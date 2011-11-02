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Истории из жизни

Отпустите душу!

Народная мудрость гласит, что хранить вещи покойного нельзя. Этим привязываешь душу умершего к дому. Но сейчас не все знают или верят в эти приметы. Моя подруга Оля рассказала такой случай.
У ее соседки по даче умер муж. Часть вещей покойного та отдала в церковь, остальные оставила дома. Даже постельное белье и одеяло с кровати, где он умирал, сохранила. Многие знакомые советовали ей раздать или выбросить вещи, иначе душа ушедшего не успокоится. Но вдова никого не слушала.
Однажды Оле приснился сон, будто муж соседки жалуется, что его душе уже пора перевоплощаться в другого человека. Все сроки вышли! Но в родном доме груда вещей, которые он при жизни любил. Они накрепко привязали его к земле. Покойник сказал, что ему только и остается, что сжечь эти вещи.
На этом сон Оли оборвался. Криком "Пожар!" ее разбудили родные. Оказалось - это горит дом соседки. Даже пожарная машина уже приехала.
К счастью, никто не пострадал. В доме остались целы кухня, прихожая, веранда, зато жилые комнаты, где хранились вещи умершего, выгорели. Одна Оля понимала, по какой причине произошел этот пожар. Но рассказала соседке про свой сон намного позже.
Вот и выходит, что нельзя живым привязывать душу умершего к земле. Иначе она страдает и сама ищет правильный выход, чтобы освободиться. Народная мудрость не ошибается!



Татьяна Павич, г. Витебск.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 01:54
Вчера, 01:54 by КОШКАПросмотров: 1 234Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: Покойник сон вещий сон вещи покойника

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Вчера, 02:02
+16
Группа: Комментаторы
Репутация: (629|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 7 319
Я сплю на подушке мужа. Он умер шесть лет назад. Я ее сразу узурпировала. Не знаю, почему. На другой спать не могу, не удобно. Тьфу, тьфу, квартира не горела. А зять Пашка благополучно таскает на даче все футболки Димки. Ему тоже комфортно в них. Хотя потенциального тестя он не застал в живых ровно за полгода.

Ребята, дело в отношении к вещам, а не в приметах. Любимый человек плохого не пожелает даже с того света!!! И если зять через мою дочь получает от умершего "добро", футболки, надетые парнем, его не душат, как в фильмах- ужасах, и чесотка не появляется, и трупные пятна на теле не выскакивают.

Если бы мне приснился муж и сказал, что недоволен, что я сплю на его подушке, я бы прислушалась. Некротическая связь имеет место именно через сны. А так... Надо жить и отпускать.

stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#2 написал: VicZhou
Вчера, 09:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 423
Что-то не верится в историю с вещами, у каждого остаются вещи ушедших их близких - и чего? Я думаю, тут в голове дело. И в сердце. Когда сердце не отпускает, тут никакие вещи по силе не сравнятся.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 12:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (76|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 841
Вещь - это неодушевлённый предмет, который не имеет желаний и намерений.
Умерший при развоплощении ощущает невероятную свободу, если он не предал своё детство при жизни. Если мечты детства были забыты и человек предался низменным, с точки зрения высшего существа, интересам, то он остаётся после смерти на низшем уровне посмертного существования, потому что его интерес там. Это же касается случаев, когда родственники длительное время (десятилетиями) убиваются по умершему. В последнем случае душа умершего остаётся с этими родственниками, а часть её энергии остаётся в комнате, где жил; в постели, где спал; в вещах, что носил. Эту энергию обычно чувствуют убивающиеся родственники, потому вещи остаются нетронутыми.
Если же родственники спокойно пользуются вещами покойного или сжигают их, то вряд ли энергия покойника там осталась.
От вещей умерших веет ужасающе холодным одиночеством.
Так что зависимость на самом деле обратная: не от вещи на душу, а от души на вещь. И если душа при развоплощении свободна, то вряд ли энергия её останется в вещи, разве что всего лишь след.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Jako tako
Вчера, 12:55
+5
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 717
Попахивает выдумкой.
Некоторое время назад читала какую-то статью как раз про съёмную квартиру и вещи в ней от прежней хозяйки. Девушка так хорошо описала этот момент с вещами умершего. Вот, мол, пока ты живешь, тебе очень дороги какие-то твои вещи. А после твоей смерти твои родственники просто выбрасывают это все, потому что для них эти вещи не представляют ценности. Мне стало как-то грустно. И я подумала, что это не правильно. Я наоборот за то, чтобы давать вторую жизнь какие-то вещами, которые были дОроги умершему близкому. Это такая память о нем. Тем более, что у вещей очень короткий век, часто короче, чем у людей. Я помню, моя бабушка уже незадолго до своей болезни и смерти разбирала какие-то свои старые мотки пряжи и спрашивала меня, связать ли мне варежки. Я сначала отказалась, потому что на тот момент умела вязать лучше нее. А потом задумалась, и согласилась. Потому что подумалось мне (не просто так, как всегда), пусть эти варежки останутся памятью о ней, потому что бабушки скоро не станет. Бабушка связала варежки, они были смешными в плане сочетания цветов, и широкими (потому что она мерила их на свою руку при вязании). Но я носила их, даже после ее смерти. Но, как я уже написала, век некоторых вещей короткий..
Поэтому не особо верю истории, честно говоря. Оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Котик Юнга
Вчера, 16:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Вещи помехой служат для тех, кто их при жизни выше ценил, чем людей. Душа алчная будет привязана к тому месту, где ее сокровища - если клад в земле, будет сидеть на том месте, пока добро не сгниет. А у кого любовь к другим была приоритетом - его уже не удержит в объятиях тленный мир.
Цитата: Jako tako
Попахивает выдумкой.
Некоторое время назад читала какую-то статью как раз про съёмную квартиру и вещи в ней от прежней хозяйки. Девушка так хорошо описала этот момент с вещами умершего. Вот, мол, пока ты живешь, тебе очень дороги какие-то твои вещи. А после твоей смерти твои родственники просто выбрасывают это все, потому что для них эти вещи не представляют ценности. Мне стало как-то грустно. И я подумала, что это не правильно. Я наоборот за то, чтобы давать вторую жизнь какие-то вещами, которые были дОроги умершему близкому. Это такая память о нем. Тем более, что у вещей очень короткий век, часто короче, чем у людей. Я помню, моя бабушка уже незадолго до своей болезни и смерти разбирала какие-то свои старые мотки пряжи и спрашивала меня, связать ли мне варежки. Я сначала отказалась, потому что на тот момент умела вязать лучше нее. А потом задумалась, и согласилась. Потому что подумалось мне (не просто так, как всегда), пусть эти варежки останутся памятью о ней, потому что бабушки скоро не станет. Бабушка связала варежки, они были смешными в плане сочетания цветов, и широкими (потому что она мерила их на свою руку при вязании). Но я носила их, даже после ее смерти. Но, как я уже написала, век некоторых вещей короткий..
Поэтому не особо верю истории, честно говоря. Оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 4.02.2021
#6 написал: Бастинда
Вчера, 19:32
+4
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 588
Я ношу кофту мамы, и мне в ней комфортно. Так я выражаю свою память о ней. Но она была упитанней меня, и остальные вещи мне не подходят. Потому я часть раздала, часть до сих пор хранится на дальней полке шкафа. Никакого пожара не было. Никаких предупреждений с того света - тоже.
Кроме того я до сих пор бережно храню ошейник и миску моего умершего пса в память о нём. Он мне раньше часто снился, но снится хорошо. Последний год не снился, наверно, воплотился. И тоже никаких пожаров не было у меня от хранения его вещей.
Ещё храню сумочку бабушки, и тоже ничего плохого не было.

История эта выдуманна, так я считаю. Без оценки.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#7 написал: NatLi
Вчера, 19:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 78
У меня осталось очень вещей памятных от родителей. От мамы вязаные покрывала, подушечки, салфетки. Мне очень уютно и приятно с этими вещами, я за ними ухаживаю. Вспоминаю, сколько труда она вложила в эти покрывала с подушечками. А вот папе мы положили туда, в гроб то есть, его любимые часы с будильником-петушком. Убрать только те вещи надо, на которых человек тяжело болел или умирал. Кровать, подушку, одеяло.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#8 написал: АхОставьте
Вчера, 20:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 64
Такого поверья нет. Еще понятно желание избавиться от вещей, с которыми ушедший контактировал во время страданий. Даже если не верить в плохую энергетику, на них просто больно смотреть. А так многое оставляют, или дарят близким на память
Зарегистрирован: 1.04.2018
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