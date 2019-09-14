История про выдуманную подружку...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:58

lenaevseeva Просмотров: 160 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 16:58 by

Прошло два года.Сейчас Алине уже девять лет, у неё новые подруги и друзья. С того общежития Катя переехала. Сейчас живут недалеко от того дома, через дорогу. Алина учится в той же школе. В прошлом году она сама ходила в школу, её одноклассница Ксюша живёт в соседнем подъезде. Они вместе ходили в школу и из школы.Сейчас Алина занимается танцами и живёт нормальной жизнью обычного ребёнка. У нас в Казахстане сейчас дистанционное обучение. И Кару она больше не видела. Вчера я спрашивала её про Кару. И она рассказала. Она тогда вышла из школы, а как я уже говорила, что школа находится рядом с тем общежитием.Поэтому она ходила всегда сама. Вокруг общаги много деревьев. И Алина увидела девочку, которая стояла под деревом и грустила. Алина подошла к ней и спросила, а почему она грустит. Девочка рассказала ей, что на дереве сидит её птичка и она замёрзла. Она не может её достать. Тогда было немного прохладно, как говорит Алина. Они познакомились, её звали Кара. Алина помогла достать ей птичку, и Кара проводила Алину домой. Потом она начала приходить к ней играть. Они играли в коридоре общаги. А когда мама уходила в магазин, Кара приходила к ней домой. Катя тогда работала два дня, а два дня была дома. Когда она была на работе за Алиной присматривала соседка. Женщина в декрете, у неё дочке тогда годик был примерно. Я спрашивала у Алины, где жила Кара. Алина сказала, что Кара жила на 12-м этаже в этом же доме. Папа ее работал на крыше, делал какие-то то провода.А мамы у Кары не было. Я ходила вчера вечером к тётке в магазин, наша тётя работает там давно и знает всех. С того дома, где находится общежитие, все ходят к ней за продуктами. Вот мы и узнали, что там на 12-м этаже не жила Кара. Там живут совершенно другие люди. Они купили квартиры сразу, как построился дом. Первичное жильё.И ещё кое-что... Наша тётя Света живёт там очень давно, лет 30. Она говорит, что на том месте, где сейчас общага, были гаражи. У них там тоже был гараж. Но никаких трагедий там не происходило. Во всяком случае при ней. Но вот ей дочка рассказывала про подругу. У её дочки была подружка Юля, и у Юли там тоже была подружка, которую кроме неё никто не видел. Имени воображаемой подруги она не помнит.Юля с родителями оттуда давно переехали, так что от неё уже нечего не узнать. А умирала ли там девочка Кара или нет, об этом никто не слышал. Наш город строится очень быстро. Раньше это был обычный небольшой городок. А после того, как стал столицей Казахстана, он очень вырос. Левый берег - это новый город. А правый - это старый город. Мы живём на правом берегу. Много старых домов, а на местах, где были гаражи, строят новые высотки. Заселяются новые жильцы. Мало осталось местных, что-либо узнать про то, что могло быть тогда, очень сложно. Так же и в этом случае.

Ключевые слова: Подружка Алина Кара авторская история

Другие, подобные истории: