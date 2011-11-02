Отпустите душу!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 01:54

КОШКА Просмотров: 1 234 Комментарии: 8 +16 Вчера, 01:54 by

Народная мудрость гласит, что хранить вещи покойного нельзя. Этим привязываешь душу умершего к дому. Но сейчас не все знают или верят в эти приметы. Моя подруга Оля рассказала такой случай.У ее соседки по даче умер муж. Часть вещей покойного та отдала в церковь, остальные оставила дома. Даже постельное белье и одеяло с кровати, где он умирал, сохранила. Многие знакомые советовали ей раздать или выбросить вещи, иначе душа ушедшего не успокоится. Но вдова никого не слушала.Однажды Оле приснился сон, будто муж соседки жалуется, что его душе уже пора перевоплощаться в другого человека. Все сроки вышли! Но в родном доме груда вещей, которые он при жизни любил. Они накрепко привязали его к земле. Покойник сказал, что ему только и остается, что сжечь эти вещи.На этом сон Оли оборвался. Криком "Пожар!" ее разбудили родные. Оказалось - это горит дом соседки. Даже пожарная машина уже приехала.К счастью, никто не пострадал. В доме остались целы кухня, прихожая, веранда, зато жилые комнаты, где хранились вещи умершего, выгорели. Одна Оля понимала, по какой причине произошел этот пожар. Но рассказала соседке про свой сон намного позже.Вот и выходит, что нельзя живым привязывать душу умершего к земле. Иначе она страдает и сама ищет правильный выход, чтобы освободиться. Народная мудрость не ошибается!Татьяна Павич, г. Витебск.

Ключевые слова: Покойник сон вещий сон вещи покойника

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