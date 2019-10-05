Судьба сгореть

Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 13:17

vikki z Просмотров: 422 Комментарии: 10 +5 Сегодня, 13:17 by

Эта история произошла с одноклассницей моей тёти прошлой зимой. В Богом забытой деревне в беломорском районе. Молодая женщина Вера, тогда ей было всего 30, приехала из соседнего городка, туда обычно все ездили в больницу, по делам, за продуктами. Потому что в деревне цены на продукты питания были выше раза в 3. Вера любила выпить, поэтому выглядела гораздо старше своих лет. В очередной раз она собралась к друзьям, так сказать, с бутылкой водки. Хочется добавить, что эта история ещё пересекается с судьбой другого человека. Неделю назад до этого скончался её друг, у него была эпилепсия. Помимо этого болели ноги. И когда начался приступ, никого не оказалось рядом. Он так и умер. Без преувеличения, зимой, действительно, после 4 часов дня на улице в этой деревне не увидите ни одного человека. Всё стараются утром сходить за водой, хлебом и по каким-то прочим делам. Так вот, когда его хоронили у него были приоткрыты глаза. А так как рядом была Вера, одна из старух местных сказала, мол, Верка, за тобой подглядывает покойничек. А это считается очень плохой приметой, значит будет ещё покойник. Хотя многим монеты ставят на глаза. Вера пришла к друзьям, стали выпивать, разговаривать. И один из очевидцев той компании рассказал моей тете, что Вера сидела, что-то рассказывала и ни с того ни с сего упала свечка, которую зажгли для уюта. И загорелась скатерть, её успешно потушили. Но Вера была напугана, она словно кого-то или что-то увидела. Попятилась назад. Такую испуганную ещё никто её не видел, как будто она увидела медведя в лесу. Она резко оделась и побежала домой. Все переглянулись. Подумали, ну мало ли пьяному человеку что в голову взбрело. Позже к Вере пришёл другой человек, видно продолжить банкет. И он был последним, кто видел её живой. Он выпил и ушёл домой. А Вера сгорела насмерть. Люди говорят разное, кто, что она закурила и уснула пьяная, что за печкой не уследила.Умерла Вера страшной смертью, остался сын без матери. В те дни, как раз муж и сын уехали на два дня в больницу. Эту историю и до сих пор вспоминают с содроганием.

Ключевые слова: Смерть от пожара огонь покойник авторская история

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