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Истории из жизни

История про выдуманную подружку...

Прошло два года.
Сейчас Алине уже девять лет, у неё новые подруги и друзья. С того общежития Катя переехала. Сейчас живут недалеко от того дома, через дорогу. Алина учится в той же школе. В прошлом году она сама ходила в школу, её одноклассница Ксюша живёт в соседнем подъезде. Они вместе ходили в школу и из школы.
Сейчас Алина занимается танцами и живёт нормальной жизнью обычного ребёнка. У нас в Казахстане сейчас дистанционное обучение. И Кару она больше не видела. Вчера я спрашивала её про Кару. И она рассказала. Она тогда вышла из школы, а как я уже говорила, что школа находится рядом с тем общежитием.
Поэтому она ходила всегда сама. Вокруг общаги много деревьев. И Алина увидела девочку, которая стояла под деревом и грустила. Алина подошла к ней и спросила, а почему она грустит. Девочка рассказала ей, что на дереве сидит её птичка и она замёрзла. Она не может её достать. Тогда было немного прохладно, как говорит Алина. Они познакомились, её звали Кара. Алина помогла достать ей птичку, и Кара проводила Алину домой. Потом она начала приходить к ней играть. Они играли в коридоре общаги. А когда мама уходила в магазин, Кара приходила к ней домой. Катя тогда работала два дня, а два дня была дома. Когда она была на работе за Алиной присматривала соседка. Женщина в декрете, у неё дочке тогда годик был примерно. Я спрашивала у Алины, где жила Кара. Алина сказала, что Кара жила на 12-м этаже в этом же доме. Папа ее работал на крыше, делал какие-то то провода.
А мамы у Кары не было. Я ходила вчера вечером к тётке в магазин, наша тётя работает там давно и знает всех. С того дома, где находится общежитие, все ходят к ней за продуктами. Вот мы и узнали, что там на 12-м этаже не жила Кара. Там живут совершенно другие люди. Они купили квартиры сразу, как построился дом. Первичное жильё.
И ещё кое-что... Наша тётя Света живёт там очень давно, лет 30. Она говорит, что на том месте, где сейчас общага, были гаражи. У них там тоже был гараж. Но никаких трагедий там не происходило. Во всяком случае при ней. Но вот ей дочка рассказывала про подругу. У её дочки была подружка Юля, и у Юли там тоже была подружка, которую кроме неё никто не видел. Имени воображаемой подруги она не помнит.
Юля с родителями оттуда давно переехали, так что от неё уже нечего не узнать. А умирала ли там девочка Кара или нет, об этом никто не слышал. Наш город строится очень быстро. Раньше это был обычный небольшой городок. А после того, как стал столицей Казахстана, он очень вырос. Левый берег - это новый город. А правый - это старый город. Мы живём на правом берегу. Много старых домов, а на местах, где были гаражи, строят новые высотки. Заселяются новые жильцы. Мало осталось местных, что-либо узнать про то, что могло быть тогда, очень сложно. Так же и в этом случае.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58 by lenaevseevaПросмотров: 160Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Подружка Алина Кара авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 17:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 443
Просто интересно, Кара - это сокращённое от какого казахского имени? Потому что русских имён я таких точно не слышала.
Как девочка могла помочь достать птичку? Девочки наверняка были примерно одного роста.
Чем-то прямо веет от историй. Не могу понять чем..
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#2 написал: Estellan
Сегодня, 17:29
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1878|0)
Публикаций: 210
Комментариев: 2 586
Jako tako
Карина?
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#3 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 17:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 327
Цитата: Jako tako
Просто интересно, Кара - это сокращённое от какого казахского имени? .

Карина или Каролина. В школе была девчонка-армянка, Каринэ, одноклассники ее звали Карой.

что-то вторая часть истории окончательно убедила, что подружку девочка придумала сама, как и девочка Юля.
Я что-то слабо представляю себя, семилетнюю, которая подошла бы к кому-то, потому что "она грустила под деревом". Вот придумать, что я подошла - это вполне))

Я только про птичку не поняла: там реально была какая-то ворона, которую Алина держала в руках?!
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#4 написал: lenaevseeva
Сегодня, 19:19
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 53
Цитата: Jako tako
Просто интересно, Кара - это сокращённое от какого казахского имени? Потому что русских имён я таких точно не слышала.
Как девочка могла помочь достать птичку? Девочки наверняка были примерно одного роста.
Чем-то прямо веет от историй. Не могу понять чем..

Я незнаю как она помогла достать птичку. Это со слов Алины.

Цитата: Estellan
Jako tako
Карина?

Незнаю даже, Алина называет её Кара.

Цитата: Jako tako
Просто интересно, Кара - это сокращённое от какого казахского имени? Потому что русских имён я таких точно не слышала.
Как девочка могла помочь достать птичку? Девочки наверняка были примерно одного роста.
Чем-то прямо веет от историй. Не могу понять чем..

Кстати не казашка, она рисовала русскую девочку, светлые волосы до плеч.

Цитата: Zero Endorphine
Цитата: Jako tako
Просто интересно, Кара - это сокращённое от какого казахского имени? .

Карина или Каролина. В школе была девчонка-армянка, Каринэ, одноклассники ее звали Карой.

что-то вторая часть истории окончательно убедила, что подружку девочка придумала сама, как и девочка Юля.
Я что-то слабо представляю себя, семилетнюю, которая подошла бы к кому-то, потому что "она грустила под деревом". Вот придумать, что я подошла - это вполне))

Я только про птичку не поняла: там реально была какая-то ворона, которую Алина держала в руках?!

Ворону или любую птичку мы не видели. А подойти к девочке Алина могла. Мне самой особо нечего не понятно в этой истории. Не могу настаивать что сейчас Алина что-то не придумала. Может и решила сейчас приукрасить прошлое. Нечего не буду утверждать. Хотя вроде она не фантазёрка. Про птичку вообще не понятно. Но говорит что у Кары она была.
А про то что рассказала тётя , она помнит то что помнит. Давно это было. Говорит ей дочка рассказывала .
Я написала то, что узнала.
Зарегистрирован: 14.09.2020
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