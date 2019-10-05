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Истории из жизни

Судьба сгореть

Эта история произошла с одноклассницей моей тёти прошлой зимой. В Богом забытой деревне в беломорском районе. Молодая женщина Вера, тогда ей было всего 30, приехала из соседнего городка, туда обычно все ездили в больницу, по делам, за продуктами. Потому что в деревне цены на продукты питания были выше раза в 3. Вера любила выпить, поэтому выглядела гораздо старше своих лет. В очередной раз она собралась к друзьям, так сказать, с бутылкой водки. Хочется добавить, что эта история ещё пересекается с судьбой другого человека. Неделю назад до этого скончался её друг, у него была эпилепсия. Помимо этого болели ноги. И когда начался приступ, никого не оказалось рядом. Он так и умер. Без преувеличения, зимой, действительно, после 4 часов дня на улице в этой деревне не увидите ни одного человека. Всё стараются утром сходить за водой, хлебом и по каким-то прочим делам. Так вот, когда его хоронили у него были приоткрыты глаза. А так как рядом была Вера, одна из старух местных сказала, мол, Верка, за тобой подглядывает покойничек. А это считается очень плохой приметой, значит будет ещё покойник. Хотя многим монеты ставят на глаза. Вера пришла к друзьям, стали выпивать, разговаривать. И один из очевидцев той компании рассказал моей тете, что Вера сидела, что-то рассказывала и ни с того ни с сего упала свечка, которую зажгли для уюта. И загорелась скатерть, её успешно потушили. Но Вера была напугана, она словно кого-то или что-то увидела. Попятилась назад. Такую испуганную ещё никто её не видел, как будто она увидела медведя в лесу. Она резко оделась и побежала домой. Все переглянулись. Подумали, ну мало ли пьяному человеку что в голову взбрело. Позже к Вере пришёл другой человек, видно продолжить банкет. И он был последним, кто видел её живой. Он выпил и ушёл домой. А Вера сгорела насмерть. Люди говорят разное, кто, что она закурила и уснула пьяная, что за печкой не уследила.
Умерла Вера страшной смертью, остался сын без матери. В те дни, как раз муж и сын уехали на два дня в больницу. Эту историю и до сих пор вспоминают с содроганием.


Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17 by vikki zПросмотров: 422Комментарии: 10
+5

Ключевые слова: Смерть от пожара огонь покойник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 13:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 337
При других обстоятельствах стала бы Вера героем страны, а так- просто сгорела.
Старуха ей установку дала, от этого и из рук всё валилось, и контроль ослаб.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#2 написал: Летяга
Сегодня, 14:35
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 843
Комментариев: 8 993
История из числа тех, где мистику искать не хочется, а хочется в очередной раз сказать лютую банальность: пьянство - зло!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 972
Цитата: Летяга
История из числа тех, где мистику искать не хочется, а хочется в очередной раз сказать лютую банальность: пьянство - зло!

Но поверье такое есть, что если у мертвеца глаза не полностью закрыты, значит он высматривает, кого забрать с собой. Не хотела бы я такое заметить.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#4 написал: t.eir
Сегодня, 15:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 357
А если фото усопшего смотрит. Ну интересно, нет неинтересно. Вобщем можно ли фото покойных в доме вешать на стену, ког8да покойный ещё при жизни снят.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 972
Цитата: t.eir
Вобщем можно ли фото покойных в доме вешать на стену, ког8да покойный ещё при жизни снят.

А зачем?
Ну вешает же кто-то фото Энштейна с высунутым языком для декора интерьера, или Мерлин Монро. Наверное, хозяева неплохо себя чувствуют. И в деревнях часто коллажи из фото покойных висят на стенах.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 15:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 128
Цитата: Light_a_dark

Но поверье такое есть, что если у мертвеца глаза не полностью закрыты, значит он высматривает, кого забрать с собой. Не хотела бы я такое заметить.

Только сейчас узнала эту примету. Один мой дедушка во время похорон лежал с приоткрытым глазом. Пытаюсь вспомнить, кого он мог с собой потом забрать, но не помню ни одной смерти...
Зарегистрирован: 14.09.2019
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 972
Цитата: Jako tako
Только сейчас узнала эту примету. Один мой дедушка во время похорон лежал с приоткрытым глазом. Пытаюсь вспомнить, кого он мог с собой потом забрать, но не помню ни одной смерти...

