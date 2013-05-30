Маленькие истории

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 620 Комментарии: 5 +11 Вчера, 16:14 by

Некоторые мистические случаи трудно расписать на целые истории, но они не становятся от этого менее пугающими, во всяком случае, лично для меня, и ими все равно хочется поделиться.Когда-то во время учебы я подрабатывал тем, что наводил порядок в автомастерской после окончания рабочего дня. Одним из заданий было вымыть пол с помощью специальной моечной машины. Она оставляла за собой влажную полосу, и как-то раз на свежей полосе я заметил следы маленьких ножек, как бы в ботиночках, будто ребенок пробежал. Во всем здании были только я и мой взрослый напарник. Следы вели от входной двери к служебной комнатке с компьютером, отделенной стеклянной стенкой. За это стекло я посмотрел раз двадцать, но никаких шевелений там не зафиксировал. Был вечер, часов семь.А вот по ночам многие месяцы, почти каждый день происходило другое. Как только становилось темно, вдоль нашего подъезда взад и вперед прохаживались "женские каблучки", как я их назвал. Абсолютно достоверный звук, "цок-цок-цок"... Точно также звучали шаги женщин, действительно проходивших мимо по асфальту - я проверял. Сначала я так и сяк выглядывал, свешивался через подоконник, вертел в разные стороны головой, хотя звук-то доносился прямо из-под окна (мы живем на втором этаже). Потом уже страшно стало, и я, наоборот, отходил от окошка подальше.Да, еще девушка на даче. Мы с двоюродным братом отдыхали на нашей даче. Полили кое-что, по заданию родителей, а потом развели костер, пожарили шашлык, нарвали свежего лука, вытащили купленную заранее бутылку и давай пировать на природе. Говорим - только девушек не хватает для полного счастья. Наш дачный поселок огромный, но людей в тот день почти не было, тишина, только шум поездов от ближайшей ветки. И вдруг на одном из участков, метрах в пятидесяти, появляется девушка - в купальном костюме, на голове косыночка от солнца. Ходит, вроде что-то делает, грядки, что ли, полет. Мы с братом думаем - откуда она взялась, электрички еще не было, машин рядом тоже не появлялось. Наблюдали за ней с полчаса, даже крикнули в шутку что-то вроде: "Девушка, можно с вами познакомиться?" Она - дальше копошится, ноль внимания. А потом вдруг исчезла. Не то, чтобы растворилась у нас на глазах, просто в какой-то момент мы отвлеклись на пару минут и потом больше ее не видели. Пропала. Видимость вокруг - хорошая, уходящий или приближающийся человек был бы нами рано или поздно замечен - не могла она, отправившись, например, в сторону платформы, ни разу не мелькнуть среди дачных домиков.Что вы думаете мы сделали? Через некоторое время в полном недоумении подошли к тому участку. Никого. Калитка не заперта. Мы осторожно зашли, побродили туда-сюда, не заметив ни единого следа ни возле домика, ни на дорожках между грядками. Немного подавленные, вернулись обратно. До электрички из города оставалось еще часа полтора, и вот с ее приходом на нескольких соседних дачах люди как раз появились. А еще через полчаса мы пошли на городскую электричку, на которой и уехали. Никакой девушки на платформе не было, мы специально смотрели.В школе, классе в шестом, у нас завелся туалетный барабашка. Как только мы с одноклассниками заходили в туалет, кто-то начинал негромко, но уверенно стучать в дверь снаружи, причем независимо от того, был ли в туалете один или нас было, скажем, пятеро. Сколько раз мы пытались поймать шутника на месте преступления, караулили его за дверью с внутренней стороны. Бывало, действительно ловили "приколистов". Но очень часто бывало, что мы за дверь, а там - никого, на всю длину обоих коридоров... Побаивались, конечно, но, видимо, в одиннадцать лет человек в этом смысле отчасти фаталист: ну, стучат, ну, нет никого, да и фиг с ним, так бывает. Повзрослев, когда стуки давно прекратились, стали действительно с некоторым страхом вспоминать эту историю.А как я вечером уснул с книжкой, сидя на диване. И вот встаю во сне, будто в туалет. Иду. Сходил. Возвращаюсь к дивану, и вдруг на пороге в комнату ноги мои чуть отрываются от пола, а потом я легко взлетаю под потолок. При этом ощущаю острый прилив счастья, мне хорошо до коликов по телу. Но вот я заметил раскрытое окно, и счастье мгновенно уступило место паническому ужасу: сейчас я вылечу, и меня навечно унесет в пространство вселенной (так точно и подумал - "в пространство вселенной")! Просыпаюсь сидя на диване, книжка лежит у ног, и, по-моему, во сне я поперхнулся - в первую пару секунд я не мог нормально вдохнуть и выдохнуть. Как думаете, может быть, неудавшийся полет был смертью от остановки дыхания, которая не случилась? Или это уж слишком?

Ключевые слова: Сон детство следы авторская история

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