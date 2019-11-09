Белая магия

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 784 Комментарии: 7 +18 Сегодня, 09:56 by

Начало этой истории произошло около 20 лет назад. Мы с подругой учились на первом курсе универа. Подруга моя, Вера, встречалась на то время с мальчиком уже два года, ну и произошло так, что он её бросил.Вера тогда слезы лила, не до учебы ей было, смысл жизни потерян, депрессия на депрессии. И взбрело ей в голову приворожить своего суженого. Интернета тогда у нас не было, искала Вера колдунью в газетных объявлениях. Сделала несколько звонков, узнала, что приворот можно сделать, как по черной магии, так и по белой. Посоветовалась со мной, и конечно мы решили, что приворот нужно делать по белой магии. Это не опасно и ничего плохого в этом нет, раз магия белая. Собрала Вера нужную сумму, и поехали мы к колдунье. Приехали в квартиру, встретила нас молодая девушка, попросила подождать, пока мастер готовится.Со слов подруги…“Захожу я в комнату, на столе много свечей, благовония стоят. Отдала фото друга колдунье. Посмотрела она фото, сказала мне, к какой иконе в церковь идти нужно и как ритуал проводить. Сама же она в это время будет с фото работать. И через несколько дней благоверный ко мне вернётся”.Дело сделано, расчет произведен, суженый вернулся. Позвонил он Вере через две недели, и стали они жить-поживать и добра наживать… Угу, да нет, не всё так просто.Суженый Веры стал не такой, как был. Вроде и с ней он, а мыслями – нет. В тягость подруга ему была, и Вера это чувствовала. Так появились скандалы, непонимания, а за Веркой другой парень ухаживать начал. И решила подруга разорвать отношения, выгнала своего приворотного и начала встречаться с другим, а потом и замуж за него вышла.Жизнь нас с подругой развела, как она жила я не знала, но была у нас недавно встреча выпускников. Сидела Вера на встрече вся в телефоне, то смс писала, то на звонки мужу отвечала. А вот между этими звонками мне и рассказала. Что ребенка она родила год назад с большими проблемами, до этого забеременеть не могла, по больницам моталась.Со слов Веры…“Разговорилась я как-то по душам с коллегами по работе, что хотим с мужем ребенка, а врачи помочь не могут. И посоветовали мне одну знахарку. Пришла я к ней, а та мне в лоб и сказала, что порчу я сама наводила, к себе мужчину привязывала. В судьбу влезла, приворотом и себя и его на болезни детородных органов обрекла. А приворот на смерть делается парню, если не со мной, то в могилу сляжет.Я, конечно, возмутилась, что приворот-то по белой магии делала, какая смерть?Оказалось, что не важно, какой магией делать порчу и в судьбу вмешиваться, и то и то колдовство, поле пробито, порча есть. Отмаливала я потом грех свой, много чего делать пришлось, хорошо, знахарка подсказала”.В заключение своего рассказа хотелось бы объяснить, что «белая» и «черная» в магии – только название, и влияя на других людей колдовством, грех мы берём себе на душу.Автор - Шерри.

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