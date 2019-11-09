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Истории из жизни

Белая магия

Начало этой истории произошло около 20 лет назад. Мы с подругой учились на первом курсе универа. Подруга моя, Вера, встречалась на то время с мальчиком уже два года, ну и произошло так, что он её бросил.

Вера тогда слезы лила, не до учебы ей было, смысл жизни потерян, депрессия на депрессии. И взбрело ей в голову приворожить своего суженого. Интернета тогда у нас не было, искала Вера колдунью в газетных объявлениях. Сделала несколько звонков, узнала, что приворот можно сделать, как по черной магии, так и по белой. Посоветовалась со мной, и конечно мы решили, что приворот нужно делать по белой магии. Это не опасно и ничего плохого в этом нет, раз магия белая. Собрала Вера нужную сумму, и поехали мы к колдунье. Приехали в квартиру, встретила нас молодая девушка, попросила подождать, пока мастер готовится.

Со слов подруги…
“Захожу я в комнату, на столе много свечей, благовония стоят. Отдала фото друга колдунье. Посмотрела она фото, сказала мне, к какой иконе в церковь идти нужно и как ритуал проводить. Сама же она в это время будет с фото работать. И через несколько дней благоверный ко мне вернётся”.

Дело сделано, расчет произведен, суженый вернулся. Позвонил он Вере через две недели, и стали они жить-поживать и добра наживать… Угу, да нет, не всё так просто.

Суженый Веры стал не такой, как был. Вроде и с ней он, а мыслями – нет. В тягость подруга ему была, и Вера это чувствовала. Так появились скандалы, непонимания, а за Веркой другой парень ухаживать начал. И решила подруга разорвать отношения, выгнала своего приворотного и начала встречаться с другим, а потом и замуж за него вышла.

Жизнь нас с подругой развела, как она жила я не знала, но была у нас недавно встреча выпускников. Сидела Вера на встрече вся в телефоне, то смс писала, то на звонки мужу отвечала. А вот между этими звонками мне и рассказала. Что ребенка она родила год назад с большими проблемами, до этого забеременеть не могла, по больницам моталась.

Со слов Веры…
“Разговорилась я как-то по душам с коллегами по работе, что хотим с мужем ребенка, а врачи помочь не могут. И посоветовали мне одну знахарку. Пришла я к ней, а та мне в лоб и сказала, что порчу я сама наводила, к себе мужчину привязывала. В судьбу влезла, приворотом и себя и его на болезни детородных органов обрекла. А приворот на смерть делается парню, если не со мной, то в могилу сляжет.
Я, конечно, возмутилась, что приворот-то по белой магии делала, какая смерть?

Оказалось, что не важно, какой магией делать порчу и в судьбу вмешиваться, и то и то колдовство, поле пробито, порча есть. Отмаливала я потом грех свой, много чего делать пришлось, хорошо, знахарка подсказала”.

В заключение своего рассказа хотелось бы объяснить, что «белая» и «черная» в магии – только название, и влияя на других людей колдовством, грех мы берём себе на душу.

Автор - Шерри.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 784Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Универ подруга дружба встречи разрыв колдунья приворот магия фото суженый болезни грех

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:07
+2
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Комментариев: 682
Неужели фраза "насильно мил не будешь" была девушке непонятна... Жаль её, конечно, сама беду накликала. Ещё больше малыша невинного жаль... +
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#2 написал: Дама в черном
Сегодня, 13:37
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 358
Это дело известное.. Так интересно, что там с парнем произошло
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 15:26
+1
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Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 691
Хотелось бы конечно услышать мнение по истории от тех людей, кто знает больше, чем остальные. Например, люди, занимающиеся белой магией.
Есть ощущение, что что-то не так в этой истории (либо я во всем подвох вижу).
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Павел Ярый
Сегодня, 18:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Цитата: Jako tako
Хотелось бы конечно услышать мнение по истории от тех людей, кто знает больше, чем остальные. Например, люди, занимающиеся белой магией.
Есть ощущение, что что-то не так в этой истории (либо я во всем подвох вижу).

