Маленькие истории

Маленькие историиНекоторые мистические случаи трудно расписать на целые истории, но они не становятся от этого менее пугающими, во всяком случае, лично для меня, и ими все равно хочется поделиться.
Когда-то во время учебы я подрабатывал тем, что наводил порядок в автомастерской после окончания рабочего дня. Одним из заданий было вымыть пол с помощью специальной моечной машины. Она оставляла за собой влажную полосу, и как-то раз на свежей полосе я заметил следы маленьких ножек, как бы в ботиночках, будто ребенок пробежал. Во всем здании были только я и мой взрослый напарник. Следы вели от входной двери к служебной комнатке с компьютером, отделенной стеклянной стенкой. За это стекло я посмотрел раз двадцать, но никаких шевелений там не зафиксировал. Был вечер, часов семь.
А вот по ночам многие месяцы, почти каждый день происходило другое. Как только становилось темно, вдоль нашего подъезда взад и вперед прохаживались "женские каблучки", как я их назвал. Абсолютно достоверный звук, "цок-цок-цок"... Точно также звучали шаги женщин, действительно проходивших мимо по асфальту - я проверял. Сначала я так и сяк выглядывал, свешивался через подоконник, вертел в разные стороны головой, хотя звук-то доносился прямо из-под окна (мы живем на втором этаже). Потом уже страшно стало, и я, наоборот, отходил от окошка подальше.
Да, еще девушка на даче. Мы с двоюродным братом отдыхали на нашей даче. Полили кое-что, по заданию родителей, а потом развели костер, пожарили шашлык, нарвали свежего лука, вытащили купленную заранее бутылку и давай пировать на природе. Говорим - только девушек не хватает для полного счастья. Наш дачный поселок огромный, но людей в тот день почти не было, тишина, только шум поездов от ближайшей ветки. И вдруг на одном из участков, метрах в пятидесяти, появляется девушка - в купальном костюме, на голове косыночка от солнца. Ходит, вроде что-то делает, грядки, что ли, полет. Мы с братом думаем - откуда она взялась, электрички еще не было, машин рядом тоже не появлялось. Наблюдали за ней с полчаса, даже крикнули в шутку что-то вроде: "Девушка, можно с вами познакомиться?" Она - дальше копошится, ноль внимания. А потом вдруг исчезла. Не то, чтобы растворилась у нас на глазах, просто в какой-то момент мы отвлеклись на пару минут и потом больше ее не видели. Пропала. Видимость вокруг - хорошая, уходящий или приближающийся человек был бы нами рано или поздно замечен - не могла она, отправившись, например, в сторону платформы, ни разу не мелькнуть среди дачных домиков.
Что вы думаете мы сделали? Через некоторое время в полном недоумении подошли к тому участку. Никого. Калитка не заперта. Мы осторожно зашли, побродили туда-сюда, не заметив ни единого следа ни возле домика, ни на дорожках между грядками. Немного подавленные, вернулись обратно. До электрички из города оставалось еще часа полтора, и вот с ее приходом на нескольких соседних дачах люди как раз появились. А еще через полчаса мы пошли на городскую электричку, на которой и уехали. Никакой девушки на платформе не было, мы специально смотрели.
В школе, классе в шестом, у нас завелся туалетный барабашка. Как только мы с одноклассниками заходили в туалет, кто-то начинал негромко, но уверенно стучать в дверь снаружи, причем независимо от того, был ли в туалете один или нас было, скажем, пятеро. Сколько раз мы пытались поймать шутника на месте преступления, караулили его за дверью с внутренней стороны. Бывало, действительно ловили "приколистов". Но очень часто бывало, что мы за дверь, а там - никого, на всю длину обоих коридоров... Побаивались, конечно, но, видимо, в одиннадцать лет человек в этом смысле отчасти фаталист: ну, стучат, ну, нет никого, да и фиг с ним, так бывает. Повзрослев, когда стуки давно прекратились, стали действительно с некоторым страхом вспоминать эту историю.
А как я вечером уснул с книжкой, сидя на диване. И вот встаю во сне, будто в туалет. Иду. Сходил. Возвращаюсь к дивану, и вдруг на пороге в комнату ноги мои чуть отрываются от пола, а потом я легко взлетаю под потолок. При этом ощущаю острый прилив счастья, мне хорошо до коликов по телу. Но вот я заметил раскрытое окно, и счастье мгновенно уступило место паническому ужасу: сейчас я вылечу, и меня навечно унесет в пространство вселенной (так точно и подумал - "в пространство вселенной")! Просыпаюсь сидя на диване, книжка лежит у ног, и, по-моему, во сне я поперхнулся - в первую пару секунд я не мог нормально вдохнуть и выдохнуть. Как думаете, может быть, неудавшийся полет был смертью от остановки дыхания, которая не случилась? Или это уж слишком?
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:14 by ebegen31Просмотров: 620Комментарии: 5
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