот билет?

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