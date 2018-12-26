Огненный шар

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 779 Комментарии: 6 +16 Вчера, 10:47 by

Решила написать свою историю произошедшего когда-то, очень-очень давно. Рассказала мне эту историю мама, а ей – бабушка, а бабушке – её отец Потехин Сергей, вот именно он сам видел все своими глазами. Не верить ему у нас не было никаких причин, человек не пьющий совсем, не верил ни в бога ни в черта. Расцвет его зрелости пришелся на 20-30 годы прошлого столетия. Это голод, доносы, болезни. Веру в Бога выжигали на корню, тем более веру в черта, да и не до этого ему было, от двух браков осталось у него семеро дочерей, двое из которых совсем крохи. Одна жена умерла, вторую посадили за знахарство. Почему я это все пишу, просто потому, что нет у нас сомнений в подлинности случившегося, хотя очень и хотелось найти эту причину, ну так сознанию проще.В общем, к сути. Жил мой прадед в селе Бутырка Жирновского района, оно и сейчас село, пару раз там была, место – обалдеть. Протекает речушка глубокая, но узкая, – Щелкан, и все дома расположились вдоль этой реки. Утром открываешь калитку, проходишь смородиновые кусты, и опа – тебе твоя речушка, купайся не хочу.Это случилось в 30-х годах, мой прадед вышел из дома в туалет, около 2 часов ночи, по нужде. Возвращаясь, посмотрел на ночное летнее небо, взгляд его привлекла яркая звезда, и с каждой секундой она становилась все ярче и ярче.Он понял – это объект и он приближается, спустя минуту он понял, что летит пламя огня и летит в его сторону, затем у этого огня появились очертания, очертания воздушного шара – огненного.Когда он уже и корзину разглядел, шар рухнул, не приземлился, а именно рухнул в соседней огород. И вновь тишина – ничего, тихо, ночное небо, звезды. Утром он первым делом ринулся к своей знакомой рассказать увиденное и услышать мнение – что это вообще было.Та женщина выслушала его, но не удивилась, единственное что сказала: “Как? Неужели он до сих пор к ней ходит? Она говорила нам, что выгнала его”.История такая, у одной женщины умер муж, она не могла смириться – разговаривала с ним в тишине, плакала ночами напролет. И вот в одну ночь к ней пришел ее муж, она его, конечно, приняла, была безумно счастлива, каждую ночь они занимались любовью. И от такого счастья она стала рассказывать своим сельским подружкам, что муж приходит к ней каждую ночь и ей больше ничего не надо теперь.Они ей в один голос говорили, это заезженная история, и 100% это черт, и что дело это хорошим не закончится, по крайней мере любовь с чертом никогда не заканчивалась ни у кого хорошо.В итоге она замкнулась в себе и, чтоб подруги от нее отстали, сказала, что послушала их и прогнала этого гостя, который приходит глубокими ночами к ней. В общем, прошло еще какое-то время, и её нашли растерзанную в собственной бане, следы ран – были когти большого животного.Эту историю мне рассказала мама лет в 7, а в 12 лет я нашла описание событий в одной из книг. Там, в общем, тоже было изложено и про огненный шар, и про безутешных вдов, к которым прилетают черти, и про то, что насытившись сполна вдовами, черти просто их убивали.Безусловно, кто вовремя останавливался и прогонял их, те выживали. И я поняла, что раньше такие случае бывали сплошь и рядом.Автор - Ангелина.

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