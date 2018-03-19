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Истории из жизни

Некто в образе мужа

Недавно ко мне в гости приезжали две однокурсницы. Не виделись мы после выпуска лет 5-6, долго разговаривали , рассказывали друг другу о том, как складывается жизнь. Обычная женская болтовня обо всём на свете. В какой-то момент одна из моих подруг, Вера, задумалась, посмотрела на иконы над столом и сказала, что до прошлого лета была некрещеной, а потом решила креститься. На вопрос "почему?" она как-то смутилась и после небольшой паузы спросила, помним ли мы с Ленкой "Повесть о Петре и Февронии", которую читали на первом курсе по древнерусской литературе (учились мы на филологическом факультете). И добавила, что с ней случилась отчасти похожая история.

Муж уехал в Москву встречать с ночного скорого поезда брата. Вернуться они должны были, учитывая время на обратную дорогу, не раньше 5 утра. Вера уснула, проснулась от звуков из коридора - замок входной двери открывали снаружи ключом. Сначала она решила, что приехали муж и его брат, только вот часы показывали около часа ночи. Так рано они вернуться не смогли бы. Но в спальню всё-таки вошел муж в расстегнутой клетчатой рубахе. Вера, еще сонная, спросила, почему он вернулся, но тот только молча на неё смотрел.

Вдруг она очень отчетливо поняла, что это не муж, хотя лицо и фигура – один в один, – выражение лица было совершенно чужим, и у вошедшего на голове была шляпа, которой никогда не было и не могло быть у её мужа. Сон как рукой сняло. Стало очень жутко. Мужчина прошел к окну, рядом с которым стояла кровать, и уселся в ногах у Веры – к ней спиной – и сидел неподвижно и молча довольно долго – несколько часов.

Вера рассказывала, что от страха её колотило так, что стучали зубы. Она пыталась молиться (хоть она была некрещеной, но с детства знала несколько молитв) – безрезультатно. Её гость просидел, как говорится, до первых петухов, потом молча встал и ушел.
Когда к утру приехали муж с братом, они обнаружили трясущуюся и плачущую Веру и долго не могли её успокоить. Муж, к её удивлению, поверил в то, что произошло ночью, и сказал, что ей нужно окреститься, а квартиру – освятить.

До сих пор ловлю себя на мысли, что если бы услышала такой рассказ от незнакомого человека – вряд ли поверила бы...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:40
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:40 by AksiaПросмотров: 357Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Муж дух в образе под видом ночь страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 07:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 62
Интересно, что это было????верю, очень. В моей семье тоже многое происходило. Истории здесь выложены
Зарегистрирован: 19.03.2018
#2 написал: DRUID
Сегодня, 07:05
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 550
Клетчатая рубаха и шляпа, Фреди Крюгер что-ли?

А если серьёзно то жуть конкретная. Я всегда думаю, почему ко мне не являются эти сущи, может потомучто крест не снимаю.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#3 написал: Madam Papillon
Сегодня, 07:59
+5
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 149
Слышала аналогичную историю от человека, которому склонна верить. Жена возвращалась домой с работы, зима, поздний вечер, темно. Дело было в селе, а в каждом селе раньше принято было возводить памятник погибшим воинам ВОВ, мимо него и надо было проходить женщине.
Глядит, около памятника муж её стоит, встречает с работы. Она удивилась, ранее никогда такого не было, поравнялись, пошли вместе. Она вопросы задаёт, мол, а что это ты вдруг встречать меня надумал? Ладно ли всё дома? А он молча идёт, не отвечает. Ну, женщина подумала, что обиделся на что то, злится, может не решается о чем то сказать. Тоже замолчала. Так и дошли до дома молча. А у калитки смотрит, нет мужа то. Вот только что рядом шёл, а тут нет его и всё. Разозлилась и пошла в дом одна: что за детские шалости, то молчит, то прятаться вздумал. А дома муж сидит. Родной, в теплых тапочках и трениках. И не думал он ходить никуда, дурак он что-ли, по морозу то, да ещё и жену встречать, чай не молодые, сама дойдёт.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#4 написал: conjure one
Сегодня, 09:07
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5494|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 170
Получается, либо в комнате ночью было достаточно светло из-за уличных фонарей, либо Вера спала с включенным светом, раз так всё разглядела, или же "муж" его включил и после для пущего страха

сидел неподвижно и молча довольно долго – несколько часов

до первых петухов, потом молча встал и ушел.


belay Настойчивый бес в гости приходил. Жутко, разумеется, от меня плюс даже несмотря на возникшие вопросы. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: FinalDay
Сегодня, 09:52
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 80
Интересно, а чего приходил-то? Посидеть?))
Зарегистрирован: 26.05.2012
#6 написал: DRUID
Сегодня, 10:05
+1
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Репутация: (117|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 550
Цитата: DRUID
Клетчатая рубаха и шляпа, Фреди Крюгер что-ли?



Блин у Фреди, был свитер в полоску, запамятовала, давно не виделись.

Может это был муж из параллельной реальности, может он там такой, загадочный, молчаливый и в шляпе.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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