Покопайтесь ещё в памяти. Вспомните всех, возможно, не родных, а соседей. Я не настаиваю, просто самой интересно, правдива ли примета? Мне покойники с приоткрытыми глазами не попадались.
А ещё примета, что если у покойника тело стало мягким, то тоже кого-то заберет с собой.
Ну и азы кладбищенской магии - если закопать в могилу или положить с покойником в гроб личную вещь живого человека, то всё, капец этому человеку.
На всякий случай - сама не пробовала и не собираюсь.
Но, наверное, не всегда это работает, или тоже слова какие-то произносить при этом надо. Просто вспомнила - когда хоронили сестру, то одели её в мою кофту, правда я эту кофту только один раз до этого надела. И потом она долго лежала у меня в шкафу невостребованная. (С похоронами сестры и самой сестрой было всё сложно)
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 16:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 128
Цитата: Light_a_dark

Покопайтесь ещё в памяти. Вспомните всех, возможно, не родных, а соседей. Я не настаиваю, просто самой интересно, правдива ли примета? Мне покойники с приоткрытыми глазами не попадались.
А ещё примета, что если у покойника тело стало мягким, то тоже кого-то заберет с собой.
Ну и азы кладбищенской магии - если закопать в могилу или положить с покойником в гроб личную вещь живого человека, то всё, капец этому человеку.
На всякий случай - сама не пробовала и не собираюсь.
Но, наверное, не всегда это работает, или тоже слова какие-то произносить при этом надо. Просто вспомнила - когда хоронили сестру, то одели её в мою кофту, правда я эту кофту только один раз до этого надела. И потом она долго лежала у меня в шкафу невостребованная. (С похоронами сестры и самой сестрой было всё сложно)

Скорее всего не было никого умерших после деда. Никого не помню.
На счёт примет в принципе и связанных с покойниками в частности. Простите, меня сейчас понесёт... crazy
Про закапывания в могилу фотографий или забирание с собой гвоздя из гроба/веревки, которой руки перевязывали покойнику - для меня это все из раздела чёрной магии. Я в такое не хочу соваться. Хотя обо всем слышала.
Я тут больше про развеивание примет. У меня бабушка с тех же лет, сколько мне сейчас (то есть рано), готовилась умирать. Она каждый раз сама шила себе похоронное платье, готовила все остальные принадлежности, тапки и пр. Каждому из нас каждый год напоминала, в каком месте шкафа это у неё лежит. Не дожидалась смерти и снашивала платье. Потом шила его по новой. Потом опять снашивала и так далее. В какой-то момент она даже купила землю под могилу для себя и дедушки. Чтобы рядом лежали.
Как мы помним, есть примета, что нельзя носить в жизни вещи, которые готовились для покойника. Бабушка в итоге прожила почти до 80 лет. Что при ее тяжёлой жизни ребёнка в войну и человека с заболеванием на всю жизнь - очень неплохо.
У меня примета с чёрной кошкой работает наоборот, например. И это не потому, что я кошатница. Просто заметила такую странность. И число 13 тоже не столько счастливое, сколько очень знаковое.
Поэтому я не знаю, что сказать по поводу правдивости примет. Не стало ли это пережитком? Возможно ещё лет 10 и уйдёт в небытие ещё добрая половина примет, связанных со смертью.
Я ещё помню то время, когда людей провожали траурными процессиями по улицам с оркестром и цветами. А мы с бабушкой смотрели в окно, держа в руках нож (потому что по примете его почему-то надо было держать). Я очень рада, что такие оркестры пропали. Потому что это было слишком неуютно.
На парах по фольклористике у меня каждый раз волосы вставали дыбом от тех традиций погребения и приготовления к погребению покойника. И тоже здесь хочу сказать спасибо за то, что сейчас нам не нужно через все это проходить.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 17:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 337
Цитата: Jako tako
гвоздя из гроба/

Лучше гвоздь с затонувшего корабля.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 17:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 972
Цитата: Jako tako
Я ещё помню то время, когда людей провожали траурными процессиями по улицам с оркестром и цветами.

О, да. Те ещё воспоминания,,, Тоже рада, что от этого ушли.
Моя мама часто любила не отвечать на телефонные звонки, или стонущим голосом сообщать, что она умирает. Я летела через весь город к ней, прибегала запыхавшись, а она ляжет на сложенный диван, ровненько так, ножки вместе, ручки на грудь, глазки в потолок и : "Я умирать приготовилась". От злости только кулаки сожмешь, и улыбаешься через силу. Четыре года так "прикалывалась".
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
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