Есть энергия, намерение и воздействие профессиональное или нет. Нет различия как назвать, хоть горшковой. Все воздействия условно можно поделить на созидательные и деструктивные, нарушение воли и насильственное вмешательство в судьбу другого человека через ритуалику - определённо относятся ко второму. Грани по возможности воздействия на других, близких людей без их просьбы или согласия очень тонкие, и казалось бы благие намерения тоже не всегда хороши. Каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально. То есть если я усиливаю защиту другого человека, в случае жены, то она в курсе и давно дала на это добро, нно у меня нет привязки в этом случае эгрегориальной конкретной, там другой способ. А так, как мы пара - то и практик работают на 2х. Есть воздействие на все окружение опосредованно через телесные или ментальные духовные практики, если вы изменяетесь сами, то меняется вместе с вами ваше окружение, кто-то отваливается, кто-то новый приходит. Вместе с этим меняется качество и всего мира вокруг вас. И туда привлекаются соответствующие своим качествам и намерениями люди.
На примере воздействия можно рассматривать, как девочка приходила и заказывала ненавистную для себя маму, не касаясь вроде бы заказа любимого папы, а ножки отваливаливались у обоих. Это пример, когда человек приходит к спецу, тот за плату выполняет заказ, естественно не посвящая заказчика в специфику исполнения заказа. А в этом случае у сформированной пары удар приходился на обоих. Потом другой специалист обоих чинил, а девочка прилетала к нему с вопросом "че это ты вмешиваешься, я все по справедливости наказываю мать?!". Это случай, когда у человека ни в голове, извините, ни в заднице, совершенно не имея представления о том, что она творит, нно в полной уверенности, что все делает правильно. Ответственность, кстати, будет у всех, и у девочки, и у специалиста, сколько бы он ее не спихивал и не раздавал по другим людям всп равно придет к последствия своих действий.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 19:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 691
To Павел Ярый
Когда я говорила, что в истории что-то не так, я имела ввиду то, что она слишком сильно отдает написанным кем-то из служителей церкви. А я не особо доверяю ни таким людям, ни историям от таких людей.
Я прекрасно понимаю, как действует магия в принципе. И то, что Вы описали, я вижу каждый раз, когда чищу себя от негатива и другого *овна. Поскольку с моего мужа по характерным «симптомам» тоже оно слазит, в процессе чистки (самого мужа я чищу реже, каюсь). А мы конечно уже стали одним целым за все время совместной жизни, хоть и не были венчаны, поскольку мой муж из семьи атеистов.
Здесь в истории мне говорят, что любая магия - это негативное. Возможно, если бы был приведён другой пример (излечение человека молитвами или т.д., что тоже является белой магией), такие категоричные заявления уже не прошли бы. Иначе как-то не вяжется. Насколько знаю, не во всех подобных обрядах белой магии нужно разрешение человека на действия ради его исцеления. Ведь у младенца, например, довольно сложно получить разрешение на что-то. Получается, по такой логике, это снова плохое.
Я это пишу все к тому, что для меня белая магия и была всегда белой именно потому, что основана на молитвах, обращениях к Иисусу и конечном «Аминь». Я не утверждаю, что права. Я просто описываю свои наблюдения.
Спасибо за Ваш ответ.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Шахерезада
Сегодня, 22:05
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 022
Цитата: Jako tako
Я это пишу все к тому, что для меня белая магия и была всегда белой именно потому, что основана на молитвах, обращениях к Иисусу и конечном «Аминь»
Так ведь когда живому человеку читают заупокойные молитвы тоже обращаются к Иисусу и в конце говорят "Аминь". А свечи заупокойные когда ставят живым людям, тоже ведь обращаются к ХЭ, это белая или черная магия? flushed
Белая магия - это когда любые магические обряды, ритуалы направлены на позитив, н-р, на исцеление, очищение, защиту и т.д. Соответственно ритуалы черной магии направлены на негатив, диструкцию. И говорить о "белом привороте" это все равно, что говорить о "белой порче". Приворот имеет диструктивную природу, а значит ну никак не может относиться к белой магии. И если девушка идет привораживать парня, она должна соображать что ему будет хреново от насилия над его волей, и что за это ей судьба выставит счет и не потому что это большой грех, а для восстановления равновесия которое она нарушила.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#7 написал: K_K_K
Сегодня, 23:16
0
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Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 121
Эх! Нравится мне один парень (сейчас мужчина) уже 21 год. Подруги за это время несколько раз советовали приворожить. Но нет, решила что не буду ломать жизнь, себе и ему. Зато за это время мы стали хорошими друзьями, и как-то он сказал "ты мне ближе чем жена". А я со временем перестала хотеть замуж и семью, поняла что одной лучше.
Зарегистрирован: 17.09.2013
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