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Истории из жизни

Странные пассажиры

Было это прошлой осенью. Я тогда только перевёз семью в новый дом. Купили мы дом в посёлке недалеко от города, полтора часа езды до центра. В тот день я возвращался поздно. Мы ещё не все вещи перевезли из квартиры, и я после работы заехал кое-что забрать, в итоге ехал домой уже в час ночи.

Помню, спокойно так было, тихо. Конец октября, первый снег падал большими хлопьями. Я ехал и любовался!

Вдруг смотрю, фары выхватили фигуру. Кто-то шёл вдоль трассы. А я уже за город выехал. И до нашего посёлка, который был ближайшим, было около получаса езды на машине! А пешком вообще идти и идти!

И мне так стало не по себе от того, что я сейчас проеду и помощь человеку не предложу! Я начал притормаживать. Судя по фигуре, молодой мужчина был. Идёт, не спешит. Лицо его я не видел из-за капюшона. Остановился, говорю:

-Куда тебе? Садись, подвезу.

Он посмотрел на меня и назвал место, куда ему надо. Оказалось, он в мой посёлок шёл! Только в конец ему нужно, на последнюю улицу. Ну, так он и сел ко мне.

Тогда я не осознавал никаких странностей, но потом, когда вспоминал, то понял, что сразу мне как-то неуютно стало, когда он рядом оказался. Необъяснимое чувство опасности. Хотя голос его успокаивал. Дружелюбный такой… Спокойный. И ещё, я так и не увидел его глаз. Хотя смотрел на него, он всё капюшон не снимал, тень падала. И мне пару раз показалось, что глаза у него полностью чёрные, без белков… Но тогда я подумал, что это мне кажется из-за игры теней.

Едем, значит, я спрашиваю его, как он решился поздно один по трассе идти в такую даль? А он говорит, что бабка у него заболела, помощь нужна ей. Вот он решил не ждать утра и пошёл, надеясь, что подкинут добрые люди.

Общались, как всегда, в таких ситуациях, обо всём и ни о чём. Вдруг видим, ещё один идёт! А до посёлка минут десять ехать осталось! Пассажир мой и говорит:

-Останови, друг! Это родственник мой, давай захватим его!

А я сам не знаю почему, взял и остановил! Вот говорю, просто, как во сне! Остановился возле того мужика. А он сразу ко мне и сел, без лишних вопросов! На вид приличный мужчина, вежливый, по голосу старше моего первого пассажира. Вот только везу я их, а у меня мороз по коже так и прошибает! Как если бы я перед стаей волков проходил… Словами не описать. А мужик тот тоже в капюшоне был, лица не видно!

Но доехали мы спокойно до посёлка, я даже дальше своей улицы их провёз, до поворота. Выходя, тот, что вторым подсел, мне купюру протягивает. Я давай отказываться, мол, помог я, говорю, от души, и лишнее это. А он мне отвечает:

- Любая услуга должна быть оплачена. Возьми, иначе я должен буду!

Сказав это, положил купюру на сидение и вышел. Я посмотрел им вслед, как они повернули в проулок, и стал разворачиваться. Когда поворачивал, мельком их следы на снегу увидел. Странными они мне тогда показались! Первая мысль была: «Почему каблуки так чётко видно, а остальная часть стопы не отпечаталась?»

А потом думаю: «Стоп, какие каблуки? Они же в кроссовках были…» Так я, думая об этом, и доехал до дома. Странностей больше не было. Только… На другом конце посёлка сильно выли собаки, так, что и мой Бяшка стал им подвывать.

А потом, пару дней спустя, рассказал мне сосед, что в ту ночь, когда я мужиков подвозил, умерла в конце посёлка бабка. Вроде она чёрной ведьмой была. Много пакостей людям делала! Всю ночь, говорят, на улице собаки сильно выли. А на следующий день мёртвой её нашли родственники.

И ещё, говорят, те, кто пришёл помогать с похоронами, что во дворе той бабки много следов было от копыт, словно коровы ходили…

А купюра, которую мне тот мужик оставил, пятихаткой была. Я тогда машинально её в бардачок сунул. А потом, после рассказа соседа, нашёл её и рассмотрел. Вот что меня удивило, так это номер на купюре! Он представлял собой по порядку мою дату рождения! Я аж глазам не поверил! Я знаю, что такие купюры обычно как амулеты хранят. Вот и я решил хранить. Не знаю, совпадение это или нет, но после этого дела мои так в гору пошли, что в моей барсетке купюр меньше пятихатки не бывает! Как так выходит? Сам не пойму!

Автор - Ирина Шведская.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:20 by EdvinПросмотров: 337Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ночь переезд пассажиры деньги ведьма

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:48
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Подвёз чертей, а они благодарные оказались. Главное, чтоб душу не продал им... +++
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