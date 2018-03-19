Некто в образе мужа

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:40

Причина: Авторская стилистика сохранена

Aksia Просмотров: 357 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 06:40 by

Недавно ко мне в гости приезжали две однокурсницы. Не виделись мы после выпуска лет 5-6, долго разговаривали , рассказывали друг другу о том, как складывается жизнь. Обычная женская болтовня обо всём на свете. В какой-то момент одна из моих подруг, Вера, задумалась, посмотрела на иконы над столом и сказала, что до прошлого лета была некрещеной, а потом решила креститься. На вопрос "почему?" она как-то смутилась и после небольшой паузы спросила, помним ли мы с Ленкой "Повесть о Петре и Февронии", которую читали на первом курсе по древнерусской литературе (учились мы на филологическом факультете). И добавила, что с ней случилась отчасти похожая история.Муж уехал в Москву встречать с ночного скорого поезда брата. Вернуться они должны были, учитывая время на обратную дорогу, не раньше 5 утра. Вера уснула, проснулась от звуков из коридора - замок входной двери открывали снаружи ключом. Сначала она решила, что приехали муж и его брат, только вот часы показывали около часа ночи. Так рано они вернуться не смогли бы. Но в спальню всё-таки вошел муж в расстегнутой клетчатой рубахе. Вера, еще сонная, спросила, почему он вернулся, но тот только молча на неё смотрел.Вдруг она очень отчетливо поняла, что это не муж, хотя лицо и фигура – один в один, – выражение лица было совершенно чужим, и у вошедшего на голове была шляпа, которой никогда не было и не могло быть у её мужа. Сон как рукой сняло. Стало очень жутко. Мужчина прошел к окну, рядом с которым стояла кровать, и уселся в ногах у Веры – к ней спиной – и сидел неподвижно и молча довольно долго – несколько часов.Вера рассказывала, что от страха её колотило так, что стучали зубы. Она пыталась молиться (хоть она была некрещеной, но с детства знала несколько молитв) – безрезультатно. Её гость просидел, как говорится, до первых петухов, потом молча встал и ушел.Когда к утру приехали муж с братом, они обнаружили трясущуюся и плачущую Веру и долго не могли её успокоить. Муж, к её удивлению, поверил в то, что произошло ночью, и сказал, что ей нужно окреститься, а квартиру – освятить.До сих пор ловлю себя на мысли, что если бы услышала такой рассказ от незнакомого человека – вряд ли поверила бы...

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