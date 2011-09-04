Наследство

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мария Сайгина Просмотров: 228 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 21:21 by

Вчера мы начали оформлять наш офис к Новому году. И уж как у нас, у девочек, бывает, обсуждение корпоратива плавно перетекло на мистическую тематику. Рассказывала коллега, все, кто был свидетелем тех событий, молча кивали головами. Рассказ велся для нас, новичков.Дело было 6 лет тому назад. Пришел клиент по имени Сергей, дежурила Татьяна, к слову, мы работаем в риелторской компании, обратился с просьбой продать ему дом. Объект находился в населенном пункте в 100 км от Екатеринбурга. Заключили договор. Татьяна отправилась осматривать дом и, собственно, делать фото.Обошла, посмотрела, нашла нужные ракурсы и давай щелкать. В одной из комнат, глядя в объектив фотика, хотела нажать на спуск, как перед объективом что-то пронеслось.Татьяна вздрогнула и сделала кадр. Потом оторвалась от фотоаппарата, оглядела комнату, все нормально, нигде ничего. В общем, фотосессия закончилась. Приехала в офис, скинула фотки на комп, чтобы отобрать самые удачные и выставить в рекламу. Каково было удивление и, конечно, ужас, когда на одном из кадров явственно было видно лицо человека. Это было мужское немолодое лицо. При заключении договоров клиент предоставляет доки на продаваемую недвижимость, и Татьяна знала, что дом достался по наследству. Естественно, в офисе это все обсудили, поохали, жути нагнали, но продавать-то надо. Реклама вышла, пошли звонки, ну и дело дошло, до первого просмотра. Татьяна показала участок потенциальному покупателю, зашли в дом, не прошло и пяти минут хождения по дому, как моя коллега запинается, падает и падает неудачно, разбивает голову. Итог - сотрясение мозга.В конце концов, через полгода нашелся покупатель. Сделка по купле-продаже срывалась 3 раза!!! Это просто нонсес. Ошибка в договоре, отключение света, слетела программа, короче все, чему можно было случиться, случилось. С четвертой попытки дом всё-таки был продан. Клиент был крайне доволен. Татьяна показывала Сергею фото с приведением, тот, в свою очередь, очень легко опознал своего деда, от которого и получил дом с участком. Можете себе представить реакцию наследника, которому вручили это фото. И когда нашелся покупатель, Серега просто ликовал. Как часто бывает в нашей работе, если люди остались довольны результатом, они приходят повторно или отправляют своих знакомых к данному специалисту. Через 3 года Сергей сам повторно обратился к Татьяне для покупки новостройки, и сообщил, что дедовский дом выставлен на продажу. На доме висит баннер «ПРОДАМ». Видимо, дедуля не смирился с продажей своей недвижимости, можно только гадать почему дом продается.Фото предоставить не могу, сама не видела. Татьяна говорит, что была смена двух ноутов, в одном из них и была та фотка.

Ключевые слова: Фото привидение наследство авторская история

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