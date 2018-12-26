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Истории из жизни

Огненный шар

Решила написать свою историю произошедшего когда-то, очень-очень давно. Рассказала мне эту историю мама, а ей – бабушка, а бабушке – её отец Потехин Сергей, вот именно он сам видел все своими глазами. Не верить ему у нас не было никаких причин, человек не пьющий совсем, не верил ни в бога ни в черта. Расцвет его зрелости пришелся на 20-30 годы прошлого столетия. Это голод, доносы, болезни. Веру в Бога выжигали на корню, тем более веру в черта, да и не до этого ему было, от двух браков осталось у него семеро дочерей, двое из которых совсем крохи. Одна жена умерла, вторую посадили за знахарство. Почему я это все пишу, просто потому, что нет у нас сомнений в подлинности случившегося, хотя очень и хотелось найти эту причину, ну так сознанию проще.

В общем, к сути. Жил мой прадед в селе Бутырка Жирновского района, оно и сейчас село, пару раз там была, место – обалдеть. Протекает речушка глубокая, но узкая, – Щелкан, и все дома расположились вдоль этой реки. Утром открываешь калитку, проходишь смородиновые кусты, и опа – тебе твоя речушка, купайся не хочу.

Это случилось в 30-х годах, мой прадед вышел из дома в туалет, около 2 часов ночи, по нужде. Возвращаясь, посмотрел на ночное летнее небо, взгляд его привлекла яркая звезда, и с каждой секундой она становилась все ярче и ярче.

Он понял – это объект и он приближается, спустя минуту он понял, что летит пламя огня и летит в его сторону, затем у этого огня появились очертания, очертания воздушного шара – огненного.

Когда он уже и корзину разглядел, шар рухнул, не приземлился, а именно рухнул в соседней огород. И вновь тишина – ничего, тихо, ночное небо, звезды. Утром он первым делом ринулся к своей знакомой рассказать увиденное и услышать мнение – что это вообще было.

Та женщина выслушала его, но не удивилась, единственное что сказала: “Как? Неужели он до сих пор к ней ходит? Она говорила нам, что выгнала его”.

История такая, у одной женщины умер муж, она не могла смириться – разговаривала с ним в тишине, плакала ночами напролет. И вот в одну ночь к ней пришел ее муж, она его, конечно, приняла, была безумно счастлива, каждую ночь они занимались любовью. И от такого счастья она стала рассказывать своим сельским подружкам, что муж приходит к ней каждую ночь и ей больше ничего не надо теперь.

Они ей в один голос говорили, это заезженная история, и 100% это черт, и что дело это хорошим не закончится, по крайней мере любовь с чертом никогда не заканчивалась ни у кого хорошо.

В итоге она замкнулась в себе и, чтоб подруги от нее отстали, сказала, что послушала их и прогнала этого гостя, который приходит глубокими ночами к ней. В общем, прошло еще какое-то время, и её нашли растерзанную в собственной бане, следы ран – были когти большого животного.

Эту историю мне рассказала мама лет в 7, а в 12 лет я нашла описание событий в одной из книг. Там, в общем, тоже было изложено и про огненный шар, и про безутешных вдов, к которым прилетают черти, и про то, что насытившись сполна вдовами, черти просто их убивали.

Безусловно, кто вовремя останавливался и прогонял их, те выживали. И я поняла, что раньше такие случае бывали сплошь и рядом.

Автор - Ангелина.
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:47
Вчера, 10:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 779Комментарии: 6
+16

Ключевые слова: Прошлое столетие прадед село яркая звезда огненный шар падение огород соседка муж баня убийство

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Комментарии

#1 написал: Связист
Вчера, 13:38
+5
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Публикаций: 0
Комментариев: 31
"Как-то шёл сатана, сатана скучал.
И к солдатке одной постучал.
Говорит, я тебе слова не скажу,
Говорит, просто так посижу.
А солдатка живёт много лет одна,
Отдохнул у неё сатана.
Через год на печи ложками звенят,
Может пять может семь сатанят." (с) "Свадьба в Малиновке"
Зарегистрирован: 26.12.2018
#2 написал: Kinigos
Вчера, 13:40
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Комментариев: 1 285
Сюжет для сайта знакомый, но более поучительный. И что по покойным мужьям убиваться не стоит, и, тем более, ночами шашни с "ними" крутить.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#3 написал: Nlo
Вчера, 17:35
+1
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Репутация: (55|0)
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Комментариев: 686
Ещё есть легенда о змие, который к похотливым бабам прилетал, и бесенят с ними зачинал. Туда же относят и старинную традицию отдавать самую красивую девушку дракону (например, в воду кидали). Нечистую силу в старину боялись и чтили, красотками откупались kisss
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#4 написал: Сабелька
Вчера, 19:24
+1
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Репутация: (11|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 95
Эти шары- классические "летуны", я о них писала здесь в "Истории Варвары" несколько лет назад. Люблю такие байки)))
Зарегистрирован: 5.04.2016
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:33
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Комментариев: 678
А в наше время черти закончились, или вдовы безутешные? crazy За историю плюс) good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:42
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3020|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 115
Ужасть то какая! А можбыть енто вовсе инопланетяне прилетают в образе таком? Чего вдруг нечистому еще в шар какой то превращаться, летать где то? Из угла вышел и все. Зачем столько заморочек? Раз летают значит точно они, внеземные товарищи.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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