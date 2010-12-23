Как пропала моя знакомая, Алина

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

TitovSanya Просмотров: 383 Комментарии: 4 +6 Вчера, 23:40 by

Это было в году 2005-м, мне было тогда 18, я учился в Питере. События эти развивались на протяжении августа и сентября. Познакомился я тогда в соцсети "Планета-Рамблер" с одной весьма необычной девушкой, Алиной. Алине был 21 год, она любила тяжелую музыку, красила волосы в чёрный цвет, состояла в группе "Суицид" - в том же Рамблере, да была такая группа, со своими весьма своеобразными обитателями, с которой эта особа цитировала всякую ерунду на своей странице "планете".Под одним её таким депрессивным постом я написал какой-то прикол, дословно уже не помню, после чего она добавилась в друзья, так мы и познакомились, беседовали иногда, пару раз виделись вживую. Познакомились мы в мае месяце, в июне я уехал в Выборг, но с Алиной связь поддерживал, переписывался в аське, в основном о музыке, периодически заглядывал на её страницу, чтобы понять как дела. Примерно в августе чернуха и депресняк на её странице заканчиваются и начинают поститься какие-то стихи про любовь, фотки роз в тёмных тонах и т.д. и т.п. Я понял, что-то в её жизни поменялось. В августе я вернулся в Питер, а в начале сентября в последний раз увидел Алину вместе с её парнем, это было примерно за неделю до того, как она пропала. К слову, кроме меня всего пара её знакомых девушек видела этого типа вблизи.Если бы я не видел его лично, то, наверное, сюда бы и не писал. В чём же паранормальщина? Спросите вы. Я расскажу про этого человека, а там - судите сами. Когда мы встретились на набережной Невы, был вечер, часов 11, Алина шла с этим парнем рука за руку. Одет он был обычно, не как неформал, в обычной одежде, синих джинсах и чёрной толстовке, высокий, метр девяносто, примерно, но довольно жилистый, не доходяга, седые волосы до плеч, хотя на лицо старше 20 не дашь, примерно моего возраста на тот момент, скорее, может, просто покрасился в белый цвет. Глаза карие, но как по мне, линзы. Но самое странное, что мне показалось в нём, это цвет кожи, о чем, кстати, потом рассказывали подруги Алины.Я такими бледными видел разве что покойников, я ещё тогда при встрече хотел пошутить насчёт, всё ли с ним в порядке в плане здоровья, но не решился. Ещё поперечный шрам, слева на губах запомнился, таких же белёсых, как и цвет кожи. Наш разговор с ним ограничился только тем, что представились друг другу. Он назвался Ричардом, что довольно редкое имя для наших широт и, скорее всего, не настоящее, акцента в его речи я не почувствовал. Я поговорил с Алиной, она была в весьма приподнятом настроении, сияла - одним словом, этот Ричард же, повернулся к нам боком, натянул капюшон толстовки на голову и опершись локтями о парапет набережной, смотрел куда то в сторону противоположного берега, пока мы разговаривали, тогда я ещё приметил, что на руках у него кожа такая же синюшная как лице, так как рукава толстовки у него были закатанные по локоть. Кстати, я читал где-то, что некоторые люди способны чувствовать ауру других людей, я в этом плане не восприимчив, но в тот вечер, как мне кажется, я всё-таки почувствовал ауру какой-то тоски и холода, исходящую от этого человека.И, собственно, всё, примерно через неделю после этого её видели в последний раз. Девушки, которые жили с ней в одной общаге, рассказали, как она накрасилась, оделась как на выход в ресторан, и ушла. Ещё некоторые из девушек рассказывали, как этот Ричард ждал её под окнами, всегда стоя на одном месте и с капюшоном на голове. Притом никто не видел его днём, приходил он всегда в тёмное время суток. Уже после интересный разговор у меня сложился в аське с Ксенией, соседкой Алины по общаге, она, кстати, помимо меня и одной другой девушки видела Ричарда вблизи, и даже прогулялась некоторое время вместе с ними. Как она сказала, много встречала всяких неформалов, фриков, гопников и прочих, но этот тип пробирал её до мурашек, не поведением, так как отвечал всегда вежливо, хоть и довольно лаконично, даже присутствовал в его речи какой-то архаизм. Но было в нём кроме бледности что-то такое, что подсознательно отпугивало.Ещё у неё складывалось впечатление, что он не дышал вовсе, то есть, когда человек разговаривает, он может вздохнуть, изо рта может пар пойти, ведь сентябрьский вечер на дворе, и вообще, когда человек дышит это заметно, но за этим Ричардом всего этого не наблюдалось. И, со слов Ксении, изменилась сама Алина, перестала общаться с подругами, даже с лучшей, с которой, как я понял, у неё были не только дружеские отношения, реже стала ходить на занятия, в основном спала днём. Вот так, моя знакомая пополнила обширные списки пропавших без вести. Её, конечно, искали и парня этого, но безуспешно. Его вообще никто в глаза не видел до этого, как появился, так пропал, с Алиной вместе, были слухи, что они в этом рамблере и познакомились, и что переписку с ним в аське она удалила, перед тем как пропасть, и что милиция эту самую переписку вскрыла, но это так и не помогло в их нахождении. Может, кто из читателей здесь из Питера и слышал уже что-то том случае. В любом случае написал, кажется, всё, что вспомнилось.

Ключевые слова: Подруга парень пропажа авторская история

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